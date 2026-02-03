Запрещены ли аборты в регионах России?

Давно в интернете ходят слухи о том, что во многих регионах запрещены аборты, например в РБК или тут. Информация при чем очень противоречивая.



Я об этом узнала недавно в одном чате. Была удивлена и возмущена, так как это противоречит российскому законодательству. Поэтому решила выяснить правдивую информацию.

Проведя анализ нормативно-правовой базы, констатирую: ни в одном субъекте Российской Федерации аборты не запрещены. Региональные законы, полностью запрещающие искусственное прерывание беременности, не приняты. Это же касается и запретов для частных клиник - подобные законы отсутствуют.