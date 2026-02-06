💡АУСН и расходы, подробный разбор: как не переплатить налог из-за мелочей

📌 Базовые правила учёта расходов на АУСН

Первое, что необходимо зафиксировать: расходы учитываются только при объекте «доходы минус расходы». Если выбран объект «доходы», любые расходы для целей налогообложения значения не имеют.

Второй важный момент — перечень расходов на АУСН открыт. В отличие от классической упрощёнки, где долгое время действовал закрытый список расходов, на АУСН применяются правила главы 25 НК РФ (как при налоге на прибыль). Это означает, что учесть можно практически любой расход, если он соответствует установленным критериям.

Эти критерии нужно помнить всегда. Расход принимается, если он:

экономически обоснован и связан с деятельностью;

направлен на получение дохода;

документально подтверждён;

фактически оплачен.

Кроме того, на АУСН действует кассовый метод. Расход признаётся не по дате акта или накладной, а строго в момент списания денег.