🔥Самозанятые больше не в безопасности: почему режим начали «душить»

Эксперимент с самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года как специальный налоговый режим — налог на профессиональный доход. Его идея: легализовать тех, кого государству трудно администрировать в обычной модели контроля. Простая регистрация, отсутствие отчетности, ставка 4% с доходов от физлиц и 6% с доходов от юрлиц и ИП сделали режим крайне привлекательным для миллионов людей. Сам эксперимент по закону рассчитан до 31 декабря 2028 года.

Изначально этот режим был адресован тем, кто работает сам на себя: репетиторам, фрилансерам, дизайнерам, фотографам, копирайтерам, мастерам индустрии красоты, то есть частным специалистам с небольшими чеками и разрозненной клиентской базой. Другими словами тем, кого сложно загнать в классическую систему учета и контроля без чрезмерных административных издержек.

В этом смысле эксперимент сработал: вместо режима для узкой категории граждан государство получило гигантский рынок. По данным на начало января 2026 года, число плательщиков НПД в России выросло до 15,27 млн человек по итогам 2025 года.