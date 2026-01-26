⚡Срочно! Реформа в ФНС, что известно на сегодня

🏛 Укрупнение как общая линия реформы

ФНС переходит к жесткой оптимизации своей структуры. Красноярский край здесь выступает как наглядный пример того, что будет происходить (или уже происходит) в других субъектах.

Суть реформы — централизация и укрупнение. На примере одного региона мы видим радикальное сокращение количества инспекций: с 18 мая 2026 года из 11 действующих ИФНС останется только 8. Инспекции в крупных промышленных центрах (Норильск, Канск, Минусинск) теряют самостоятельность и присоединяются к инспекциям в краевом центре.

Фактически это означает ликвидацию самостоятельных единиц на местах и создание «мега-инспекций», обслуживающих огромные территории.

И да, подчеркивается, что для налогоплательщиков существенных изменений в доступе к услугам не ожидается: операционные залы сохраняются, возможность обращения «на месте» должна остаться.

По всей видимости на месте «старых» инспекций откроются ТОРМы (территориально обособленное рабочее место). Но насколько ТОРМы смогут решать нестандартные ситуации — вопросы по проверкам, спорным начислениям, сложным требованиям, уточнениям по НДС и т.п. — пока не очевидно.

И из этого следует логичный вопрос: где будет приниматься решение по таким вопросам — на месте или уже в укрупнённом центре, и не приведёт ли это к тому, что по существенным вопросам налогоплательщикам придётся взаимодействовать с «мегаинспекцией» фактически удалённо или через поездки.