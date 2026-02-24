🔥Налоги 2026: как легально получить ставку 0% или 1% на УСН, и когда «простой переезд» больше не работает

Налоговая реформа 2026 это не просто повышение ставок. Это еще и закрытие лазейки с фиктивной миграцией, к которой многие привыкли. Но даже в условиях тотального закручивания гаек в отдельных регионах все еще сохраняется возможность не просто платить 1%, но и получить законные налоговые каникулы на два года.

Ниже разберем, какие схемы умерли окончательно, можно ли найти «тихую гавань» для нового бизнеса и как не попасть под статью за фиктивную миграцию, когда налоговая начнет проверять ваши отдаленные филиалы.