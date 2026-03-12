Документы на сайт: что должно быть у каждого, кто продает онлайн и какие штрафы грозят за нарушения

Проверки всё чаще инициируют сами клиенты — те, кому что-то не понравилось. Достаточно одной жалобы в Роскомнадзор или Роспотребнадзор, и к вам придут с вопросами.
А госорганы активно внедряют искусственный интеллект на комплексный мониторинг ошибок. Как только ИИ находит несоответствие - передает инспектору, который вам отправляет письмо “счастья”.
В этой статье мы разберем: какие документы и где должны располагаться, чтобы не прилетел штраф.
1. Оферта
Оферта — это публичное предложение о сделке. Вы описываете условия, клиент соглашается с ними фактом оплаты или регистрации. По статье 435 ГК РФ, оферта должна быть доступна пользователю до того, как он совершит покупку или оставит заявку.
Где размещать:
в футере (подвале) сайта — кликабельная ссылка
на странице заказа под кнопкой «Оплатить», «Отправить», «Зарегистрироваться»
⚠ Отсутствие оферты или неправильный текст в ней - может привести к тому, что ваш договор будет недействительным/ недостоверным. Вы будете не защищены от претензий потребителей и возвратов. Они же могут пожаловаться в вышестоящие инстанции, что повлечет проверки.
2. Политика конфиденциальности
Этот документ объясняет пользователям: какие персональные данные вы собираете, зачем, как храните, кому передаёте и каковы права пользователя. Обязателен для всех, кто собирает данные на сайте — ФЗ «О персональных данных».
Важно: политика конфиденциальности должна совпадать с уведомлением, поданным в Роскомнадзор. Проверить своё уведомление можно на сайте РКН по ИНН.
Где размещать:
в футере (подвале) сайта — кликабельная ссылка
на странице заказа под кнопкой «Оплатить», «Отправить», «Зарегистрироваться»
⚠Штрафы за отсутствие политики конфиденциальности могут достигать 75 000 рублей для физлиц и до 300 000 рублей для юрлиц.
3. Согласие на обработку персональных данных
Отдельный документ — о том, что пользователь добровольно разрешает собирать и хранить свои данные. По ФЗ «О персональных данных» получить это согласие нужно до начала сбора данных.
Где размещать:
в футере (подвале) сайта — кликабельная ссылка
на странице заказа под кнопкой «Оплатить», «Отправить», «Зарегистрироваться»
ШТРАФЫ:
Кто
Размер штрафа
Граждане
от 10 000 до 15 000 руб.
ИП и должностные лица
от 10 000 до 300 000 руб.
Юридические лица
от 300 000 до 700 000 руб.
⚠ Штраф за нарушение обязанности уведомить Роскомнадзор о намерении обрабатывать персональные данные от 100 000 до 300 000 руб. За утечку данных от 1000 человек - штрафы до 5 млн руб.
4. Согласие на рекламную рассылку
Если вы отправляете клиентам письма, SMS или сообщения в мессенджерах с акциями и новинками — нужно отдельное согласие. Закон о рекламе (ч. 1 ст. 18 ФЗ) запрещает рассылать рекламу без предварительного согласия получателя.
Важно: это отдельный чек-бокс — не объединять с согласием на обработку персональных данных.
ШТРАФЫ:
Кто
Размер штрафа
Граждане
от 1 000 до 20 000 руб.
ИП и должностные лица
от 20 000 до 50 000 руб.
Юридические лица
от 30 000 до 1 000 000 руб.
5. Реквизиты и информация об администраторе сайта
В футере сайта должны быть указаны: организационная форма (ИП или ООО), ИНН, ОГРН/ОГРНИП. Если деятельность лицензирована - номер лицензии и дата получения. Там же размещаются ссылки на все документы.
6. Авторские права на фото и шрифты
Фотографии из интернета - частый повод для судебных исков. Правообладатели активно мониторят использование своих материалов.
Что проверить:
источник каждого фото — есть ли лицензия на коммерческое использование
шрифты — дизайнеры часто используют шрифты только для личного использования, тогда как сайт является коммерческим объектом.
7. Дополнительно — для онлайн-школ
Если вы ведёте образовательную деятельность, к сайту предъявляются дополнительные требования:
раздел «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями
раздел «Сведения об образовательной программе» по установленной структуре
раздел «Сведения о педагогах»
8. Перевод английских слов на сайте
с 1 марта 2026 года Вступил закон о Русском языке № 168-ФЗ от 24.06.2025
Закон касается всех, кто использует иностранные слова в названиях, на сайтах, в рассылках и соцсетях.
Если у вас на сайте есть названия курсов, кнопок или разделов на английском — это теперь нарушение.
Исключения: зарегистрированные товарными знаками; фирменные наименования, зарегистрированные в ЕГРЮЛ.
Как сделать перевод и можно ли сохранить название на английском?
