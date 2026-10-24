🚨 Бумажный НДС и новый показатель

На прошедшем 20–21 октября в Москве Всероссийском налоговом форуму Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин сообщил, что в 2026 году налоговая служба существенно усилила работу по выявлению схем с «бумажным» НДС. По его словам, несмотря на увеличение налоговой нагрузки и стоимости заёмных средств, количество компаний, использующих незаконные схемы налоговой оптимизации, не сокращается.
То есть снижать активность в этом вопросе ФНС явно не собирается. И взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению площадок будет продолжено.
⚡️ Новый показатель ФНС — сумма рисков по цепочкам контрагентов
Начальник МИ ФНС № 4 по крупнейшим налогоплательщикам Ирина Александрова тоже поделилась интересной информацией.
По её словам, ФНС планирует расширить критерии оценки финансово-хозяйственной деятельности организаций и добавить новый справочный показатель — сумму налоговых рисков по цепочкам контрагентов.
То есть, насколько я понимаю, предполагается отображать не только риски, связанные с непосредственными контрагентами, но и суммы рисков, выявленных на последующих звеньях цепочки, например, вы приобретаете товар у поставщика, который реально осуществляет деятельность, а где-нибудь на 4 или 5 звене налоговая выявляет техническую компанию с несформированным источником НДС на 10 млн руб.
Но к сожалению ваш поставщик не укладывается в категорию потенциальных выгодоприобретателей, и таким образом «без суда и следствия» эта сумма потенциально может учитываться при оценке рисков вашей компании.
Здесь конечно возникает сразу несколько вопросов.
На каком основании налоговая будет относить к вам риски, возникшие у совершенно других организаций?
Как именно будет рассчитываться эта сумма и как исключат дублирование одного и того же риска у нескольких участников цепочки?
И самое интересное — кому вообще собираются показывать такую информацию, учитывая что она должна являться налоговой тайной?
Причём это не моё предположение. Об этом сама ФНС прямо указала ещё в письме от 12.12.2019 № ЕД-4-2/25672@.
И здесь кстати можно вспомнить действующую практику информирования участников зернового рынка в рамках Хартии АПК. Там компании предоставляют согласия на раскрытие части сведений, составляющих налоговую тайну, в отношении наличия или устранения несформированного источника НДС по цепочкам поставщиков.
Но даже в этом случае ФНС не вправе раскрывать третьим лицам всю информацию о хозяйственных связях, декларациях и операциях участников цепочки. Раскрывается лишь ограниченный объём сведений, предусмотренный соответствующими согласиями.
Поэтому, если новый показатель действительно предполагается предоставлять потенциальным заказчикам и другим контрагентам, возникает вопрос, как ФНС собирается решить проблему налоговой тайны.
Возможно, налогоплательщикам опять предложат давать дополнительные согласия на раскрытие информации. Хотя не исключаю, что придумают какой-то другой механизм.
В общем, очередной налоговый форум прошёл, а из заявлений представителей ФНС для бизнеса опять ничего хорошего. Новые показатели, расширение контроля за цепочками контрагентов, усиление борьбы с «бумажным» НДС. В общем ничего нового...🤷♂️
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