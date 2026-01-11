💡Цена страховой пенсии выросла: сколько стоит докупка пенсионных баллов в 2026 году

С начала 2025 года условия добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию для граждан заметно изменились. Рост стоимости пенсионных баллов напрямую связан с индексацией минимального размера оплаты труда. Повышение МРОТ автоматически увеличивает размер добровольных страховых взносов, а вместе с ним — и цену пенсионного коэффициента.

Механизм здесь формальный и закреплён в законодательстве: сумма добровольного взноса рассчитывается по формуле МРОТ × 22% × 12 месяцев.

Поскольку с начала года минимальная заработная плата была увеличена до 22 440 рублей, стоимость одного пенсионного балла при самостоятельной покупке выросла примерно до 65,6 тысячи рублей. По оценкам экспертов Общественной палаты, рост составил около 5 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, речь идёт не о разовой корректировке, а о закономерном результате общей индексации базовых показателей.