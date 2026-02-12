Дивидендный аристократ с доходностью 14,2%: разбор акций Транснефти на 2026 год

Мой портфель

Сразу скажу: я инвестирую в Транснефть и у меня в этой бумаге лежит довольно крупная сумма — около 120 000р:

Поэтому я пристально наблюдаю за Транснефтью!

Чтобы понять, как сейчас чувствует себя этот эмитент, разберём его по трём основным параметрам - котировки, финансовый отчет и дивиденды.