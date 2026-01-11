💡Цена страховой пенсии выросла: сколько стоит докупка пенсионных баллов в 2026 году

С начала 2025 года условия добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для граждан заметно изменились. Рост стоимости пенсионных баллов напрямую связан с индексацией минимального размера оплаты труда. Повышение МРОТ автоматически увеличивает размер добровольных страховых взносов, а вместе с ним — и цену пенсионного коэффициента.
Механизм здесь формальный и закреплён в законодательстве: сумма добровольного взноса рассчитывается по формуле МРОТ × 22% × 12 месяцев.
Поскольку с начала года минимальная заработная плата была увеличена до 22 440 рублей, стоимость одного пенсионного балла при самостоятельной покупке выросла примерно до 65,6 тысячи рублей. По оценкам экспертов Общественной палаты, рост составил около 5 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом.
Таким образом, речь идёт не о разовой корректировке, а о закономерном результате общей индексации базовых показателей.
🧾 Базовые требования для страховой пенсии
К 2025 году переходный период пенсионной реформы фактически завершён, и требования для назначения страховой пенсии по старости достигли своих максимальных значений. Для получения права на пенсию необходимо одновременно выполнить два условия: иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить не менее 30 пенсионных баллов.
Если эти требования не выполнены, страховая пенсия не назначается, и гражданин может рассчитывать лишь на социальную пенсию, которая выплачивается позже.
Именно в таких ситуациях и используется механизм добровольной докупки стажа и баллов через Социальный фонд России. Однако возможности этого инструмента ограничены.
⚖️ Ограничения добровольной докупки
В 2025 году действуют следующие ключевые лимиты:
за один календарный год можно приобрести не более 8,7 пенсионного балла;
для большинства граждан добровольно допускается докупить не более половины минимального страхового стажа;
полностью сформировать стаж «с нуля» таким способом нельзя.
Исключение предусмотрено для самозанятых: они вправе формировать страховой стаж полностью за счёт добровольных взносов, поскольку в обычном режиме обязательные страховые отчисления за них не уплачиваются.
🧮 Во сколько это обходится на практике
Рост стоимости балла заметно меняет финансовую картину. В 2025 году покупка одного пенсионного коэффициента обходится примерно в 65,6 тысячи рублей. При максимально возможной покупке 8,7 балла сумма взноса превышает 570 тысяч рублей за год.
Даже при относительно небольшом дефиците последствия ощутимы. Например, если человеку не хватает трёх баллов, единовременные затраты составят почти 200 тысяч рублей. При этом закрыть больший дефицит за один год всё равно не получится из-за установленных лимитов.
📉 Практический вывод
Добровольная покупка пенсионных баллов остаётся легальным и формально доступным инструментом, но с каждым годом он становится всё более дорогим и точечным. Это уже не универсальный способ «исправить» пенсионную историю, а мера для отдельных случаев, когда не хватает минимального количества показателей.
Гражданам, приближающимся к пенсионному возрасту, имеет смысл заранее запросить выписку из индивидуального лицевого счёта в Социальном фонде. Это позволяет оценить реальный дефицит стажа и баллов и принять взвешенное решение — докупать их по действующим тарифам или рассматривать альтернативные финансовые сценарии.
📌Взгляд изнутри системы
