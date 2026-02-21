Можно ли заменить зарплату пассивным доходом? Честный разбор

Почему нельзя просто купить дивидендные акции и получать выплаты стабильно каждый месяц?

Если посмотреть на дивидендный календарь то мы видим, что наши компании в основном платят 1 раз в год, чуть реже каждые полгода и намного реже совершают ежеквартальные выплаты.

У нас ситуация такая:

Раз в год: Мощный залп и тишина до следующего года. Так платят Сбер, Транснефть, МТС .

Раз в полгода: Компании делятся прибылью дважды: зимой и летом. Яркий пример — Лукойл .

Раз в квартал: Единицы платят 4 раза в год. В их числе Фосагро и Т-Технологии.

Это не Америка, где можно найти компании, которые платят дивиденды каждый месяц. Поэтому, если просто купить, один СБЕР, то он выплатит дивиденды в июле, а потом одиннадцать месяцев в году придётся сидеть без денег.