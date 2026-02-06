💡АУСН и расходы, подробный разбор: как не переплатить налог из-за мелочей

АвтоУСН даёт бизнесу больше свободы в учёте расходов, но одновременно требует повышенного внимания к деталям. Ошибка в назначении платежа и (или) неверная квалификация банком операции может привести к тому, что расход просто «пропадёт», а налог окажется выше ожидаемого.
В этой статье разбираем, какие расходы можно учесть на АУСН, какие — нельзя, и где чаще всего можно потерять деньги.
📌 Базовые правила учёта расходов на АУСН
Первое, что необходимо зафиксировать: расходы учитываются только при объекте «доходы минус расходы». Если выбран объект «доходы», любые расходы для целей налогообложения значения не имеют.
Второй важный момент — перечень расходов на АУСН открыт. В отличие от классической упрощёнки, где долгое время действовал закрытый список расходов, на АУСН применяются правила главы 25 НК РФ (как при налоге на прибыль). Это означает, что учесть можно практически любой расход, если он соответствует установленным критериям.
Эти критерии нужно помнить всегда. Расход принимается, если он:
экономически обоснован и связан с деятельностью;
направлен на получение дохода;
документально подтверждён;
фактически оплачен.
Кроме того, на АУСН действует кассовый метод. Расход признаётся не по дате акта или накладной, а строго в момент списания денег.
🧾 Какие расходы учитываются без особых споров
Классические бизнес-расходы учитываются без проблем, если корректно оформлены платежи. Это закупка товаров для перепродажи, сырьё и материалы, услуги подрядчиков и сторонних организаций.
Также в расходы включаются затраты на содержание бизнеса: аренда офиса, склада или производства, коммунальные услуги, интернет, связь, охрана, клининг, вывоз мусора. Важно, чтобы назначение платежа однозначно отражало деловой характер операции.
Отдельного внимания требуют банковские комиссии. Комиссии за обслуживание счёта, переводы и снятие наличных обычно корректно учитываются автоматически. А вот комиссия за эквайринг нередко «теряется», если банк зачисляет выручку уже за вычетом комиссии. В таких случаях предпринимателю важно проверить, отражена ли комиссия как отдельный расход.
💳 Кредиты, займы и основные средства
Проценты по кредитам и займам — это полноценный расход, уменьшающий налоговую базу. А вот основной долг расходом не является. Часто ошибка возникает при смешанных платежах, где в одной сумме указано и тело кредита, и проценты. Если не разделить их корректно в назначении платежа, проценты могут не попасть в расходы.
С основными средствами АУСН даёт серьёзное преимущество. Оборудование, техника, мебель, транспорт учитываются в полном объёме в момент оплаты, без амортизации. Это особенно важно для бизнеса с крупными разовыми инвестициями. Получившийся убыток можно переносить на будущие налоговые периоды.
👥 Зарплата и выплаты сотрудникам: тонкие места
Расходами на АУСН признаются:
заработная плата;
отпускные;
больничные за первые три дня за счёт работодателя;
командировочные расходы, включая суточные;
премии, предусмотренные системой оплаты труда;
выплаты по договорам ГПХ.
Но здесь же возникает наибольшее количество ошибок. Материальная помощь сотрудникам расходом не является — ни при каких обстоятельствах. Она не связана с выполнением трудовых обязанностей и не уменьшает налоговую базу.
Не признаются расходами также дивиденды, премии из чистой прибыли и оплата дополнительных отпусков сверх норм Трудового кодекса.
⚠️ Типичные ошибки, который могут возникнуть
На практике чаще всего встречаются следующие ситуации:
Смешивание разных выплат в одном платеже - если зарплата и материальная помощь перечислены одной платёжкой, банк может пометить всю сумму как неучитываемую. В результате теряется часть расходов.
Возмещение расходов сотрудникам без расшифровки - перевод денег физическому лицу без подробного назначения платежа банк воспринимает как личный перевод. Чтобы расход был учтён, нужно подробно указать, что это возмещение по авансовому отчёту, с указанием даты, номера и сути расходов.
Общие формулировки в назначении платежа - фразы вроде «перевод средств» или «оплата услуг» часто приводят к неправильной разметке операции.
Потерянные комиссии банка - особенно по эквайрингу — если не проверять выписку, часть расходов может просто не попасть в расчёт налога.
Ожидание, что банк «разберётся сам» - банк действует строго по алгоритмам ФНС и не анализирует реальную экономическую суть операции.
✍ Выводы: что важно зафиксировать для работы на АУСН
АУСН «доходы минус расходы» требует от бизнеса нового подхода к платёжной дисциплине. Назначение платежа, разделение операций, корректная кодировка — это не формальность, а прямой инструмент управления налоговой нагрузкой.
Регулярная проверка выписки, контроль правильной квалификации операций и понимание логики банковских алгоритмов позволяют избежать переплат и сделать автоматизацию действительно полезной, а не опасной.
Назначение платежа, формулировки и коды напрямую влияют на налоговую базу. Банковские алгоритмы работают строго по методикам ФНС, и «догадаться» за налогоплательщика они не могут.
🎯Взгляд на работу ФНС изнутри
