Документы на сайт: что должно быть у каждого, кто продает онлайн и какие штрафы грозят за нарушения

Проверки всё чаще инициируют сами клиенты — те, кому что-то не понравилось. Достаточно одной жалобы в Роскомнадзор или Роспотребнадзор, и к вам придут с вопросами.

А госорганы активно внедряют искусственный интеллект на комплексный мониторинг ошибок. Как только ИИ находит несоответствие - передает инспектору, который вам отправляет письмо “счастья”.

В этой статье мы разберем: какие документы и где должны располагаться, чтобы не прилетел штраф.