Екатерина Бочарникова
Медицина

Запрещены ли аборты в регионах России?

 Этот пост будет нестандартным, не по моей тематике — медицина.

Давно в интернете ходят слухи о том, что во многих регионах запрещены аборты, например в РБК или тут. Информация при чем очень противоречивая.
 
Я об этом узнала недавно в одном чате. Была удивлена и возмущена, так как это противоречит российскому законодательству. Поэтому решила выяснить правдивую информацию.

Проведя анализ нормативно-правовой базы, констатирую: ни в одном субъекте Российской Федерации аборты не запрещены. Региональные законы, полностью запрещающие искусственное прерывание беременности, не приняты. Это же касается и запретов для частных клиник - подобные законы отсутствуют.

Тогда что же действительно приняли регионы?

Речь идет о законах, направленных против пропаганды абортов. Закон в Вологодской области, Кировской области, который ограничивает деятельность, склоняющую к прерыванию беременности. Аналогичные акты есть и в других субъектах.

Почему регионы не могут ввести полный запрет?

Ответ лежит в разграничении полномочий. Согласно части 2 статьи 3 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», нормы об охране здоровья в законах субъектов РФ не должны противоречить данному федеральному закону.
Таким образом, субъект Федерации не обладает полномочиями принимать закон об охране здоровья, который бы противоречил нормам Закона N 323-ФЗ, в том числе в части регулирования абортов.

Каковы действующие федеральные нормы?

Закон N 323-ФЗ четко устанавливает:
⦁ Каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве (ч. 1 ст. 56).
⦁ Искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке до двенадцати недель (ч. 2 ст. 56).
⦁ Установлены обязательные сроки ожидания («дни тишины») в зависимости от срока беременности (ч. 3 ст. 56).
⦁ Прерывание по социальным показаниям (беременность в результате изнасилования) возможно до 22 недель, а по медицинским показаниям - независимо от срока (ч. 4, 5, 6 ст. 56).

Откуда тогда взялись слухи о запрете?

Их источником, вероятно, стали законодательные инициативы, выдвигавшиеся на федеральном уровне. Например, в декабре 2023 года Законодательное собрание Нижегородской области вносило в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках по всей стране. Однако в декабре 2024 года эта инициатива была отозвана и не стала законом.

Резюмирую: действующее федеральное законодательство гарантирует право женщины на самостоятельное принятие решения в установленные сроки. Регионы вправе лишь регулировать смежные вопросы, такие как пропаганда, но не могут отменить или существенно ограничить данное право, закрепленное федеральным законом.

Комментарии

2
  • А
    Алейда
    Запрещены ли аборты в регионах России?

    Откуда тогда взялись слухи о запрете?

    Их источником, вероятно, стали законодательные инициативы, выдвигавшиеся на федеральном уровне.

    Нет, их источник не законодательные инициативы, а реальность. Потому что с оттягиванием сроков ничего нельзя сделать, например. Равно как и с психологическим давлением на женщину в клиниках. И на борьбу со всем этим тоже надо время

