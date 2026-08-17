🚨 ФНС усиливает давление: новая волна отработки рисков и снижение лимитов для ВНП

Сегодня освещу 4 важных новости, которые в значительной степени повлияют на взаимодействие налоговых органов с бизнесом.
1. Отработка рисков по «площадке» White Optima
Налоговые инспекции начали новую рассылку информационных писем по отработке сделок с техническими контрагентами, в которых фигурирует название White Optima и обозначение «Площадка № 2».
White Optima это бренд, под которым компания «Налоговый доктор» рекламировала услуги по налоговой оптимизации. Более 30 фигурантов находятся под арестом. Лицам вменяют ст. 173.3 УК и ст. 210 УК РФ.
Информационное письмо выглядит следующим образом:
Как и с апрельской площадкой, письма по которой активно рассылались в мае этого года, здесь также фигурирует информация о совместной работе ФНС, МВД и ФСБ, и что в отношении организаторов уже возбуждены уголовные дела по статьям:
ст. 173.3 УК РФ - Организация деятельности по представлению в налоговые органы и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций;
ст. 210 УК РФ - Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)
Это уже вторая крупная «площадочная» отработка за последние месяцы. И, по слухам, в работе находятся еще как минимум 1 подобная площадка, сведения о которой в ближайшее время могут быть переданы ФНС.
2. Снижение лимитов для назначения ВНП
Долгое время Москва была своеобразным «оазисом»: из-за достаточно высоких суммовых ориентиров для назначения ВНП многие компании из регионов меняли место постановки на учёт, рассчитывая таким образом снизить вероятность назначения проверки.
Но, похоже, эта лавочка постепенно закрывается. Сейчас в Москве отработка налоговых рисков уже идёт едва ли не активнее, чем в регионах. И если суммовые ориентиры там действительно снизили, то логично предположить, что аналогичные изменения затронут и регионы.
(И это уже косвенно подтверждается тем, что говорят сами инспекторы на комиссиях)
Информация о снижении лимитов пока всё-таки не является подтверждённой на 100%. И кроме того, эти лимиты достаточно условные и я знаю, как минимум несколько ситуаций, когда были назначены ВНП и с небольшими налоговыми претензиями к компаниям.
Но, если соответствующая команда действительно придет от ФНС, то вариантов не идти у территориального налогового органа просто не будет. И из-того, что я слышу от бывших коллег — они сами уже в шоке, от того, какое кол-во проверок им придется инициировать, если это подтвердится.
3. Осенью нас ждет рекордное количество назначенных ВНП
В начале августа у инспекций был своеобразный день X по представлению результатов отработки «площадочных» рисков. А с сентября многие Управления по субъектам, скорее всего, начнут заниматься согласованием объектов для назначения ВНП на 4 квартал этого года.
Я хорошо помню как эта работа проводилась когда я работал в региональному УФНС — одна из проблем заключалась в том, что объектов для назначения ВНП часто не хватало. В итоге приходилось судорожно добирать объекты, даже не с самой лучше «базой», но сейчас такой проблемы нет.
Только в рамках отработки 1-й «площадки» в Москве на отдельные инспекции приходилось более 500 компаний. И потенциальных объектов для ВНП уже и при прежних лимитах более чем достаточно. А если все же суммовые критерии будут снижены то количество потенциальных объектов возрастёт кратно.
Поэтому если вы ничего не предприняли, и заняли лишь выжидательную позицию есть большая вероятность к осени получить решение о назначении ВНП.
4. Про усиление давления
От многих слышу про вызовы в прокуратуру и МВД, причём иногда речь идёт о совсем небольших суммах риска.
Но сам факт такого вызова или присутствия сотрудника на комиссии не означает, что налогоплательщиком действительно заинтересовались. Если в субъекте между ведомствами выстроены нормальные отношения, то такая практика вполне обычна.
Работая в Инспекции мы тоже приглашали сотрудников МВД на комиссии, и иногда они там были, по сути, «элементом интерьера», когда не погружаясь в суть ситуации, уже своим присутствием они способствовали правильным для Инспекции действиям.
Особенно смысл в этом есть при небольших суммах: когда ВНП не назначить, но риск всё равно нужно отработать. И тогда звонок из МВД, приглашение на разговор или присутствие на комиссии вполне может помочь убедить добровольно уточниться.
В этой ситуации я бы точно не рассчитывал на стратегию «посидим тихо, может быть забудут», потому что:
во-первых: после «площадочных» отработок у налоговых органов появилось огромное количество уже готовых потенциальных объектов для дальнейшей работы;
во-вторых — если информация о снижении суммовых ориентиров подтвердится, то в этот перечень попадут и те, кто раньше мог просто «не дотягивать» до ВНП;
и в-третьих добавляется всё более активное взаимодействие с МВД и прокуратурой, которое позволяет оказывать, как минимум психологическое давление (которое очень хорошо работает) даже там, где полноценную выездную проверку назначать пока нет смысла.
Что вы об этом думаете, и какие у вас есть вопросы, можете написать в комментариях здесь или в моем телеграм канале «Налоговый Инсайдер»
P.S. Скоро будет анонс нового вебинара на Клерке на тему проверок физических лиц. Расскажу все так как на практике происходило во время моей работы в ИФНС и УФНС. Будет очень познавательно.
Начать дискуссию