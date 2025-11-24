ЦОК КПК БСН 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Екатерина Бочарникова
Налоговые изменения 2026

Налоговая реформа 2026: ключевые изменения для бизнеса и IT-сектора

20 ноября 2025 Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1026190-8 о внесении изменений в налоговое законодательство. 26 ноября 2025 законопроект рассмотрит Совет Федерации.

Изменений принято бесчисленное множество, поэтому расскажу коротко о некоторых из них, включая IT-компании.

НДС

Ставка НДС повышается с 20% до 22%.

Льготы по НДС для аккредитованных ИТ-компаний при продаже собственного ПО сохраняются.

Теперь НДС 22% будут облагаться некоторые банковские операции (Обслуживание банковских карт, и для юрлиц, и для физлиц; эквайринг; СБП-переводы).

Раньше они были освобождены от НДС.

Услуги операторов инвестиционных платформ освобождены от уплаты НДС.

Льгота для туроператоров продлевается до конца 2030 года.

УСН И ПСН

Поэтапно сокращается лимит доходов для применения освобождения от НДС на УСН и ПСН.

После превышения порога в 20 млн рублей за 2025 год, лимит составит 15 млн рублей за 2026 год и 10 млн рублей начиная с 2027 года.

При применении УСН и ПСН для лимита считается общий доход.

Сохранили ПСН для розницы и грузоперевозок.

Страховые взносы

Для IT-организаций с 2026 года единый пониженный тариф страховых взносов увеличивается до 15% (в пределах предельной базы).

Тариф сверх базы сохраняется на уровне 7,6%.

Происходит оптимизация льготных тарифов для МСП. Общие тарифы будут применяться для тех, кто не относится к приоритетным отраслям по перечню Правительства.

Сфера общепита и обрабатывающие производства сохраняют льготы.

Снижен до 0% пониженный тариф взносов с выплат работникам сверх единой предельной величины базы для организаций радиоэлектронной промышленности

Устанавливается обязанность исчислять взносы с выплат гендиректору исходя из МРОТ, если зарплата ниже.

Перечень расходов, которые можно включать при применении УСН «Доходы минус расходы» теперь является открытым.

Налог на прибыль

Сохраняется до 2030 года ограничение в 50% на перенос убытков прошлых лет для уменьшения налоговой базы текущего периода.

Вводится ограничение на применение повышающего коэффициента 2 к расходам на лицензии на ПО.

Коэффициент можно применять только если договор запрещает дальнейшую передачу прав.

Налоговое администрирование

Увеличивается предельный срок инвестиционного налогового кредита с 5 до 10 лет.

ФНС получает новые полномочия, включая право проводить осмотр территорий и помещений в рамках мониторинга, а также выемку документов при дополнительных мероприятиях налогового контроля (кто бы сомневался – политика ужесточения контроля).

Есть изменения и по НДФЛ. Размеры НДФЛ остаются прежними.

Я рекомендую начать готовиться к изменениям. Пересматривать бизнес-модели, вносить изменения в договора и др.

Впрочем, бизнесу не привыкать, ведь год назад уже проходили, а по повышению НДС в 2018-2019 годах (И это сарказм конечно).

Данный закон меня злит, особенно после того, как прочла информацию Минфина.

АНОНС

3 декабря, начинаю серию постов с рекомендациями для бизнеса по теме ограничения банковских операций и блокировки счетов (по мотивам Методических рекомендаций ЦБ РФ).

В первом материале разберу три группы оснований, по которым банки могут приостанавливать или ограничивать операции.

В последующих публикациях, полностью раскрою тему: какие есть права и какие действия необходимо предпринимать.

Информации об авторе

Екатерина Бочарникова

Екатерина Бочарникова

Юрист в ИП Бочарникова Е.В

2 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет