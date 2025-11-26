Смена фамилии: какие документы нужно менять и где это сделать.

Смена фамилии — частое явление при вступление в брак, разводе, восстановлении исконной фамилии или иных жизненные ситуации. После смены фамилии важно вовремя переоформить необходимые документы, чтобы избежать проблем при обращении в государственные органы и использовании сервисов. В статье подробно разбираем, какие документы подлежат обязательной замене, в какой последовательности это сделать и что грозит, если процесс затянуть.
Какие документы нужны для смены фамилии
Для смены ФИО нужно лично обратиться ЗАГС.
Для взрослых
Заявление. Срок рассмотрения заявления — до месяца со дня подачи. В отдельных случаях срок может быть увеличен до 3 месяцев.
Паспорт гражданина РФ.
Госпошлина — 5 000 руб. Дополнительно за выдачу повторных свидетельств — 500 ₽ на каждый документ.
Свидетельство о браке или разводе — при наличии.
Свидетельства о рождении детей — при наличии.
Свидетельство о смерти супруга — при наличии.
Для детей
Для смены ФИО несовершеннолетнего ребенка нужно согласие родителей, усыновителей или попечителя.
Для смены фамилии ребенка младше 14 лет на фамилию другого родителя необходимо получить разрешение органов опеки и попечительства. При этом если ребенок старше 10 лет, требуется также его согласие.
Основной перечень документов для получения разрешения включает:
Паспорт родителя (или родителей).
Свидетельство о рождении ребенка.
Согласие ребенка, если ему более 10 лет;
Свидетельство о браке или разводе родителей.
Нотариально заверенное согласие на смену фамилии от второго родителя, если он отсутствует при подаче документов.
Если согласие второго родителя отсутствует, потребуются дополнительные документы, например, свидетельство о смерти второго родителя или решение суда о лишении родительских прав.
Адреса и телефоны отделений органов опеки можно узнать на сайте органов опеки и попечительства вашего региона. После получения разрешения нужно обратиться в ЗАГС с заявлением о смене фамилии ребёнка и оплатить госпошлину.
Какие документы меняются при смене фамилии
Замене подлежат все персональные идентификаторы и документы, где указаны ваши паспортные данные.
Паспорт РФ
Это основной удостоверяющий личность документ, поэтому после смены фамилии его прежде всего необходимо переоформить. Без этого не получится обновить остальные важные документы, а старый паспорт станет недействительным.
Где заменить: паспорт можно заменить в любом многофункциональном центре (МФЦ), в территориальном отделении МВД по вопросам миграции или с помощью предварительной онлайн-заявки на портале Госуслуги. Но личное посещение учреждения обязательно.
Срок: закон требует подать документы на замену паспорта в течение 90 дней после официальной смены фамилии. Сам паспорт, как правило, изготавливают за 5–10 рабочих дней, а при обращении в МФЦ — до 30 дней.
Стоимость: за замену документа взимается госпошлина, которая на сегодняшний день составляет 300 рублей.
Необходимые документы: понадобятся заявление на замену, старый паспорт, подтверждающее смену фамилии свидетельство, фотографии (3,5 × 4,5 см), а также квитанция об оплате пошлины.
Заграничный паспорт
Этот документ необходим для выезда за пределы страны, и любые расхождения в данных с внутренним паспортом делают поездки невозможными. После смены фамилии загранпаспорт становится недействительным — его потребуется обновить до первой зарубежной поездки.
Где заменить: заграничный паспорт можно переоформить в отделении МВД по месту жительства, через МФЦ, а также через портал Госуслуги с подачей электронной заявки и личным визитом для предоставления оригиналов.
Срок: оформление нового загранпаспорта занимает обычно 1 месяц. Через МФЦ срок может увеличиться на несколько дней, через Госуслуги — зависит от загруженности подразделения.
Стоимость: з
агранпаспорт старого образца — взрослым и детям старше 14 лет 2 000 ₽, детям до 14 лет — 1 000 ₽. З
агранпаспорт нового образца (биометрический) — взрослым и детям старше 14 лет — 6 000 ₽, детям до 14 лет — 3 000 ₽.
Необходимые документы: необходимо предоставить новый паспорт РФ, старый загранпаспорт (если есть), заявление, подтверждающее смену фамилии свидетельство, фотографии и квитанцию об оплате пошлины.
Военный билет
Этот документ подтверждает вашу воинскую обязанность и используется для взаимодействия с военкоматом, трудоустройства, постановки на воинский учет и других юридически значимых действий. Несовпадение фамилий в паспорте и военном билете может привести к проблемам с регистрацией и получением государственных услуг.
Где заменить: в
оенный билет обновляют в военном комиссариате (военкомате) по месту жительства.
Срок: заменить военный билет нужно в течение 30 дней с момента получения нового паспорта.
Стоимость: госпошлина за внесение изменений не взимается, услуга предоставляется бесплатно.
Необходимые документы: новый паспорт, старый военный билет, свидетельство о смене фамилии, заявление.
СНИЛС
Этот документ используется для учета пенсионных прав, оформления социальных выплат, медицинских услуг и при трудоустройстве. Старый СНИЛС с прежней фамилией теряет юридическую силу — для получения корректных услуг потребуется его обновить.
Где заменить: отделение СФР или офис МФЦ — возьмите с собой паспорт. Можно заменить через работодателя — обратитесь в отдел кадров или к руководителю.
Срок: д
анные обновятся в системе СФР в течение 2 недель. СНИЛС (его номер) не меняется — вы получаете обновлённый документ с вашей новой фамилией.
Стоимость: процедура бесплатная, госпошлина не взимается.
Необходимые документы: новый паспорт, заявление о смене фамилии.
Водительское удостоверение
Документ с прежней фамилией считается недействительным и может вызвать проблемы при проверке документов, страховании, оформлении ДТП или любых юридических процедурах на дороге.
Где заменить: водительское удостоверение переоформляют в отделении ГИБДД или через МФЦ. Заявку можно подать также через портал Госуслуги для ускорения процесса.
Срок: новый документ обычно выдается в течение одного рабочего дня после подачи полного пакета документов.
Стоимость: госпошлина за замену составляет 2 000 рублей.
Необходимые документы: новый паспорт, старое водительское удостоверение, заявление, медицинская справка (если требуется), фото.
Свидетельство о регистрации ТС (СТС)
Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) также подлежит замене при смене фамилии.
Этот документ подтверждает право собственности на автомобиль, и несоответствие данных с паспортом может воспрепятствовать продажам, постановке на учет, оформлению страховки или управлению транспортом.
Где заменить: СТС переоформляют в отделении ГИБДД по месту регистрации автомобиля.
Срок: замена обычно происходит в течение одного рабочего дня после подачи всех необходимых документов.
Стоимость: госпошлина составляет 500 рублей.
Необходимые документы: новый паспорт, старый СТС, ПТС (паспорт транспортного средства), заявление.
Документы, которые можно не менять
Дипломы об образовании и аттестаты (по закону, менять не требуется).
Свидетельства о рождении детей.
Медицинские заключения и справки (обновляются при необходимости).
Старый полис ОМС действует до замены.
Пенсионное удостоверение (обновляется по желанию).
Трудовая книжка.
Порядок замены документов после смены фамилии
Получение свидетельства о смене фамилии (через ЗАГС)
Замена паспорта РФ — базовый идентификатор.
На основании нового паспорта — замена остальных документов (СНИЛС, водительское удостоверение, заграничный паспорт и др.).
Информирование банков, страховых компаний, работодателя, органов соцзащиты.
Замена документов на машину, недвижимость, обновление медицинского полиса и страховых бланков.
Замена подписей и реквизитов в электронных сервисах, на сайтах, в кабинетах госуслуг.
Что будет, если не заменить документы вовремя
Проблемы с идентификацией личности (штрафы или отказ в обслуживании).
Наложение административных штрафов по статье 19.15 КоАП — от 2 000 до 5 000 руб.
Действие документов признается недействительным.
Осложнения при оформлении кредита, совершении регистрационных действий, вступлении в наследство.
Часто задаваемые вопросы
Какие документы нужны для замены паспорта после смены фамилии?
Паспорт, свидетельство о браке или разводе, фотографии, заявление, квитанция об оплате госпошлины.
Какие документы нужны для замены СНИЛС при смене фамилии?
Новый паспорт, заявление, старое страховое свидетельство.
Какие документы нужно поменять на машину при смене фамилии?
Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), ПТС, водительское удостоверение.
Сколько стоит поменять документы при смене фамилии?
Госпошлина за замену паспорта — 300 руб., водительского — 2 000 руб., СТС — 500 руб., загранпаспорта — 2 000–5 000 руб., СНИЛС — бесплатно.
Нужно ли менять банковские карты при смене фамилии?
Карты действуют до истечения срока, но рекомендуется заменить их, чтобы минимизировать проблемы при оплате/идентификации.
Вывод
Смена фамилии требует своевременной замены всех ключевых документов. Если своевременно переоформить бумаги через МФЦ, профильные ведомства или портал Госуслуги, то удастся избежать штрафов, отказов в услугах и юридических сложностей. Приведите документы в порядок — это сохранит ваше спокойствие и позволит свободно пользоваться всеми сервисами.
