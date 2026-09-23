🚨 А почему в ФНС все через одно место?

Делюсь мнением, о проблеме в налоговой службе, с которой я так и не смог смириться.

Есть одна вещь, которую за годы работы в ФНС я так и не смог нормально принять — сглаживание углов при передаче информации наверх.

И сейчас я даже не хочу ругать Центральный аппарат ФНС, Управления ФНС или какую-то конкретную «прослойку» между теми, кто ставит задачу, и теми, кто её исполняет. Думаю, эта проблема вообще характерна для чиновничьей системы в целом. И в налоговых органах эта привычка, укоренилась настолько сильно, что воспринимается уже почти как нормальный порядок вещей.

Простая ситуация:

Сверху приходит запрос: что сделано по конкретному направлению, какие мероприятия проведены, какой получен результат. А на земле — ничего. Отработки фактически не было, результата нет.

Казалось бы, чего проще написать: «не сделано, потому что такие-то причины. Сделаем тогда-то». Но нет 😅 Так писать нельзя.

Начинается словесная эквилибристика: «организована работа», «вопрос находится на контроле», «проводится комплекс мероприятий», «осуществляется взаимодействие», «работа продолжается». Иногда читаешь такой ответ на 2 страницы и после последнего абзаца всё равно хочется задать один вопрос: так вы сделали что-нибудь или нет !?

А ничего не сделали. Просто сказать об этом прямо оказалось страшнее, чем написать два листа воды. И так пишут все. Инспекции — в адрес Управлений,Управления — в адрес межрегиональных инспекций и ЦА, межрегионалки — дальше наверх.

📃 Я сам через это проходил

Когда я готовил ответы чуть более прямолинейно, меня периодически одёргивали:

« так писатьнельзя » ;

« сформулируй помягче » ;

« это лучше не указывать » ;

и другие формулировки, цель которых увести от ответа на вопрос.

У многих руководителей буквально трепет перед тем, что о них подумают. Поэтому все начинают приукрашивать информацию, что-то утаивать, где-то говорить о том, о чем не спрашивали. И вроде никто и не пишет откровенную ложь, но при этом неприятная реальность заворачивается во столько слоёв красивых формулировок, что найти в этом словоблудии ответ на поставленный вопрос очень нелегко.

И дальше возникает уже другая проблема.

⚡️ Эффект испорченного телефона

Инспекция слегка сгладила информацию перед Управлением. Управление ещё немного причесало её перед вышестоящим органом. Там добавили пару правильных формулировок — и наверх приехала уже вполне благополучная картинка.

На земле условно полный бардак, а наверху: «работа организована, отдельные недостатки имеются, но все под контролем». Вот только принимать управленческие решения потом приходится именно на основании этой картинки, и то какого уровня они будут, с учетом из начально прилизанной информации, думаю всем понятно.

И у меня всегда возникал вопрос:

А может, некоторые решения выглядели бы совсем иначе, если бы наверх чаще доносили информацию такой, какая она есть? Без попыток сохранить лицо, без 3 страниц воды и без вечного «мероприятия проводятся».

Причём работает это и в обратную сторону. Сверху могут придумать вполне «сносную задачу», но пока она пройдёт ЦА ФНС - округ (межрегиональное Управление) - Управление ФНС - Инспекцию (территориальный налоговый орган) - она превращается уже в нечто совершенно другое. Каждый что-то добавил, перестраховался, попросил ещё один отчёт и из нормальной идеи получился очередной цирк с таблицами.

🤷‍♂️ А может так и должно быть?

Возможно, я не прав и иначе бюрократия просто не работает. Но мне все равно кажется, что фраза «мы это не сделали» гораздо полезнее для системы, чем 5 абзацев о том, как «проводится работа по организации взаимодействия».

Не работает — скажите, что не работает. Не успели — напишите, что не успели. Идея оказалась нежизнеспособной — тоже бывает.

Потому что если на каждом уровне немного сглаживать углы, то в какой-то момент наверху можно искренне удивиться: «А почему у нас опять всё через одно место?»