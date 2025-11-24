ЦОК КПП Аналитик 24.11 Мобильная
Лизинг
Как купить квартиру через лизинг на вторичке

Рассказываем о покупке жилья в лизинг на вторичном рынке, о плюсах и минусах, а также о подводных камнях данной схемы.

Лизинг недвижимости — это альтернатива ипотеке для покупки готового жилья. Разбираемся в схеме, ее преимуществах, рисках и для кого она подойдет.

Лизинг позволяет приобрести квартиру на вторичном рынке без немедленного оформления собственности. Это инструмент для тех, кому банки отказывают в кредитах, но с ним связаны свои подводные камни. Рассмотрим, как это работает, по данным экспертов.

Что такое лизинг жилья и как он устроен

Лизинг регулируется Федеральным законом № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и ст. 665 ГК РФ. По сути, это договор, по которому лизингодатель (компания) покупает выбранное арендатором (покупателем) имущество у продавца и сдает его во временное пользование с правом выкупа по окончании срока.

Схема проста: клиент находит квартиру, лизинговая фирма выкупает ее у собственника и передает клиенту в аренду. Платежи включают аренду и амортизацию стоимости выкупа.

Имеется трехсторонний характер сделки: продавец недвижимости, лизинговая компания-посредник и лизингополучатель. Это не просто "аренда с опцией покупки", а инвестиционная модель отсроченного владения, где собственность переходит только после полной оплаты.

Шаги по покупке квартиры в лизинг

  1. Покупатель выбирает объект на вторичке.

  2. Лизинговая компания проверяет юридическую чистоту и техническое состояние.

  3. Фирма приобретает квартиру за свои средства.

  4. Заключается договор лизинга с графиком платежей.

  5. Клиент вносит регулярные взносы.

  6. По завершении – переход права собственности.

Эксперт подчеркивает: лизинг – не упрощенная ипотека, а гибкий инструмент для тех, кто хочет жить в квартире сразу, но оформить ее позже.

Кому подходит лизинг и требования

Инструмент актуален для вторичного рынка, где ипотека осложнена бюрократией или юридическими проблемами. Это нишевый продукт для случаев с низким первоначальным взносом или сложностями с банками.

Собственником до выкупа остается лизингодатель. Не все компании работают с физлицами.

По закону (п. 1 ст. 4 № 164-ФЗ), лизингополучателем может быть любое физ- или юрлицо. Идеально для россиян старше 21 года, самозанятых, ИП, людей с нестабильным доходом или плохой КИ. Документы: паспорт, СНИЛС, ИНН; подтверждение дохода – не всегда, только для дорогих объектов.

Возможны варианты: чистый лизинг или аренда с выкупом, но оба редки для квартир.

Почему лизинг не популярен

Спрос минимален: ипотека проще и дешевле. Лизингом пользуются только "нестандартные" клиенты – без подтвержденного дохода или с отказами в кредитах.

Причины низкой популярности:

  • Высокие риски для лизингодателя: тщательная проверка вторички (обременения, споры, аресты).

  • Платежи дороже ипотечных, ставки выше банковских.

  • Нет отлаженного процесса, как в ипотеке; каждая сделка индивидуальна.

Отличия от ипотеки

В ипотеке собственность сразу на покупателе с залогом банка – больше свободы (перепланировка без согласований). В лизинге собственник – компания, изменения требуют одобрения.

Срок лизинга – до 10 лет, платежи ежемесячные/квартальные, возможны минимальные взносы с финальным погашением.

Переплата в лизинге на 5-10% выше ипотеки плюс НДС, что увеличивает нагрузку. В эпоху дорогих кредитов лизинг не конкурент.

Плюсы и минусы лизинга для вторички

Плюсы:

  • Минимальный аванс.

  • Альтернатива при отказе в ипотеке или проблемах с доходом.

  • Легче расторгнуть (как аренду, не кредит).

Минусы:

  • Собственность не сразу — у компании.

  • Выше общая стоимость.

  • Нет налогового вычета.

  • Согласование ремонтов/перепланировок.

  • Мало компаний предлагают услугу.

Лизинг на вторичке легален, но редок и подходит только когда ипотека недоступна.

