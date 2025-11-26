Смена фамилии: какие документы нужно менять и где это сделать.

Какие документы нужны для смены фамилии

Для смены ФИО нужно лично обратиться ЗАГС.

Для взрослых

Свидетельство о смерти супруга — при наличии.

Свидетельства о рождении детей — при наличии.

Свидетельство о браке или разводе — при наличии.

Госпошлина — 5 000 руб. Дополнительно за выдачу повторных свидетельств — 500 ₽ на каждый документ.

Заявление . Срок рассмотрения заявления — до месяца со дня подачи. В отдельных случаях срок может быть увеличен до 3 месяцев.

Для детей

Для смены ФИО несовершеннолетнего ребенка нужно согласие родителей, усыновителей или попечителя.

Для смены фамилии ребенка младше 14 лет на фамилию другого родителя необходимо получить разрешение органов опеки и попечительства. При этом если ребенок старше 10 лет, требуется также его согласие.

Основной перечень документов для получения разрешения включает:

Паспорт родителя (или родителей).

Свидетельство о рождении ребенка.

Согласие ребенка, если ему более 10 лет;

Свидетельство о браке или разводе родителей.

Нотариально заверенное согласие на смену фамилии от второго родителя, если он отсутствует при подаче документов.

Если согласие второго родителя отсутствует, потребуются дополнительные документы, например, свидетельство о смерти второго родителя или решение суда о лишении родительских прав.

Адреса и телефоны отделений органов опеки можно узнать на сайте органов опеки и попечительства вашего региона. После получения разрешения нужно обратиться в ЗАГС с заявлением о смене фамилии ребёнка и оплатить госпошлину.