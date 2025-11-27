Когда отмечается в 2025 году День матери

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Эта дата была установлена указом президента России в 1998 году и закреплена в календаре как официальный праздник, повышающий социальный статус материнства. В 2025 году праздник приходится на 30 ноября.

В отличие от Международного женского дня 8 Марта, который отмечают все женщины, День матери специально посвящен женщине-матери и ее роли в обществе. Этот праздник имеет более глубокую и узкую направленность, чем весенний праздник, и символизирует укрепление семейных уз.