«Меня хотят оштрафовать за картинку с сайта?» – да, и это уже не исключение, а системная угроза для бизнеса

Как массовые иски по авторскому праву превратились в индустрию, и что делать, чтобы не стать жертвой «фото-троллей»
В последние полгода в мою практику трижды обращались владельцы сайтов с одной и той же реакцией – шок и недоумение: «Как так?! Я просто вставил картинку из Google…». В руках у них – PDF-уведомление: «Ваш сайт нарушает исключительные права на изображение. В течение 10 дней урегулируйте вопрос добровольно, иначе подаём иск на 75 000 ₽».
На первый взгляд – абсурд. На деле – отлаженная бизнес-модель, использующая пробелы в правовой культуре предпринимателей и автоматизацию для массового «выуживания» компенсаций. Разбираемся, как это работает – и как защититься.
Как это устроено: от скриншота до судебного приказа
На фоне ужесточения правоприменительной практики по авторскому праву (ст. 1301 ГК РФ) на рынке появились организации, специализирующиеся не на защите прав, а на их монетизации через судебные иски.
Процесс выглядит так:
Консолидация прав
Компания заключает договоры с фотобанками, фрилансерами и даже блогерами – часто по «уступке права требования» или агентским схемам. Иногда – выкупает целые портфели работ (включая старые снимки, выложенные в соцсети без пометки «свободно к использованию»).
Массовый мониторинг
С помощью сканеров (например, на базе Google Vision API, TinEye, Yandex Image Match) боты обходят миллионы сайтов, ищут визуальные совпадения. Алгоритмы умеют находить даже кадрированные, перевёрнутые или слегка отретушированные изображения.
Нотариальное удостоверение нарушения
При обнаружении совпадения – запускается скрипт, делающий скриншоты с метаданными (URL, дата, время, хеш изображения). Всё фиксируется онлайн-нотариусом (ст. 102.5 Основ законодательства о нотариате), что придаёт доказательствам статус «неоспоримых».
Досудебное урегулирование (вымогательство?)
Владельцу сайта отправляется PDF-претензия (часто на email, привязанный к домену в WHOIS). В ней – требование оплатить «лицензию задним числом» (от 15 до 40 тыс. ₽) или ждать иска на 50–100 тыс. ₽. Срок – обычно 7–14 дней.
Важно: это не штраф от государства – это требование компенсации за нарушение исключительного права (ст. 1301 ГК РФ). Размер определяет истец, суд редко снижает его ниже 30–50 тыс. ₽.
Судебный процесс «под ключ»
Иск подаётся в мировой суд по месту регистрации ответчика. Практика показывает: если ответчик не явился и не оспорил доказательства – выносится заочное решение в течение 15–30 дней. Далее – исполнительный лист и списание средств через банк.
Юридическая реальность: почему суды встают на сторону истцов
С 2023 года Верховный Суд РФ (Определение № 305-ЭС22-23541) прямо указал:
«Факт размещения объекта авторского права без разрешения правообладателя сам по себе свидетельствует о нарушении. Ответчик обязан доказать наличие договора, лицензии или иного основания для использования».
То есть бремя доказывания лежит на владельце сайта. А найти «письменное разрешение» на картинку из Яндекс.Картинок спустя 2–3 года – почти невозможно.
Интересный нюанс:
Иски подают даже за панорамы городов, снятые с дронов. Почему? Потому что с 2021 г. в РФ действует исключение «свобода панорамы» (п. 4 ст. 1276 ГК РФ), но только для архитектурных объектов, находящихся в свободном доступе. Если на фото – частное здание, реклама, современная инсталляция или даже дерево в частном парке – исключение не работает.
Особенно уязвимы сайты с «живыми» разделами: «О нас», «Команда», «Наши работы» – где часто вставляют фото клиентов, офиса, мероприятий без согласия (нарушение не только авторского, но и исключительного права на изображение гражданина, ст. 152.1 ГК РФ).
Как не стать жертвой: пошаговая инструкция для владельцев сайтов
1. Немедленная аудит-проверка
Пройдитесь по всем страницам сайта. Все изображения должны иметь:
лицензию (скриншот покупки, договор),
или быть из открытых источников с чёткой лицензией (CC0, Public Domain),
или быть собственной съёмкой (с актом приёма-передачи от фотографа).
2. Используйте только проверенные источники
Источник
Статус
Осторожно!
Unsplash, Pexels, Pixabay
CC0 (свободно)
–
Freepik, Vecteezy
Бесплатно – но только с указанием автора
Без кредита – нарушение
Shutterstock, Adobe Stock
Платно, но надёжно
Обратите внимание на тип лицензии (Standard vs. Extended)
Яндекс.Картинки, Google Images
Категорически нельзя!
Даже если подпись «для некоммерческого использования» – это не юридический факт
3. Подключите автоматизированный контроль
– Плагины для CMS (например, WP Copyright Protection для WordPress) могут блокировать загрузку изображений без EXIF-метаданных.
– Сервисы вроде Copyleaks Image Search или Berify – сканируют сайт на плагиат изображений и дают отчёт по рисковым файлам (от 500 ₽/месяц).
4. Если получили претензию – не игнорируйте!
✔️ Проверьте:
действительно ли организация – правообладатель (запросите договор уступки),
есть ли у них нотариальное удостоверение скриншотов,
соответствует ли сумма требования рыночной стоимости лицензии.
✔️ Обратитесь к юристу по интеллектуальной собственности – часто удаётся договориться о символической компенсации (5–10 тыс. ₽) или добиться отказа в иске при слабых доказательствах.
Экспертное мнение: «Это не про жадность – это про культуру»
«За последние два года количество исков по ст. 1301 ГК РФ выросло на 210% (данные Судебного департамента при ВС РФ). Да, некоторые агентства граничат с рейдерством. Но корень проблемы – в привычке „скачать и вставить“. Авторское право – не формальность, а экономика труда. Фотограф потратил часы на съёмку, ретушь, публикацию – почему бизнес должен получать выгоду бесплатно?»
– Анна М., юрист по ИС, г. Москва
«Мы в студии перешли на 100% собственные фото и стоки с подпиской. Да, это +15% к бюджету сайта. Но один иск на 75 тыс. съедает прибыль за полгода. Инвестиции в легальную медиатеку – это страховка»
– Дмитрий К., руководитель digital-агентства
Вывод: это не «паранойя», а новая норма цифрового бизнеса
Риск штрафа за картинку – уже не миф, а повседневная угроза, особенно для малого бизнеса, полагающегося на «дешёвые» решения. Но защита возможна – и она дешевле, чем последствия.
Главная мысль:
В 2025 году «сделать сайт» – значит не только выбрать CMS и оформить дизайн. Это – построить систему юридической гигиены: от контента до куков. Игнорировать это – всё равно что открыть кафе без пожарного сертификата.
P.S. Если вы – владелец сайта на 1С-Битрикс, WordPress или Tilda – и хотите провести бесплатный аудит на риски по авторскому праву, напишите – помогу составить чек-лист и подберу проверенные источники медиаконтента. Потому что хороший сайт – это не только про SEO и конверсию. Это про устойчивость.
