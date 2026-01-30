💡 Зоны повышенного риска в 2026 году: какие нарушения ФНС будет проверять особенно активно

Усиление налогового контроля в 2026 году — это не про «новые запреты», а про смену приоритетов. ФНС всё меньше реагирует точечно и всё больше выстраивает системную аналитику.
Нельзя сказать, что это какие-то новые истории, нет, просто все дело в том, что общий тренд на обеление экономики требует от налоговых органов усиления контроля, и соответственно поступлений в бюджет.
Ниже — мой обзор на ключевые проблемные области, которые уже сейчас находятся под пристальным вниманием налоговых органов (и находились еще в период когда я был сотрудником ФНС) и станут наиболее популярными источниками доначислений, штрафов и проверок в этом году.
📄 Документальное подтверждение расходов: «бумажный НДС» и формальные чеки
Одна из самых старых, но до сих пор живых проблем — попытки подтверждать расходы формальными документами. Речь идёт о так называемом «бумажном НДС», товарных чеках без кассовых, и документах без реального экономического содержания.
В 2026 году подобные истории практически не имеют шансов «проскочить». Камеральный контроль стал глубже, а аналитика позволяет быстро выявлять расхождения между вычетами, движением денег и фактической деятельностью. При проверке такие документы просто исключаются из расходов, а следом идут доначисления налога, пени и штрафы.
🛒 Маркетплейсы: занижение выручки и неверное понимание дохода
Одна из самых массовых зон риска, на которую обратило внимание ФНС — учёт доходов при работе с маркетплейсами. До сих пор многие предприниматели считают выручкой только деньги, которые они вывели на расчётный счёт, но налоговая служба считает это ошибкой.
Для налоговых целей доходом признаётся вся сумма, зачисленная на номинальный счёт маркетплейса, включая комиссии за логистику, хранение, рекламу и иные удержания. ФНС уже принялось активно сопоставлять данные от банков, операторов площадок и декларации налогоплательщиков. В результате подобные расхождения могут выявляться автоматически, а доначисления в рамках выездных налоговых проверок охватывать сразу несколько периодов.
💰 УСН: авансовые платежи и пени «по умолчанию»
Ещё одна типовая проблема — отношение к УСН как к «налогу раз в год». На практике упрощёнка давно перешла в режим поквартальной уплаты авансов с подачей уведомлений об исчисленных суммах.
Игнорирование авансовых платежей приводит не просто к задолженности, а к автоматическому начислению пеней. С учётом текущей ключевой ставки такие пени превращаются в дорогое «кредитование за счёт налоговой», которое многие недооценивают до момента получения требования.
💳 Эквайринг, СБП и касса: иллюзия «невидимой» выручки
Распространённое заблуждение, которое встречается мне все чаще: если оплата прошла по эквайрингу или СБП, кассовый чек можно не пробивать.
ФНС сопоставляет данные ОФД, банковские выписки и движение по счёту. Непробитый чек — это отдельное нарушение с риском штрафа за неприменение ККТ. В 2026 году контроль за кассами усиливается, включая рейды и автоматическое выявление несоответствий.
🧾 Безнал от физлиц: чек обязателен
Отдельная зона риска — поступление безналичных средств от физических лиц без пробития чека. Закон требует сформировать кассовый чек не позднее следующего рабочего дня, даже если деньги пришли на расчётный счёт.
Это массовое нарушение, за которое пока не всегда наказывают , но с усилением аналитики и автоматизации этот пробел будет закрываться. ФНС уже обладает всеми техническими возможностями для выявления таких операций.
👥 Теневая занятость и «полставки»
Неоформленные сотрудники и искусственные неполные ставки — ещё одна зона повышенного внимания. Контроль здесь давно вышел за рамки формальных документов: используются осмотры, фотофиксация, сопоставление графиков работы и фактического присутствия.
Особенно уязвимы торговые точки и сфера услуг. В 2026 году проверки по теневой занятости выходят на новый уровень, и ставка на «полставки для экономии» всё чаще воспринимается как красный флаг для инспекции.
📩 Игнорирование требований и вызовов
Одна из самых недооценённых проблем — не отвечать на требования налоговой и игнорировать вызовы. В реальности это почти гарантированный путь к блокировке счёта.
ФНС вправе вызвать налогоплательщика «в иных случаях», а неявка или отсутствие ответа запускает формальные меры принуждения. В большинстве ситуаций грамотно подготовленный ответ или явка по вызову позволяют снять вопросы на ранней стадии — но только если не затягивать.
💡 Итог
В 2026 году ФНС усиливает контроль, так как запрос на это идет с самого верха. Проверяются массовые модели поведения, которые раньше считались допустимыми или малозаметными. Усиление камерального контроля, автоматическое сопоставление данных и рост выездных проверок означают, что зоны риска, не охваченные ранее будут сужаться.
