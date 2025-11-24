Как купить квартиру через лизинг на вторичке

Лизинг недвижимости — это альтернатива ипотеке для покупки готового жилья. Разбираемся в схеме, ее преимуществах, рисках и для кого она подойдет.

Лизинг позволяет приобрести квартиру на вторичном рынке без немедленного оформления собственности. Это инструмент для тех, кому банки отказывают в кредитах, но с ним связаны свои подводные камни. Рассмотрим, как это работает, по данным экспертов.