Страховые взносы в 2027 году: новый потолок, после которого платить меньше
Правительство установило предельную базу для страховых взносов на 2027 год — 3 311 000 рублей на одного сотрудника в год. С 1 января 2027 года. Постановление от 23.11.2026 № 1558 уже опубликовано.
Правительство установило предельную базу для страховых взносов на 2027 год — 3 311 000 рублей на одного сотрудника в год. С 1 января 2027 года. Постановление от 23.11.2026 № 1558 уже опубликовано.
Что это вообще такое
У взносов есть «потолок» по годовой зарплате сотрудника. Пока выплаты до него — платите 30%. Всё, что начислили сверх него — 15,1%.
Проще: чем выше зарплата у сотрудника, тем раньше вы переходите на пониженную ставку.
Что изменилось
- В 2026 году потолок — 2 979 000 рублей.
- В 2027 году — 3 311 000 рублей.
- Рост — 11%.
Как это считали
Берут среднюю зарплату по стране на 2027 год (119 969 рублей по прогнозу), умножают на 12 месяцев и на коэффициент 2,3. Получается 3 311 144,4 рубля — после округления 3 311 000.
Что это значит для вас
- Сотрудник с зарплатой до ~276 000 рублей в месяц — весь год платите 30%, потолок его не коснётся.
- Сотрудник с зарплатой выше — примерно с осени часть выплат уйдёт под 15,1%. Чем выше зарплата, тем заметнее экономия.
- При планировании ФОТ на 2027 год закладывайте именно 3 311 000 — цифра уже утверждена, не «проект».
Коротко
С 01.01.2027 предельная база — 3 311 000 рублей на человека в год. До неё — 30%, свыше — 15,1%. Рост к 2026 году — 11%.
Автор: Елена Ретунская, бухгалтер, налоговый консультант. Объясняю сложное простым языком
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