Правительство установило предельную базу для страховых взносов на 2027 год — 3 311 000 рублей на одного сотрудника в год. С 1 января 2027 года. Постановление от 23.11.2026 № 1558 уже опубликовано.

Правительство установило предельную базу для страховых взносов на 2027 год — 3 311 000 рублей на одного сотрудника в год. С 1 января 2027 года. Постановление от 23.11.2026 № 1558 уже опубликовано.

Что это вообще такое

У взносов есть «потолок» по годовой зарплате сотрудника. Пока выплаты до него — платите 30%. Всё, что начислили сверх него — 15,1%.

Проще: чем выше зарплата у сотрудника, тем раньше вы переходите на пониженную ставку.

Что изменилось

- В 2026 году потолок — 2 979 000 рублей.

- В 2027 году — 3 311 000 рублей.

- Рост — 11%.

Как это считали

Берут среднюю зарплату по стране на 2027 год (119 969 рублей по прогнозу), умножают на 12 месяцев и на коэффициент 2,3. Получается 3 311 144,4 рубля — после округления 3 311 000.

Что это значит для вас

- Сотрудник с зарплатой до ~276 000 рублей в месяц — весь год платите 30%, потолок его не коснётся.

- Сотрудник с зарплатой выше — примерно с осени часть выплат уйдёт под 15,1%. Чем выше зарплата, тем заметнее экономия.

- При планировании ФОТ на 2027 год закладывайте именно 3 311 000 — цифра уже утверждена, не «проект».

Коротко

С 01.01.2027 предельная база — 3 311 000 рублей на человека в год. До неё — 30%, свыше — 15,1%. Рост к 2026 году — 11%.

Автор: Елена Ретунская, бухгалтер, налоговый консультант. Объясняю сложное простым языком