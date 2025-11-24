Как купить квартиру через лизинг на вторичке

Лизинг недвижимости — это альтернатива ипотеке для покупки готового жилья. Разбираемся в схеме, ее преимуществах, рисках и для кого она подойдет.
Лизинг позволяет приобрести квартиру на вторичном рынке без немедленного оформления собственности. Это инструмент для тех, кому банки отказывают в кредитах, но с ним связаны свои подводные камни. Рассмотрим, как это работает, по данным экспертов.
Что такое лизинг жилья и как он устроен
Лизинг регулируется Федеральным законом № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и ст. 665 ГК РФ. По сути, это договор, по которому лизингодатель (компания) покупает выбранное арендатором (покупателем) имущество у продавца и сдает его во временное пользование с правом выкупа по окончании срока.
Схема проста: клиент находит квартиру, лизинговая фирма выкупает ее у собственника и передает клиенту в аренду. Платежи включают аренду и амортизацию стоимости выкупа.
Имеется трехсторонний характер сделки: продавец недвижимости, лизинговая компания-посредник и лизингополучатель. Это не просто "аренда с опцией покупки", а инвестиционная модель отсроченного владения, где собственность переходит только после полной оплаты.
Шаги по покупке квартиры в лизинг
Покупатель выбирает объект на вторичке.
Лизинговая компания проверяет юридическую чистоту и техническое состояние.
Фирма приобретает квартиру за свои средства.
Заключается договор лизинга с графиком платежей.
Клиент вносит регулярные взносы.
По завершении – переход права собственности.
Эксперт подчеркивает: лизинг – не упрощенная ипотека, а гибкий инструмент для тех, кто хочет жить в квартире сразу, но оформить ее позже.
Кому подходит лизинг и требования
Инструмент актуален для вторичного рынка, где ипотека осложнена бюрократией или юридическими проблемами. Это нишевый продукт для случаев с низким первоначальным взносом или сложностями с банками.
Собственником до выкупа остается лизингодатель. Не все компании работают с физлицами.
По закону (п. 1 ст. 4 № 164-ФЗ), лизингополучателем может быть любое физ- или юрлицо. Идеально для россиян старше 21 года, самозанятых, ИП, людей с нестабильным доходом или плохой КИ. Документы: паспорт, СНИЛС, ИНН; подтверждение дохода – не всегда, только для дорогих объектов.
Возможны варианты: чистый лизинг или аренда с выкупом, но оба редки для квартир.
Почему лизинг не популярен
Спрос минимален: ипотека проще и дешевле. Лизингом пользуются только "нестандартные" клиенты – без подтвержденного дохода или с отказами в кредитах.
Причины низкой популярности:
Высокие риски для лизингодателя: тщательная проверка вторички (обременения, споры, аресты).
Платежи дороже ипотечных, ставки выше банковских.
Нет отлаженного процесса, как в ипотеке; каждая сделка индивидуальна.
Отличия от ипотеки
В ипотеке собственность сразу на покупателе с залогом банка – больше свободы (перепланировка без согласований). В лизинге собственник – компания, изменения требуют одобрения.
Срок лизинга – до 10 лет, платежи ежемесячные/квартальные, возможны минимальные взносы с финальным погашением.
Переплата в лизинге на 5-10% выше ипотеки плюс НДС, что увеличивает нагрузку. В эпоху дорогих кредитов лизинг не конкурент.
Плюсы и минусы лизинга для вторички
Плюсы:
Минимальный аванс.
Альтернатива при отказе в ипотеке или проблемах с доходом.
Легче расторгнуть (как аренду, не кредит).
Минусы:
Собственность не сразу — у компании.
Выше общая стоимость.
Нет налогового вычета.
Согласование ремонтов/перепланировок.
Мало компаний предлагают услугу.
Лизинг на вторичке легален, но редок и подходит только когда ипотека недоступна.
