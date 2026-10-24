🚨 Бумажный НДС и новый показатель

⚡️ Новый показатель ФНС — сумма рисков по цепочкам контрагентов

Начальник МИ ФНС № 4 по крупнейшим налогоплательщикам Ирина Александрова тоже поделилась интересной информацией.

По её словам, ФНС планирует расширить критерии оценки финансово-хозяйственной деятельности организаций и добавить новый справочный показатель — сумму налоговых рисков по цепочкам контрагентов.

То есть, насколько я понимаю, предполагается отображать не только риски, связанные с непосредственными контрагентами, но и суммы рисков, выявленных на последующих звеньях цепочки, например, вы приобретаете товар у поставщика, который реально осуществляет деятельность, а где-нибудь на 4 или 5 звене налоговая выявляет техническую компанию с несформированным источником НДС на 10 млн руб.

Но к сожалению ваш поставщик не укладывается в категорию потенциальных выгодоприобретателей, и таким образом «без суда и следствия» эта сумма потенциально может учитываться при оценке рисков вашей компании.

Здесь конечно возникает сразу несколько вопросов.

На каком основании налоговая будет относить к вам риски, возникшие у совершенно других организаций? Как именно будет рассчитываться эта сумма и как исключат дублирование одного и того же риска у нескольких участников цепочки? И самое интересное — кому вообще собираются показывать такую информацию, учитывая что она должна являться налоговой тайной?

Причём это не моё предположение. Об этом сама ФНС прямо указала ещё в письме от 12.12.2019 № ЕД-4-2/25672@.

И здесь кстати можно вспомнить действующую практику информирования участников зернового рынка в рамках Хартии АПК. Там компании предоставляют согласия на раскрытие части сведений, составляющих налоговую тайну, в отношении наличия или устранения несформированного источника НДС по цепочкам поставщиков.

Но даже в этом случае ФНС не вправе раскрывать третьим лицам всю информацию о хозяйственных связях, декларациях и операциях участников цепочки. Раскрывается лишь ограниченный объём сведений, предусмотренный соответствующими согласиями.

Поэтому, если новый показатель действительно предполагается предоставлять потенциальным заказчикам и другим контрагентам, возникает вопрос, как ФНС собирается решить проблему налоговой тайны.

Возможно, налогоплательщикам опять предложат давать дополнительные согласия на раскрытие информации. Хотя не исключаю, что придумают какой-то другой механизм.

В общем, очередной налоговый форум прошёл, а из заявлений представителей ФНС для бизнеса опять ничего хорошего. Новые показатели, расширение контроля за цепочками контрагентов, усиление борьбы с «бумажным» НДС. В общем ничего нового...🤷‍♂️