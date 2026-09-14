🚨 Даниил Егоров: почему им недовольны и сотрудники ФНС, и налогоплательщики

В последнее время от многих действующих сотрудников ФНС и тех, кто давно ушёл из системы, слышу, что в региональных налоговых органах Егоровым уже давно, мягко говоря, недовольны.
Это мнение я слышал как от рядовых сотрудников, так и от младшего начальствующего состава (за начальников инспекций и руководителей Управлений говорить не буду — друзей в столь высоких кругах у меня нет).
Я пришёл в налоговую ещё при Мишустине, а последние годы перед тем, как ушел из службы работал уже при Егорове. И честно скажу, что среди людей, с которыми я общался, слов одобрения в адрес главы ФНС не слышал ни разу, скорее всегда только наоборот. И понять, почему так вышло, в общем-то, несложно.
💰 Что происходило «на земле»
Во-первых — зарплаты.
Про уровень заработных плат сотрудников налоговых органов уже много чего написано, поэтому повторяться не буду. Но когда нагрузка постоянно растёт, требования становятся всё выше, а финансово лучше не становится — довольных от этого больше точно не появляется.
Плюсом к этому волна сокращений, огромное количество инспекций укрупнили, а часть вообще перестала существовать как самостоятельные налоговые органы. Да, где-то остались так называемые ТОРМы, но знаю как минимум несколько отдалённых территорий, где связь с ФНС для людей практически потеряна.
Но работы-то меньше не стало 🤷♂️ Наоборот, нагрузка росла совершенно непропорционально количеству сотрудников, которые должны всю эту работу выполнять.
При этом сверху постоянно прилетало что-то новое: ЕНС, который внедрялся с большими проблемами, показатели, реорганизации, а затем ещё и масштабная налоговая реформа параллельно с таким же масштабным сокращением.
📉 А что с другой стороны «баррикад»?
А там всё чуть ли не хуже, чем происходило внутри самой структуры ФНС.
Если как сотрудник налоговых органов я не видел большого количества причин положительно оценивать происходящее внутри, то сейчас, наблюдая за работой службы снаружи, таких причин у меня стало ещё меньше.
Помимо общего повышения налоговой нагрузки, многократно усилился и сам налоговый контроль. Налоговая служба сейчас далеко не та сервисная структура, которой её представлял Егоров. Это довольно жёсткое и требовательное место, в котором к тебе изначально уже относятся как к нарушителю, укравшему из бюджета десятки млн. рублей, даже если твой годовой доход составляет не больше пары млн.
Если бы существовал какой-нибудь неофициальный рейтинг отношения к главе ФНС одновременно среди сотрудников службы и налогоплательщиков, то, думаю, что показатели Егорова были бы где-то около нулевых значений.
⚖️ А насколько это вообще «провал» именно Егорова?
А вот здесь всё уже не так однозначно. Егоров попал руководить службой в очень непростой период: ковид, затем известные события, серьёзные изменения в экономике и огромное количество непопулярных задач, которые ставятся перед ФНС.
А вот здесь всё уже не так однозначно. Егоров попал руководить службой в очень непростой период: ковид, затем известные события, серьёзные изменения в экономике и огромное количество непопулярных задач, которые ставятся перед ФНС.
Но имеем то, что имеем... Сотрудники перегружены и, судя по тому, что я слышу, многие сильно недовольны происходящим, хотя может в самом ЦА ФНС такого недовольства и нет. Налогоплательщики тоже вряд ли вспоминают последние несколько лет налоговых реформ и усиления контроля с особой теплотой.
От многих «старичков» (старожил службы), слышал такое выражение, что при «Мишустине было лучше», но с другой стороны при Мишустине и задачи другие стояли.
А что вы об этом думаете? Напишите в комментариях.
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