Последние законы 2025 года: важные новшества. Госконтроль. Защита прав потребителей. Банки

Ответственность за навязывание услуг: рост штрафов с 2026 года

С 9 января 2026 года ужесточается ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг.

Штраф для должностных лиц составит от 50 до 150 тыс. рублей, для компаний — от 200 до 500 тыс. рублей (Федеральный закон от 29.12.2025 № 561-ФЗ).

Ранее санкции были в 10-15 раз ниже.

Под навязыванием понимается любое условие, делающее приобретение основного товара зависимым от допуслуг.