Налоговая реформа 2026: ключевые изменения для бизнеса и IT-сектора

НДС

Ставка НДС повышается с 20% до 22%.

Льготы по НДС для аккредитованных ИТ-компаний при продаже собственного ПО сохраняются.

Теперь НДС 22% будут облагаться некоторые банковские операции (Обслуживание банковских карт, и для юрлиц, и для физлиц; эквайринг; СБП-переводы).

Раньше они были освобождены от НДС.

Услуги операторов инвестиционных платформ освобождены от уплаты НДС.

Льгота для туроператоров продлевается до конца 2030 года.