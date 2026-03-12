КПП Общ моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти на аутсорс и зарабатывать больше в 2026 году →
Королева Ольга
Защита персональных данных
Документы на сайт: что должно быть у каждого, кто продает онлайн и какие штрафы грозят за нарушения

Документы на сайт: что должно быть у каждого, кто продает онлайн и какие штрафы грозят за нарушения

Если у вас есть сайт, через который вы продаете товары, услуги или курсы - этот материал для вас. Не важно, компания вы или самозанятый, онлайн-школа или частный эксперт. Требования одинаковые для всех.

Проверки всё чаще инициируют сами клиенты — те, кому что-то не понравилось. Достаточно одной жалобы в Роскомнадзор или Роспотребнадзор, и к вам придут с вопросами.

А госорганы активно внедряют искусственный интеллект на комплексный мониторинг ошибок. Как только ИИ находит несоответствие - передает инспектору, который вам отправляет письмо “счастья”.

В этой статье мы разберем: какие документы и где должны располагаться, чтобы не прилетел штраф.

1. Оферта

Оферта — это публичное предложение о сделке. Вы описываете условия, клиент соглашается с ними фактом оплаты или регистрации. По статье 435 ГК РФ, оферта должна быть доступна пользователю до того, как он совершит покупку или оставит заявку.

Где размещать:

  • в футере (подвале) сайта — кликабельная ссылка

  • на странице заказа под кнопкой «Оплатить», «Отправить», «Зарегистрироваться»

⚠ Отсутствие оферты или неправильный текст в ней - может привести к тому, что ваш договор будет недействительным/ недостоверным. Вы будете не защищены от претензий потребителей и возвратов. Они же могут пожаловаться в вышестоящие инстанции, что повлечет проверки.

2. Политика конфиденциальности

Этот документ объясняет пользователям: какие персональные данные вы собираете, зачем, как храните, кому передаёте и каковы права пользователя. Обязателен для всех, кто собирает данные на сайте — ФЗ «О персональных данных».

Важно: политика конфиденциальности должна совпадать с уведомлением, поданным в Роскомнадзор. Проверить своё уведомление можно на сайте РКН по ИНН.

Где размещать:

  • в футере (подвале) сайта — кликабельная ссылка

  • на странице заказа под кнопкой «Оплатить», «Отправить», «Зарегистрироваться»

⚠Штрафы за отсутствие политики конфиденциальности могут достигать 75 000 рублей для физлиц и до 300 000 рублей для юрлиц.

3. Согласие на обработку персональных данных

Отдельный документ — о том, что пользователь добровольно разрешает собирать и хранить свои данные. По ФЗ «О персональных данных» получить это согласие нужно до начала сбора данных.

Где размещать:

  • в футере (подвале) сайта — кликабельная ссылка

  • на странице заказа под кнопкой «Оплатить», «Отправить», «Зарегистрироваться»

    ШТРАФЫ:

    Кто

    Размер штрафа

    Граждане

    от 10 000 до 15 000 руб.

    ИП и должностные лица

    от 10 000 до 300 000 руб.

    Юридические лица

    от 300 000 до 700 000 руб.

    ⚠ Штраф за нарушение обязанности уведомить Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные от 100 000 до 300 000 руб. За утечку данных от 1000 человек - штрафы до 5 млн руб.


4. Согласие на рекламную рассылку

Если вы отправляете клиентам письма, SMS или сообщения в мессенджерах с акциями и новинками — нужно отдельное согласие. Закон о рекламе (ч. 1 ст. 18 ФЗ) запрещает рассылать рекламу без предварительного согласия получателя.

Важно: это отдельный чек-бокс — не объединять с согласием на обработку персональных данных.

ШТРАФЫ:

Кто

Размер штрафа

Граждане

от 1 000 до 20 000 руб.

ИП и должностные лица

от 20 000 до 50 000 руб.

Юридические лица

от 30 000 до 1 000 000 руб.

5. Реквизиты и информация об администраторе сайта

В футере сайта должны быть указаны: организационная форма (ИП или ООО), ИНН, ОГРН/ОГРНИП. Если деятельность лицензирована - номер лицензии и дата получения. Там же размещаются ссылки на все документы.

6. Авторские права на фото и шрифты

Фотографии из интернета - частый повод для судебных исков. Правообладатели активно мониторят использование своих материалов.

Что проверить:

  • источник каждого фото — есть ли лицензия на коммерческое использование

  • шрифты — дизайнеры часто используют шрифты только для личного использования, тогда как сайт является коммерческим объектом.

7. Дополнительно — для онлайн-школ

Если вы ведёте образовательную деятельность, к сайту предъявляются дополнительные требования:

  • раздел «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями

  • раздел «Сведения об образовательной программе» по установленной структуре

  • раздел «Сведения о педагогах»

8. Перевод английских слов на сайте

с 1 марта 2026 года Вступил закон о Русском языке № 168-ФЗ от 24.06.2025

Закон касается всех, кто использует иностранные слова в названиях, на сайтах, в рассылках и соцсетях.

Если у вас на сайте есть названия курсов, кнопок или разделов на английском — это теперь нарушение.

Исключения: зарегистрированные товарными знаками; фирменные наименования, зарегистрированные в ЕГРЮЛ.

Как сделать перевод и можно ли сохранить название на английском?

Забирайте подробную инструкцию в телеграм Чек-листе : как подготовиться к 1 марта. Там же разбираю частые вопросы о законе, которые мне задают ежедневно.

Информации об авторе

Королева Ольга

Королева Ольга

Юрист

2 подписчика2 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим