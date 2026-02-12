Дивидендный аристократ с доходностью 14,2%: разбор акций Транснефти на 2026 год

Коротко о компании
Транснефти принадлежит:
Более 67 000 км магистральных нефтепроводов.
Свыше 500 перекачивающих станций и огромные резервуарные мощности.
Доля в ключевом Новороссийском морском торговом порту (НМТП).
Контрольный пакет (более 78%) — у государства. В свободном обращении на бирже — только привилегированные акции. Именно они дают право на дивиденды.
Мой портфель
Сразу скажу: я инвестирую в Транснефть и у меня в этой бумаге лежит довольно крупная сумма — около 120 000р:
Поэтому я пристально наблюдаю за Транснефтью!
Чтобы понять, как сейчас чувствует себя этот эмитент, разберём его по трём основным параметрам - котировки, финансовый отчет и дивиденды.
Котировки Транснефти
За последний год они сильно опережают наш рынок:
С начала 2026г: +1.7% (рынок +1%)
За 6 месяцев: +4,5% (рынок -7,7%)
За 1 год: +19% (рынок -9%)
И это не спроста, потому что у компании отличные финансовые показатели и щедрые дивиденды! Бумага пользуется заслуженной популярностью.
Финансы Транснефти
Бизнес-модель прочна: доходы формируются за счёт объёмов перекачки и регулируемых тарифов в рублях.
Итоги 9 месяцев 2025 (МСФО):
Выручка: 1,08 трлн р (+2%)
Операционная прибыль: 271 млрд р (+12,3%)
Чистая прибыль: 233 млрд р (чуть снизилась из-за роста налога на прибыль до 40%, но результат всё равно мощный)
Чистый долг: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (-202,4 млрд р). У компании денег больше, чем долгов, это приносит ещё и процентный доход.
Объёмы прокачки стабильны, тарифы исправно индексируются (в 2026г уже +5,1%). Плюс есть шанс на снижение налоговой нагрузки за счёт возможных вычетов по налогу на прибыль.
Одним словом - с финансами у Транснефти полный порядок!
Дивиденды Транснефти
Высокие и стабильные выплаты - это главная фишка этих акций.
Транснефть - дивидендный аристократ нашего рынка: платит без пропусков уже 25 лет подряд. И выплаты часто двузначные. Прогноз на 2026г около 14,2%
Заключение
Транснефть - это классическая дивидендная акция. Бизнес зрелый, взрывного роста котировок ждать не стоит, но здесь ценят другое: надёжность и стабильно высокий дивиденд.
Важный момент: уже завтра заседание ЦБ по ставке. Если ставку опять снизят (а рынок этого ждёт), это станет позитивным драйвером для Транснефти. Когда доходность депозитов и ОФЗ падает, инвесторы идут в альтернативу - и высокодивидендные бумаги вроде Транснефти становятся особенно привлекательными.
Выводы делайте сами. Я же продолжаю наращивать эту позицию в своём портфеле, акция объективно привлекательна по всем параметрам!
А что вы думаете о Транснефти? Пишите в комментариях!
