Налоговая реформа 2026: ключевые изменения для бизнеса и IT-сектора

Изменений принято бесчисленное множество, поэтому расскажу коротко о некоторых из них, включая IT-компании.
НДС
Ставка НДС повышается с 20% до 22%.
Льготы по НДС для аккредитованных ИТ-компаний при продаже собственного ПО сохраняются.
Теперь НДС 22% будут облагаться некоторые банковские операции (Обслуживание банковских карт, и для юрлиц, и для физлиц; эквайринг; СБП-переводы).
Раньше они были освобождены от НДС.
Услуги операторов инвестиционных платформ освобождены от уплаты НДС.
Льгота для туроператоров продлевается до конца 2030 года.
УСН И ПСН
Поэтапно сокращается лимит доходов для применения освобождения от НДС на УСН и ПСН.
После превышения порога в 20 млн рублей за 2025 год, лимит составит 15 млн рублей за 2026 год и 10 млн рублей начиная с 2027 года.
При применении УСН и ПСН для лимита считается общий доход.
Сохранили ПСН для розницы и грузоперевозок.
Страховые взносы
Для IT-организаций с 2026 года единый пониженный тариф страховых взносов увеличивается до 15% (в пределах предельной базы).
Тариф сверх базы сохраняется на уровне 7,6%.
Происходит оптимизация льготных тарифов для МСП. Общие тарифы будут применяться для тех, кто не относится к приоритетным отраслям по перечню Правительства.
Сфера общепита и обрабатывающие производства сохраняют льготы.
Снижен до 0% пониженный тариф взносов с выплат работникам сверх единой предельной величины базы для организаций радиоэлектронной промышленности
Устанавливается обязанность исчислять взносы с выплат гендиректору исходя из МРОТ, если зарплата ниже.
Перечень расходов, которые можно включать при применении УСН «Доходы минус расходы» теперь является открытым.
Налог на прибыль
Сохраняется до 2030 года ограничение в 50% на перенос убытков прошлых лет для уменьшения налоговой базы текущего периода.
Вводится ограничение на применение повышающего коэффициента 2 к расходам на лицензии на ПО.
Коэффициент можно применять только если договор запрещает дальнейшую передачу прав.
Налоговое администрирование
Увеличивается предельный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет.
ФНС получает новые полномочия, включая право проводить осмотр территорий и помещений в рамках мониторинга, а также выемку документов при дополнительных мероприятиях налогового контроля (кто бы сомневался – политика ужесточения контроля).
Есть изменения и по НДФЛ. Размеры НДФЛ остаются прежними.
Я рекомендую начать готовиться к изменениям. Пересматривать бизнес-модели, вносить изменения в договора и др.
Впрочем, бизнесу не привыкать, ведь год назад уже проходили, а по повышению НДС в 2018-2019 годах (И это сарказм конечно).
Данный закон меня злит, особенно после того, как прочла информацию Минфина.
АНОНС
3 декабря, начинаю серию постов с рекомендациями для бизнеса по теме ограничения банковских операций и блокировки счетов (по мотивам Методических рекомендаций ЦБ РФ).
В первом материале разберу три группы оснований, по которым банки могут приостанавливать или ограничивать операции.
В последующих публикациях, полностью раскрою тему: какие есть права и какие действия необходимо предпринимать.
