Можно ли заменить зарплату пассивным доходом? Честный разбор

Я решил разобраться, можно ли обмануть систему и собрать портфель так, чтобы деньги приходили равномерно в течении всего года.
Почему нельзя просто купить дивидендные акции и получать выплаты стабильно каждый месяц?
Если посмотреть на дивидендный календарь то мы видим, что наши компании в основном платят 1 раз в год, чуть реже каждые полгода и намного реже совершают ежеквартальные выплаты.
У нас ситуация такая:
Раз в год: Мощный залп и тишина до следующего года. Так платят Сбер, Транснефть, МТС.
Раз в полгода: Компании делятся прибылью дважды: зимой и летом. Яркий пример — Лукойл.
Раз в квартал: Единицы платят 4 раза в год. В их числе Фосагро и Т-Технологии.
Это не Америка, где можно найти компании, которые платят дивиденды каждый месяц. Поэтому, если просто купить, один СБЕР, то он выплатит дивиденды в июле, а потом одиннадцать месяцев в году придётся сидеть без денег.
Как настроить портфель, чтобы дивиденды шли чаще?
Ответ прост: нужна диверсификация. Смешивая акции с разными датами отсечек, можно сгладить провалы.
Вот как, например, выглядит дивидендный поток с моего портфеля по месяцам:
Мы видим, что есть три основных дивидендных сезона:
Зима (январь): В самом начале каждого нового года радуют компании, выплачивающие промежуточные дивиденды по итогам прошлого года. В центре внимания — Лукойл, ИКС5, Татнефть.
Лето (июнь-июль): Звездный час российского дивидендного инвестора. Сходятся финальные и годовые выплаты: Сбер, Лукойл, Транснефть, МТС, энергетики — все несут деньги разом. Суммы здесь часто в 2-3 раза выше, чем в другие месяцы.
Осень (октябрь): Совершаются квартальные и полугодовые платежи от ФосАгро, Татнефти, БСП, НОВАТЭКа и Т-Технологий.
В остальные периоды мой портфель приносит совсем небольшие суммы. Но в 9 из 12 месяцев так или иначе я получаю свой пассивный доход. Однако, минимум 3 месяца в году — "мертвый сезон".
Что делать в "мертвый сезон"?
А ничего тут не поделаешь! Здесь мы упираемся в потолок: из одних лишь российских акций невозможно собрать портфель, который будет приносить дивиденды круглый год!
Но выход есть — добавить в портфель инструменты с другой периодичностью выплат. Например, можно добавить облигации с ежемесячным купоном. Однако я пошел дальше и использую фонд ликвидности:
Около 40% моего капитала сейчас находятся в фонде SBMM. Это инструмент с ежедневным начислением процентов. Например, почти 3 млн рублей приносят мне около 1100 рублей в день (или 33 тыс. рублей в месяц). Такой доход позволяет сглаживать паузы между дивидендными выплатами. А если я решу уйти с работы, этот денежный поток обеспечит мне более-менее равномерный доход для жизни.
Заключение
К сожалению, сделать из одних российских акций ежемесячную "пассивную зарплату" нельзя! Ритм выплат наших компаний этого не позволяет. Но если разбавить портфель фондами денежного рынка или облигациями с частыми купонами, можно получать стабильный денежный поток 12 месяцев в году.
Так что не стройте иллюзий, но и не отчаивайтесь. Дивиденды + проценты (или купоны) = реальная ежемесячная «зарплата» инвестора!
