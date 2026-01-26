⚡Срочно! Реформа в ФНС, что известно на сегодня

8099 ОК БСН моб
Мы уже давно обсуждаем то как проходит налоговая реформа, и с какими проблемами приходится сталкиваться. Но параллельно, почти без публичного внимания идёт другая, не менее значимая реформа самой ФНС.

23 января заместитель руководителя УФНС России по Красноярскому краю Д.А. Давыдова впервые публично озвучила информацию о проводимой в налоговых органах реформе.

По словам Заместителя руководителя Управления, в стране идёт масштабная реорганизация налоговых органов, предполагающая укрупнение инспекций. Ранее подобные изменения в открытом информационном поле практически не обсуждались, а официальные сигналы о реформе не звучали.

О проведении этой реформы мне было известно ещё летом прошлого года, однако до момента, пока информация не прозвучала публично от должностного лица, комментировать её для широкой аудитории я не мог. Ниже — известные подробности с учётом озвученного официально, а также моя позиция по тому, к чему подобные изменения могут привести на практике.

🏛 Укрупнение как общая линия реформы

ФНС переходит к жесткой оптимизации своей структуры. Красноярский край здесь выступает как наглядный пример того, что будет происходить (или уже происходит) в других субъектах.

Суть реформы — централизация и укрупнение. На примере одного региона мы видим радикальное сокращение количества инспекций: с 18 мая 2026 года из 11 действующих ИФНС останется только 8. Инспекции в крупных промышленных центрах (Норильск, Канск, Минусинск) теряют самостоятельность и присоединяются к инспекциям в краевом центре.

Фактически это означает ликвидацию самостоятельных единиц на местах и создание «мега-инспекций», обслуживающих огромные территории.

И да, подчеркивается, что для налогоплательщиков существенных изменений в доступе к услугам не ожидается: операционные залы сохраняются, возможность обращения «на месте» должна остаться.

По всей видимости на месте «старых» инспекций откроются ТОРМы (территориально обособленное рабочее место). Но насколько ТОРМы смогут решать нестандартные ситуации — вопросы по проверкам, спорным начислениям, сложным требованиям, уточнениям по НДС и т.п. — пока не очевидно.

И из этого следует логичный вопрос: где будет приниматься решение по таким вопросам — на месте или уже в укрупнённом центре, и не приведёт ли это к тому, что по существенным вопросам налогоплательщикам придётся взаимодействовать с «мегаинспекцией» фактически удалённо или через поездки.

📌Что это означает для налогоплательщиков

Заявление о сохранении операционных залов само по себе позитивное, но сервисность определяется не табличкой на входе, а ресурсом: количеством сотрудников, скоростью обработки обращений, возможностью дать разъяснение и «доработать» нестандартную ситуацию.

Если одновременно сокращается структура и усиливается контрольно-аналитическая нагрузка (камеральный контроль, риск-аналитика, мероприятия по «обелению»), возникает вопрос — чем будет компенсироваться рост задач.

Так, как следствие ограниченного ресурса при высокой нагрузке, баланс легко может сместиться в сторону шаблонного администрирования и обезличенного взаимодействия через цифровые каналы.

💡К чему готовиться?

Сложилась парадоксальная ситуация: нагрузка на систему растет (особенно в условиях повышенного внимания к бизнесу в свете налоговых реформ и общего тренда на обеление), а «физическое присутствие» инспекторов сокращается.

При неблагоприятном сценарии налогоплательщики могут почувствовать не «упрощение», а обратный эффект:

  1. Во первых: снижение доступности. Достучаться до живого инспектора, принимающего решения, станет сложнее. Центры принятия решений смещаются в головные офисы регионов, отдаляясь от налогоплательщика «на земле».

  2. Во-вторых: формализация. При высокой нагрузке на оставшихся сотрудников время на индивидуальный разбор ситуаций сократится. Взаимодействие рискует окончательно уйти в плоскость формальных отписок и электронного документооборота.

Добавьте к этим двум пунктам основную задачу, которую сейчас ставят перед ФНС и вы получите, что единственным решением сохранить эффективность будет «рост автоматизации», так как в условиях нехватки рук ФНС будет вынуждена еще больше полагаться на алгоритмы (АСК НДС, автоматические требования) и поэтому вероятность получить «машинный» запрос, не учитывающий специфику вашего бизнеса кратно возрастает.

📌Резюме

В условиях одновременного роста нагрузки и сокращения штата система неизбежно будет опираться на автоматизацию и шаблонные процедуры. Поэтому ключевой риск для налогоплательщика — не в том, что «инспекция закрылась», а в том, что диалог станет сложнее, а запросы и требования — более формальными и массовыми.

Будем конечно надеется, что ФНС знает, что делает, и неблагоприятные прогнозы так и останутся только прогнозами.

Если вам важно понимать логику, с которой налоговые органы принимают решения, я освещаю такие темы в своём Telegram-канале 👉 «Налоговый инсайдер»https://t.me/naloginsider. За плечами более 10 лет работы в Федеральной налоговой службе (ИФНС/УФНС), поэтому делюсь взглядом «изнутри» на налоговое администрирование, проверки и новые правила.

