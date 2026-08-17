🚨 ФНС усиливает давление: новая волна отработки рисков и снижение лимитов для ВНП

Сегодня освещу 4 важных новости, которые в значительной степени повлияют на взаимодействие налоговых органов с бизнесом.

1. Отработка рисков по «площадке» White Optima

Налоговые инспекции начали новую рассылку информационных писем по отработке сделок с техническими контрагентами, в которых фигурирует название White Optima и обозначение «Площадка № 2». White Optima это бренд, под которым компания «Налоговый доктор» рекламировала услуги по налоговой оптимизации. Более 30 фигурантов находятся под арестом. Лицам вменяют ст. 173.3 УК и ст. 210 УК РФ. Информационное письмо выглядит следующим образом: Как и с апрельской площадкой, письма по которой активно рассылались в мае этого года, здесь также фигурирует информация о совместной работе ФНС, МВД и ФСБ, и что в отношении организаторов уже возбуждены уголовные дела по статьям: ст. 173.3 УК РФ - Организация деятельности по представлению в налоговые органы и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций;

ст. 210 УК РФ - Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) Это уже вторая крупная «площадочная» отработка за последние месяцы. И, по слухам, в работе находятся еще как минимум 1 подобная площадка, сведения о которой в ближайшее время могут быть переданы ФНС.

2. Снижение лимитов для назначения ВНП

Долгое время Москва была своеобразным «оазисом»: из-за достаточно высоких суммовых ориентиров для назначения ВНП многие компании из регионов меняли место постановки на учёт, рассчитывая таким образом снизить вероятность назначения проверки. Но, похоже, эта лавочка постепенно закрывается. Сейчас в Москве отработка налоговых рисков уже идёт едва ли не активнее, чем в регионах. И если суммовые ориентиры там действительно снизили, то логично предположить, что аналогичные изменения затронут и регионы. (И это уже косвенно подтверждается тем, что говорят сами инспекторы на комиссиях) Информация о снижении лимитов пока всё-таки не является подтверждённой на 100%. И кроме того, эти лимиты достаточно условные и я знаю, как минимум несколько ситуаций, когда были назначены ВНП и с небольшими налоговыми претензиями к компаниям. Но, если соответствующая команда действительно придет от ФНС, то вариантов не идти у территориального налогового органа просто не будет. И из-того, что я слышу от бывших коллег — они сами уже в шоке, от того, какое кол-во проверок им придется инициировать, если это подтвердится.

3. Осенью нас ждет рекордное количество назначенных ВНП

В начале августа у инспекций был своеобразный день X по представлению результатов отработки «площадочных» рисков. А с сентября многие Управления по субъектам, скорее всего, начнут заниматься согласованием объектов для назначения ВНП на 4 квартал этого года. Я хорошо помню как эта работа проводилась когда я работал в региональному УФНС — одна из проблем заключалась в том, что объектов для назначения ВНП часто не хватало. В итоге приходилось судорожно добирать объекты, даже не с самой лучше «базой», но сейчас такой проблемы нет. Только в рамках отработки 1-й «площадки» в Москве на отдельные инспекции приходилось более 500 компаний. И потенциальных объектов для ВНП уже и при прежних лимитах более чем достаточно. А если все же суммовые критерии будут снижены то количество потенциальных объектов возрастёт кратно. Поэтому если вы ничего не предприняли, и заняли лишь выжидательную позицию есть большая вероятность к осени получить решение о назначении ВНП.

4. Про усиление давления