⚡️ Налоговый ландшафт 2026: экспресс-обзор вступивших в силу изменений

С 1 января 2026 года тихо, но необратимо изменилась сама архитектура работы с малым и средним бизнесом. Период «автоматических» льгот завершен. Теперь применение спецрежимов и пониженных тарифов требует не просто статуса МСП, а строгого соответствия критериям деятельности и экономической реальности.
Ниже — разбор нововведений Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ и Распоряжения Правительства РФ от 27.12.2025 № 4125-р.
🏭 1. Страховые взносы: «Фильтр» по ОКВЭД запущен
Главная новость для работодателей: единая льгота (15% с выплат свыше МРОТ) больше не действует для всех подряд .
Вступило в силу Распоряжение Правительства РФ № 4125-р, разделившее бизнес на два лагеря :
✅ Льготная группа (15%): Сюда вошли производство, IT, туризм, социальный бизнес . Если ваш основной ОКВЭД в этом списке — выдыхайте, для вас порядок расчета прежний (15% с суммы превышения 1,5 МРОТ) .
❌ Общая группа (30%): Торговля, операции с недвижимостью, консалтинг, посреднические услуги. Если вашего кода нет в списке, с 1 января вы платите 30% со всей суммы зарплаты в пределах базы .
Где риск: Если вы ведете «смешанную» деятельность (например, производство и торговля), но основным кодом в ЕГРЮЛ стоит торговля — вы автоматически слетаете на 30%. Проверьте свои коды прямо сейчас .
💻 2. IT-сектор: Двойной рост нагрузки
Для аккредитованных IT-компаний эпоха сверхнизких ставок закончилась.
Ставка взносов: Выросла с 7,6% до 15% (рост ровно в 2 раза) .
Лимит льготы: Ставка 15% применяется до достижения годового дохода сотрудника примерно 2,76 млн руб. (сумма может индексироваться) .
Регрессия: Самое интересное начинается после превышения лимита. Как только зарплата сотрудника переваливает за порог, ставка возвращается к 7,6% .
Фактически создана инвертированная шкала: эффективная налоговая нагрузка на Senior-разработчиков может оказаться процентно ниже, чем на Junior-специалистов.
📉 3. УСН и НДС: «Лестница» лимитов
ФЗ-425 запустил механизм поэтапного втягивания упрощенцев в систему НДС. Это называют «адаптацией», но на практике это жесткий график снижения порога освобождения от налога .
График входа в НДС (ст. 145 НК РФ):
2026 год: Лимит 20 млн руб. (по выручке за 2025 г.) .
2027 год: Лимит снижается до 15 млн руб. .
2028 год: Лимит падает до 10 млн руб. .
Важный нюанс перехода: Если вы начали год без НДС, но, скажем, в июне 2026-го ваша выручка пробила 20 млн руб., вы теряете право на освобождение с 1-го числа следующего месяца (с 1 июля) . Это значит, что нужно оперативно перенастраивать кассы, договоры и учетную политику в середине года.
Базовая ставка НДС теперь — 22%. Льготная (10%) осталась только для узкого списка соцтоваров .
🚫 4. Спецрежимы и запреты: ПСН и ЕНС
ПСН для охраны — всё. С 1 сентября 2026 года патентная система полностью запрещена для охранных услуг, патрулей и детективов .
Лимиты ПСН. Для грузоперевозок патент оставили, но лимит дохода также урезали до 20 млн руб., синхронизировав его с УСН .
Блокировка схем с ЕНС. Закрыта популярная лазейка с «искусственными переплатами». Ранее компании пополняли ЕНС третьих лиц, чтобы обнулить сальдо и вывести деньги через возврат. Теперь этот механизм признается схемой обхода и блокируется .
🧳 5. Борьба с «налоговым туризмом»
Если вы планировали в 2026 году переехать в Калмыкию, Удмуртию или Чечню ради ставки УСН 1%, у нас плохие новости. Введен «трехлетний бан»: при смене региона регистрации налогоплательщик обязан применять ставку прежнего региона в течение 3 лет после переезда .
Кроме того, ФНС теперь проверяет «экономическое присутствие». Инспекторы выезжают по адресам массовой регистрации. Если в квартире прописано 50 ИП — ждите доначислений по полной ставке .
💰 6. Личные финансы ИП: разделение кошельков
Устранена коллизия, позволявшая ИП на УСН «Доходы» платить 6% с процентов по вкладам. С 2026 года проценты по депозитам ИП исключены из выручки УСН. Теперь они облагаются НДФЛ (13% или 15%), как у обычных физлиц .
Плюс: декларировать это не нужно. Банки сами передадут данные, а ФНС пришлет сводное уведомление (как налог на имущество) со сроком уплаты до 1 декабря следующего года .
📝 7. Расходы на УСН: что добавили (официально)
Список расходов в ст. 346.16 НК РФ остался закрытым, но стал чуть современнее:
Маркетинг: Наконец-то прямо разрешено списывать расходы на рекламу и продвижение в соцсетях .
Софт: Можно учитывать покупку программ и баз данных по обычным договорам купли-продажи (раньше требовали лицензионные) .
Дезинфекция: Расходы на санитарные нужды и медизделия легализованы .
Новинка осени: С 1 сентября 2026 года вводится утилизационный (технологический) сбор на электронику — до 5 000 руб. за единицу ввезенной или произведенной техники (ноутбуки, телефоны) . Учитывайте это при планировании закупок оборудования.
💡Взгляд изнутри системы
Если вы хотите понимать, как думает налоговый инспектор и чего ожидать от налогового контроля в новых условиях, читайте мой телеграм-канал «Налоговый Инсайдер».
Там я пишу о методах работы ФНС и разбираю новости финансов и экономики в целом, основываясь на своем 12-летнем опыте работы в налоговых органах.
