🚨 Даниил Егоров: почему им недовольны и сотрудники ФНС, и налогоплательщики

💰 Что происходило «на земле»

Во-первых — зарплаты.

Про уровень заработных плат сотрудников налоговых органов уже много чего написано, поэтому повторяться не буду. Но когда нагрузка постоянно растёт, требования становятся всё выше, а финансово лучше не становится — довольных от этого больше точно не появляется.

Плюсом к этому волна сокращений, огромное количество инспекций укрупнили, а часть вообще перестала существовать как самостоятельные налоговые органы. Да, где-то остались так называемые ТОРМы, но знаю как минимум несколько отдалённых территорий, где связь с ФНС для людей практически потеряна.

Но работы-то меньше не стало 🤷‍♂️ Наоборот, нагрузка росла совершенно непропорционально количеству сотрудников, которые должны всю эту работу выполнять.

При этом сверху постоянно прилетало что-то новое: ЕНС, который внедрялся с большими проблемами, показатели, реорганизации, а затем ещё и масштабная налоговая реформа параллельно с таким же масштабным сокращением.