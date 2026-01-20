Последние законы 2025 года: важные новшества. Госконтроль. Защита прав потребителей. Банки

С 9 января 2026 года ужесточается ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг.
Штраф для должностных лиц составит от 50 до 150 тыс. рублей, для компаний — от 200 до 500 тыс. рублей (Федеральный закон от 29.12.2025 № 561-ФЗ).
Ранее санкции были в 10-15 раз ниже.
Под навязыванием понимается любое условие, делающее приобретение основного товара зависимым от допуслуг.
Потребительские штраф и неустойка: новые ограничения
С 1 февраля 2026 года вступают в силу нормы, ограничивающие размер санкций в пользу потребителя.
Суды получат право не взыскивать штраф за невыполнение добровольного требования, если в нарушении виновен сам гражданин или контрагент бизнеса.
Неустойка за просрочку выполнения требований ограничивается суммой договора (Федеральный закон от 28.12.2025 № 500-ФЗ).
Также гражданам запрещено уступать право требования этих штрафов до решения суда.
Государственный контроль: какие проверки остаются в особом режиме
С 1 января 2026 года ряд контрольно-надзорных мероприятий продолжает регулироваться специальным Законом о защите прав юридических лиц и ИП.
К ним относятся, в частности, проверки в антимонопольной сфере, контроля за НКО и СРО, в области миграции и оборота шифровальных средств (Федеральный закон от 29.12.2025 № 548-ФЗ).
Исполнительский сбор: значительное увеличение
С 9 января 2026 года размер исполнительского сбора существенно увеличен. Теперь он составляет 12% от взыскиваемой денежной суммы или стоимости имущества.
Минимальный размер вырос: для физлиц и ИП — 2000 рублей, для организаций — 20 000 рублей (Федеральный закон от 29.12.2025 № 563-ФЗ).
Для неимущественных требований фиксированные суммы составляют 10 000 и 100 000 рублей соответственно.
Микрозаймы и потребительские кредиты: ужесточение регуляторных лимитов
С 29 декабря 2025 года для бизнеса установлен лимит задолженности перед одной МФО в размере 15 млн рублей.
Также с 1 апреля 2026 года для краткосрочных кредитов (до года) совокупный размер начислений ограничен 100% от суммы займа вместо прежних 130% (Федеральный закон от 29.12.2025 № 545-ФЗ).
МФО лишены права включать неуплаченные проценты и штрафы в основной долг через новацию или доп.соглашение.
Национальный мессенджер MAX
С 29 декабря 2025 года национальный мессенджер MAX становится обязательным инструментом для проверки возраста при продаже алкоголя, табака и энергетиков дистанционно, а также для коммуникации УК и управляющих организаций с жителями МКД, если с его помощью клиент предоставляет сведения о себе (Федеральные законы от 29.12.2025 № 569-ФЗ и № 529-ФЗ).
