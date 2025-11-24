Новый аэропорт в Краснодаре: где будет находиться и когда построят

В Краснодаре ведется строительство нового международного аэропорта: проект призван стать крупнейшим транспортным узлом Юга России и задать новые стандарты комфорта для пассажиров. Где именно возводят современный терминал, когда его откроют для рейсов, кто отвечает за реализацию проекта и что случится с прежним аэропортом — расскажем в статье.
Где строится новый аэропорт Краснодара?
Строительство нового международного аэропорта Краснодара идет полным ходом на территории хутора Ленина, рядом с прежним терминалом и трассой М4 «Дон». Осуществляется модернизация существующих путей подъезда, а также строительство новой автодороги со стороны хутора. Транспортная доступность будет обеспечиваться не только автомобильными дорогами, но и будущей железнодорожной веткой, которую обсуждают с РЖД.
Когда откроют аэропорт Краснодара?
Официальное открытие нового терминала запланировано на вторую половину 2027 года. Сейчас здание, перрон, рулежные дорожки и инфраструктура готовы практически наполовину — завершены монолитные и металлоконструкции, остекление фасада, ведется внутренняя отделка и монтаж инженерных систем. С 2025 года частично эксплуатируются мощности старого терминала, но полноценный запуск всего современного комплекса, включая новые транспортные узлы, назначен на 2027 год.
Кто хозяин Краснодарского аэропорта?
Собственником аэропорта выступает группа компаний «Аэродинамика» — один из крупнейших частных инвесторов транспортной отрасли России, а прямое управление и эксплуатацию осуществляет ООО «Краснодарский аэропорт». Проект реализуется в партнерстве с региональными властями, крупнейшими подрядчиками и в диалоге с государственными структурами транспортной сферы.
Откуда и куда будут летать самолеты из Краснодара?
После завершения строительства аэропорт станет одним из крупнейших авиационных хабов Юга России, с возможностью принимать большое количество внутренних и международных рейсов. Будут доступны регулярные направления в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, а также чартерные и международные маршруты. Интегрированные автобусные и железнодорожные станции позволят пассажирам удобно приезжать и пересаживаться на самолеты и поезда.
Что будет со старым аэропортом Краснодара?
До ввода в строй нового терминала старая инфраструктура временно используется для приема и отправки рейсов. После запуска нового комплекса в 2027 году планируется перепрофилирование старого аэропорта: здания, вероятно, частично сохранятся для сервисных, деловых и технических нужд, развитие сопутствующей инфраструктуры (торгово-сервисные и логистические центры) обсудят отдельно.
Ключевые характеристики и перспективы
Площадь нового пассажирского терминала достигнет порядка 83 тысяч кв. м — это позволит обслуживать более 10 миллионов пассажиров ежегодно. Комплекс рассчитан на 30 взлетно-посадочных операций в час, что делает его одним из самых современных в стране. Перрон будет напрямую соединен со взлетно-посадочной полосой посредством двух современных рулежных дорожек, значительно упрощающих логистику и ускоряющих обслуживание авиарейсов. Просторная привокзальная площадь рассчитана на 697 машиномест, что обеспечит комфортный доступ к терминалу.
Новый терминал спроектирован по современным стандартам, с просторными залами ожидания, торговыми галереями и зонами сервисных услуг, уделяя особое внимание энергоэффективности и комфорту. Реализация проекта играет важную роль для экономики юга России: создает новые рабочие места, привлекает туристов и усиливает деловую привлекательность Краснодарского края. В рамках строительства планируется интеграция с железнодорожной инфраструктурой, появление рядом с терминалом железнодорожной и автобусной станций, а в настоящее время ведутся переговоры с РЖД о прокладке новой ветки. Дополнительно предусмотрена современная автодорожная развязка, обеспечивающая удобный подъезд как со стороны трассы М4 «Дон», так и по новой магистрали от хутора Ленина.
Ожидается создание до 45 тысяч новых рабочих мест к 2042 году — это управленцы, специалисты, рабочий персонал. Новый аэропорт привлечет инвестиции, ускорит развитие экспортно-импортного хаба, поддержит реализацию федеральной стратегии развития транспортной и логистической системы России.
Итог
Новый аэропорт в Краснодаре — это не просто транспортный объект, а шаг к созданию современного логистического хаба на юге страны. Инфраструктурные решения, вместительный терминал, удобные транспортные развязки и перспективы интеграции с железной дорогой — все это сделает Краснодар одним из ключевых транспортных узлов России.
