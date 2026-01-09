⚡️ Налоговый ландшафт 2026: экспресс-обзор вступивших в силу изменений

С 1 января 2026 года тихо, но необратимо изменилась сама архитектура работы с малым и средним бизнесом. Период «автоматических» льгот завершен. Теперь применение спецрежимов и пониженных тарифов требует не просто статуса МСП, а строгого соответствия критериям деятельности и экономической реальности.

Ниже — разбор нововведений Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ и Распоряжения Правительства РФ от 27.12.2025 № 4125-р.