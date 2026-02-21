ОК УСН моб 3500
Евгений Павлик

Можно ли заменить зарплату пассивным доходом? Честный разбор

Когда заходит разговор о «жизни на дивиденды», встает одна проблема — суровая реальность российского рынка не позволяет нам получать выплаты стабильно, каждый месяц, как, к примеру, зарплату на работе.

Я решил разобраться, можно ли обмануть систему и собрать портфель так, чтобы деньги приходили равномерно в течении всего года.

Почему нельзя просто купить дивидендные акции и получать выплаты стабильно каждый месяц?

Если посмотреть на дивидендный календарь то мы видим, что наши компании в основном платят 1 раз в год, чуть реже каждые полгода и намного реже совершают ежеквартальные выплаты.

У нас ситуация такая:

  • Раз в год: Мощный залп и тишина до следующего года. Так платят Сбер, Транснефть, МТС.

  • Раз в полгода: Компании делятся прибылью дважды: зимой и летом. Яркий пример — Лукойл.

  • Раз в квартал: Единицы платят 4 раза в год. В их числе Фосагро и Т-Технологии.

Это не Америка, где можно найти компании, которые платят дивиденды каждый месяц. Поэтому, если просто купить, один СБЕР, то он выплатит дивиденды в июле, а потом одиннадцать месяцев в году придётся сидеть без денег.

Как настроить портфель, чтобы дивиденды шли чаще?

Ответ прост: нужна диверсификация. Смешивая акции с разными датами отсечек, можно сгладить провалы.

Вот как, например, выглядит дивидендный поток с моего портфеля по месяцам:

Мы видим, что есть три основных дивидендных сезона:

  1. Зима (январь): В самом начале каждого нового года радуют компании, выплачивающие промежуточные дивиденды по итогам прошлого года. В центре внимания — Лукойл, ИКС5, Татнефть.

  2. Лето (июнь-июль): Звездный час российского дивидендного инвестора. Сходятся финальные и годовые выплаты: Сбер, Лукойл, Транснефть, МТС, энергетики — все несут деньги разом. Суммы здесь часто в 2-3 раза выше, чем в другие месяцы.

  3. Осень (октябрь): Совершаются квартальные и полугодовые платежи от ФосАгро, Татнефти, БСП, НОВАТЭКа и Т-Технологий.

В остальные периоды мой портфель приносит совсем небольшие суммы. Но в 9 из 12 месяцев так или иначе я получаю свой пассивный доход. Однако, минимум 3 месяца в году — "мертвый сезон".

Что делать в "мертвый сезон"?

А ничего тут не поделаешь! Здесь мы упираемся в потолок: из одних лишь российских акций невозможно собрать портфель, который будет приносить дивиденды круглый год!

Но выход есть — добавить в портфель инструменты с другой периодичностью выплат. Например, можно добавить облигации с ежемесячным купоном. Однако я пошел дальше и использую фонд ликвидности:

Около 40% моего капитала сейчас находятся в фонде SBMM. Это инструмент с ежедневным начислением процентов. Например, почти 3 млн рублей приносят мне около 1100 рублей в день (или 33 тыс. рублей в месяц). Такой доход позволяет сглаживать паузы между дивидендными выплатами. А если я решу уйти с работы, этот денежный поток обеспечит мне более-менее равномерный доход для жизни.

Заключение

К сожалению, сделать из одних российских акций ежемесячную "пассивную зарплату" нельзя! Ритм выплат наших компаний этого не позволяет. Но если разбавить портфель фондами денежного рынка или облигациями с частыми купонами, можно получать стабильный денежный поток 12 месяцев в году.

Так что не стройте иллюзий, но и не отчаивайтесь. Дивиденды + проценты (или купоны) = реальная ежемесячная «зарплата» инвестора!

Дата публикации: 21.02.2026, 20:05

Евгений Павлик

Евгений Павлик

Экономист в самозанятый

70 постов

