«Меня хотят оштрафовать за картинку с сайта?» – да, и это уже не исключение, а системная угроза для бизнеса

Как массовые иски по авторскому праву превратились в индустрию, и что делать, чтобы не стать жертвой «фото-троллей»

В последние полгода в мою практику трижды обращались владельцы сайтов с одной и той же реакцией – шок и недоумение: «Как так?! Я просто вставил картинку из Google…». В руках у них – PDF-уведомление: «Ваш сайт нарушает исключительные права на изображение. В течение 10 дней урегулируйте вопрос добровольно, иначе подаём иск на 75 000 ₽».

На первый взгляд – абсурд. На деле – отлаженная бизнес-модель, использующая пробелы в правовой культуре предпринимателей и автоматизацию для массового «выуживания» компенсаций. Разбираемся, как это работает – и как защититься.