💡 Зоны повышенного риска в 2026 году: какие нарушения ФНС будет проверять особенно активно

Усиление налогового контроля в 2026 году — это не про «новые запреты», а про смену приоритетов. ФНС всё меньше реагирует точечно и всё больше выстраивает системную аналитику.

Нельзя сказать, что это какие-то новые истории, нет, просто все дело в том, что общий тренд на обеление экономики требует от налоговых органов усиления контроля, и соответственно поступлений в бюджет.

Ниже — мой обзор на ключевые проблемные области, которые уже сейчас находятся под пристальным вниманием налоговых органов (и находились еще в период когда я был сотрудником ФНС) и станут наиболее популярными источниками доначислений, штрафов и проверок в этом году.