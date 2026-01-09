8101 ОК МП деск
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Дмитрий Кудряшов
Налоговые изменения 2026
⚡️ Налоговый ландшафт 2026: экспресс-обзор вступивших в силу изменений

⚡️ Налоговый ландшафт 2026: экспресс-обзор вступивших в силу изменений

Разбираем, какие ОКВЭД сохранили право на тариф 15%, как работает новый «бан» на налоговую миграцию и как лимиты по УСН будут снижаться каждый год.

С 1 января 2026 года тихо, но необратимо изменилась сама архитектура работы с малым и средним бизнесом. Период «автоматических» льгот завершен. Теперь применение спецрежимов и пониженных тарифов требует не просто статуса МСП, а строгого соответствия критериям деятельности и экономической реальности.

Ниже — разбор нововведений Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ и Распоряжения Правительства РФ от 27.12.2025 № 4125-р.

🏭 1. Страховые взносы: «Фильтр» по ОКВЭД запущен

Главная новость для работодателей: единая льгота (15% с выплат свыше МРОТ) больше не действует для всех подряд .

Вступило в силу Распоряжение Правительства РФ № 4125-р, разделившее бизнес на два лагеря :

  • ✅ Льготная группа (15%): Сюда вошли производство, IT, туризм, социальный бизнес . Если ваш основной ОКВЭД в этом списке — выдыхайте, для вас порядок расчета прежний (15% с суммы превышения 1,5 МРОТ) .

    +1

  • ❌ Общая группа (30%): Торговля, операции с недвижимостью, консалтинг, посреднические услуги. Если вашего кода нет в списке, с 1 января вы платите 30% со всей суммы зарплаты в пределах базы .

Где риск: Если вы ведете «смешанную» деятельность (например, производство и торговля), но основным кодом в ЕГРЮЛ стоит торговля — вы автоматически слетаете на 30%. Проверьте свои коды прямо сейчас .

💻 2. IT-сектор: Двойной рост нагрузки

Для аккредитованных IT-компаний эпоха сверхнизких ставок закончилась.

  1. Ставка взносов: Выросла с 7,6% до 15% (рост ровно в 2 раза) .

  2. Лимит льготы: Ставка 15% применяется до достижения годового дохода сотрудника примерно 2,76 млн руб. (сумма может индексироваться) .

  3. Регрессия: Самое интересное начинается после превышения лимита. Как только зарплата сотрудника переваливает за порог, ставка возвращается к 7,6% .

Фактически создана инвертированная шкала: эффективная налоговая нагрузка на Senior-разработчиков может оказаться процентно ниже, чем на Junior-специалистов.

📉 3. УСН и НДС: «Лестница» лимитов

ФЗ-425 запустил механизм поэтапного втягивания упрощенцев в систему НДС. Это называют «адаптацией», но на практике это жесткий график снижения порога освобождения от налога .

График входа в НДС (ст. 145 НК РФ):

  • 2026 год: Лимит 20 млн руб. (по выручке за 2025 г.) .

  • 2027 год: Лимит снижается до 15 млн руб. .

  • 2028 год: Лимит падает до 10 млн руб. .

Важный нюанс перехода: Если вы начали год без НДС, но, скажем, в июне 2026-го ваша выручка пробила 20 млн руб., вы теряете право на освобождение с 1-го числа следующего месяца (с 1 июля) . Это значит, что нужно оперативно перенастраивать кассы, договоры и учетную политику в середине года.

Базовая ставка НДС теперь — 22%. Льготная (10%) осталась только для узкого списка соцтоваров .

🚫 4. Спецрежимы и запреты: ПСН и ЕНС

  • ПСН для охраны — всё. С 1 сентября 2026 года патентная система полностью запрещена для охранных услуг, патрулей и детективов .

  • Лимиты ПСН. Для грузоперевозок патент оставили, но лимит дохода также урезали до 20 млн руб., синхронизировав его с УСН .

  • Блокировка схем с ЕНС. Закрыта популярная лазейка с «искусственными переплатами». Ранее компании пополняли ЕНС третьих лиц, чтобы обнулить сальдо и вывести деньги через возврат. Теперь этот механизм признается схемой обхода и блокируется .

🧳 5. Борьба с «налоговым туризмом»

Если вы планировали в 2026 году переехать в Калмыкию, Удмуртию или Чечню ради ставки УСН 1%, у нас плохие новости. Введен «трехлетний бан»: при смене региона регистрации налогоплательщик обязан применять ставку прежнего региона в течение 3 лет после переезда .

Кроме того, ФНС теперь проверяет «экономическое присутствие». Инспекторы выезжают по адресам массовой регистрации. Если в квартире прописано 50 ИП — ждите доначислений по полной ставке .

💰 6. Личные финансы ИП: разделение кошельков

Устранена коллизия, позволявшая ИП на УСН «Доходы» платить 6% с процентов по вкладам. С 2026 года проценты по депозитам ИП исключены из выручки УСН. Теперь они облагаются НДФЛ (13% или 15%), как у обычных физлиц .

Плюс: декларировать это не нужно. Банки сами передадут данные, а ФНС пришлет сводное уведомление (как налог на имущество) со сроком уплаты до 1 декабря следующего года .

📝 7. Расходы на УСН: что добавили (официально)

Список расходов в ст. 346.16 НК РФ остался закрытым, но стал чуть современнее:

  1. Маркетинг: Наконец-то прямо разрешено списывать расходы на рекламу и продвижение в соцсетях .

  2. Софт: Можно учитывать покупку программ и баз данных по обычным договорам купли-продажи (раньше требовали лицензионные) .

  3. Дезинфекция: Расходы на санитарные нужды и медизделия легализованы .

Новинка осени: С 1 сентября 2026 года вводится утилизационный (технологический) сбор на электронику — до 5 000 руб. за единицу ввезенной или произведенной техники (ноутбуки, телефоны) . Учитывайте это при планировании закупок оборудования.

💡Взгляд изнутри системы

Если вы хотите понимать, как думает налоговый инспектор и чего ожидать от налогового контроля в новых условиях, читайте мой телеграм-канал «Налоговый Инсайдер».

Там я пишу о методах работы ФНС и разбираю новости финансов и экономики в целом, основываясь на своем 12-летнем опыте работы в налоговых органах.

Информации об авторе

Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Кудряшов

Юрист в ИП

22 подписчика35 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум