Формирование франчайзингового пакета для партнеров ресторанной сети

Франчайзинговый пакет — это определённый набор поддерживающих услуг и документов, чётко описывающих систему ведения бизнеса ресторана, открытого под вашим торговым знаком. Франчайзер обязан предоставить партнеру полную информацию, предусмотренную договором коммерческой концессии, которая позволяет передать ноу-хау и применить накопленный вами опыт.

Перед началом формирования франчайзингового пакета важно убедиться, что у вас уже есть все необходимые инструменты:

· Зарегистрированный торговый знак.

· Утверждённый брендбук.

· Выстроенная и описанная бизнес-модель.

· База надёжных поставщиков и подрядчиков, а также согласованные с ними выгодные условия для сети.

· Сформированная команда проекта и утверждённые стандарты взаимодействия с франчайзи.

· Разработанная программа обучения франчайзи.

· Утверждённая программа развития франчайзинга.

В процессе подготовки франчайзингового пакета необходимо подробно описать все бизнес-процессы и составить регламенты, инструкции, стандарты и чек-листы для сотрудников — от линейного уровня до руководящего состава, а также прописать уровень обучения и степень поддержки партнёра. Именно эта информация будет составлять передаваемый франчайзи ноу-хау.

Бизнес-процессы ресторана

Описанный бизнес-процесс — это структурированная система непрерывных взаимосвязанных действий, поддерживающих эффективную работу ресторана, целью которой является создание услуги, имеющей ценность как для гостя, так и для франчайзи.

Грамотно описанные бизнес-процессы позволяют новому партнёру быстро ориентироваться в ключевых сферах бизнеса и обеспечивать уровень сервиса, установленный франчайзинговой сетью.

Основные особенности бизнес-процессов ресторана:

· Структурированность — для поддержания заданного уровня сервиса используются строгие временные рамки и чётко определённые регламенты.

· Цикличность — работа ресторана представляет собой непрерывный повторяющийся процесс обслуживания гостей.

· Сложность — в ресторанном бизнесе существует множество пересекающихся процессов, которые необходимо чётко синхронизировать.

Степень детализации при описании каждого бизнес-процесса будет зависеть от масштаба вашего бизнеса и требуемой степени контроля за деятельностью франчайзи.

Стандарты франчайзинговой сети

В результате описания бизнес-процессов в собственных ресторанах у вас должны появиться пакеты документов, которые будут представлять собой стандарты работы всей франчайзинговой сети.

Стандарт — это чёткое описание каждого процесса с указанием последовательности действий и ожидаемого результата. Эти документы не всегда являются постоянными, иногда их необходимо актуализировать в соответствии с изменениями во внешней и внутренней среде.

Правильно прописанные стандарты позволяют франчайзеру уверенно расти без потери качества, а партнёрам — открывать новые точки даже без достаточного опыта в ресторанном бизнесе.

В первую очередь необходимо прописать стандарты для ключевых точек контакта с гостем:

· Качество — требования к блюдам, напиткам, десертам, времени их приготовления и внешнему виду подачи.

· Сервис — описание требований по встрече гостей, приёму заказа, способам решения конфликтных ситуаций и т.д.

· Безопасность — чистота, санитария, соблюдение ГОСТов и регламентов при приготовлении блюд. Поскольку от соблюдения этого пункта зависит комфорт гостя, именно на это он обращает внимание в первую очередь.

Если обобщить, можно сказать: «вкусно, вежливо и чисто» — обязательные условия работы любого ресторана. Ни один из этих пунктов на сегодняшний день не является конкурентным преимуществом, но несоблюдение хотя бы одного из них может привести к провалу всех ваших дальнейших усилий.

Затем описываются внутренние стандарты работы ресторана:

· Подбор и обучение персонала — штатное расписание, ключевые профили кандидатов на определённые должности, инструкции по проведению собеседований, обучению и адаптации сотрудников, планы стажировок, контроль результатов, системы мотивации и т.д.

· Производство — всё, что касается технологической зоны ресторана: оборудование и стандарты организации кухни, бара, зала, моечной зоны.

· Визуальное оформление — от вывески и входной группы до мебели и декора в зале.

· Информационные технологии — программное обеспечение, видеонаблюдение, касса, телефония и т.д.

· Маркетинг — брендбук, сроки запуска акций, программа лояльности, контроль точек контакта с гостем и т.д.

· Взаимодействие с партнёрами — чёткие инструкции по всем направлениям деятельности.

· Финансы — форматы всех отчётностей, в первую очередь по выручке, на основе которой начисляется роялти.

Все стандарты, которые прописываются для будущих франчайзи, в первую очередь должны быть протестированы и эффективно работать в ваших собственных ресторанах.

Также во внутренних стандартах прописывается чёткий план-график открытия нового ресторана, в котором отражаются все ключевые этапы и основные последовательности процессов:

· Подбор и согласование помещения.

· Ремонт и отделка зала, кухни, санитарных зон.

· Закупка оборудования, мебели, декора, посуды и т.д.

· Заключение договоров с обязательными и рекомендуемыми поставщиками.

· Найм и обучение необходимого персонала.

· Подключение и наладка всего оборудования.

· Обкатка технологических процессов.

· Запуск маркетинговых мероприятий и проведение рекламных кампаний.

· Техническое открытие и запуск.

В зависимости от возможностей текущей команды франшизы определяется уровень вовлечённости сотрудников в процесс открытия франчайзинговых точек. Это может быть, как выезд команды и полная подготовка ресторана к старту, так и предоставление чётких инструкций по каждому процессу удалённо.

Услуги по поддержке франчайзи

При формировании перечня услуг, входящих во франчайзинговый пакет, необходимо помнить, что с одной стороны — это точки привязки партнёра и контроля соблюдения стандартов в новом ресторане, а с другой — расходная часть управляющей компании франшизы. Поэтому здесь важно чётко соблюдать баланс.

Чем больше перечень услуг, тем меньше вероятность, что партнёр уйдёт в «свободное плавание», скопировав бизнес. С другой стороны, чем шире пакет поддержки, тем выше размер паушального взноса и роялти, которые будущий партнёр может не потянуть.

Преимущества поддержки франшизы для франчайзи:

· Снижение расходов на открытие нового ресторана.

· Сокращение сроков запуска и выхода на прибыль.

· Обеспечение соответствия новой точки всем стандартам франчайзинговой сети.

Основные виды поддержки франчайзи:

1. Запуск проекта

· Подбор помещения.

· Разработка дизайн-проекта.

· Сопровождение ремонта и отделки помещения.

· Подбор и обучение сотрудников.

· Закупка оборудования, мебели и продукции.

· Сопровождение открытия или открытие нового ресторана «под ключ».

2. Поддержка отдела персонала

· Подбор, найм и обучение персонала.

· Разработка и внедрение стандартов, инструкций, систем мотивации сотрудников.

3. Поддержка отдела качества

· Проведение инспекций «тайный гость».

· Аудит бизнес-процессов.

· Проверка соблюдения установленных стандартов сети.

· Мониторинг и обработка отзывов в интернете.

4. Маркетинговая поддержка

· Разработка поквартального маркетингового плана.

· Предоставление всех необходимых макетов.

· Проведение сетевых акций.

· Локальный маркетинг.

· Онлайн-продвижение.

· Федеральное рекламное продвижение.

· Разработка ассортиментной матрицы и сезонных новинок.

· Внедрение и поддержка программы лояльности.

5. Поддержка отдела закупок

· Ведение складского учёта.

· Поиск поставщиков и обеспечение сетевых скидок.

6. Финансовая и юридическая поддержка

· Сопровождение бухгалтерского и финансового учёта.

· Предоставление шаблонов отчётности.

· Отслеживание срока окупаемости проекта.

· Юридические консультации, отслеживание и разъяснение изменений в законодательстве.

7. Поддержка IT-отдела

· Лицензионное ПО.

· Адаптация программных модулей под бизнес-процессы.

· Поддержка сайта.

· Разработка и поддержка мобильного приложения.

8. Организация сообщества франчайзи — площадка, где партнёры могут общаться и обмениваться опытом.

9. R&D, технологи, бренд-шеф

10. Территориальный управляющий

11. Аренда оборудования и мебели

Этот список можно продолжать бесконечно — он зависит только от ваших возможностей и уникальных условий. При этом важно не забывать и чётко отражать в договоре коммерческой концессии, что управляющая компания франшизы не является обслуживающей организацией. Франшиза — поддерживающая структура, помогающая партнёрам снизить риски и минимизировать вероятность ошибок. При этом каждый франчайзи самостоятельно несёт ответственность за свой бизнес и все риски, связанные с коммерческой деятельностью его ресторана.