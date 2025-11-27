День матери — один из самых трогательных и значимых праздников в году, который посвящен благодарности всем матерям. Если вы еще не решили, как поздравить маму, рассказываем, когда отмечают этот день, какова его история, что подарить и как красиво выразить свою любовь и признательность к самому родному человеку.
Когда отмечается в 2025 году День матери
В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. Эта дата была установлена указом президента России в 1998 году и закреплена в календаре как официальный праздник, повышающий социальный статус материнства. В 2025 году праздник приходится на 30 ноября.
В отличие от Международного женского дня 8 Марта, который отмечают все женщины, День матери специально посвящен женщине-матери и ее роли в обществе. Этот праздник имеет более глубокую и узкую направленность, чем весенний праздник, и символизирует укрепление семейных уз.
История праздника Дня матери в России кратко
Официальная история Дня матери в России началась указом президента Бориса Ельцина № 120 от 30 января 1998 года. Главной целью учреждения праздника стало возрождение и укрепление семейных ценностей, а также напоминание обществу о роли матери в жизни каждого человека.
Инициатива создания праздника исходила от комитета Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи, что подчеркивает его официальный статус и социальную значимость. С момента своего появления День матери прошел путь от малоизвестной даты до всенародно любимого события. В школах и детских садах стали организовывать утренники и концерты, в городах — проводить выставки и благотворительные акции. С развитием социальных сетей традицией стали массовые флешмобы и публикации трогательных поздравлений, что сделало праздник по-настоящему народным.
Символ Дня матери в России
У российского Дня матери есть собственный символ: незабудка.
Незабудка — это нежный полевой цветок, который был выбран как официальный символ праздника. Согласно народной традиции, он олицетворяет постоянную память, преданность и ту самую бескорыстную любовь, которая не знает границ и условий. Изображение незабудки часто встречается на праздничной атрибутике: открытках, сувенирах, плакатах, визуально объединяя все мероприятия, посвященные поздравлению матерей.
Что подарить маме на День матери
Выбирать подарок для мамы нужно с душой. Главное — не стоимость подарка, а искреннее внимание и личная благодарность. Вот несколько идей:
Цветы — букет незабудок или любимых цветов мамы. Классический и всегда актуальный подарок.
Духи или парфюм — практичный подарок, который она будет использовать каждый день и вспоминать о вас.
Украшения — кольцо, браслет, кулон или серьги с гравировкой или инициалами.
Книга — если мама любит читать, выберите ее любимый жанр или лучший бестселлер.
Косметика и уход — качественная косметика, маски для лица, кремы или спа-набор. Сюда же можно отнести подарочные карты и сертификаты на средства ухода.
Предметы быта — набор красивых бокалов, подушка с вышивкой, свеча с приятным ароматом.
Впечатления — билеты в театр, кино, прогулка до любимого кафе с семьей.
Фотоальбом — с семейными фотографиями и трогательными подписями от каждого члена семьи.
Поделки ко Дню матери своими руками
Поделка, сделанная своими руками, часто ценится больше дорогого подарка, потому что несет в себе кусочек вашей любви и внимания. Вот несколько простых поделок, которые под силу даже ребенку:
Букет из цветной бумаги и картона — вырезаем цветочки и листья из цветного картона и бумаги, собираем букет и декорируем атласной лентой. Простой, но трогательный подарок, который займет почетное место на полке.
Открытка с аппликацией — вырезаем из цветной бумаги сердечки, цветы и фигурки, приклеиваем их на картон, дописываем теплые слова. Можно использовать блестки, наклейки и другие декоративные элементы. Дайте волю вашей фантазии!
Цветы из ватных дисков — ватные диски превращаются в нежные цветочки с помощью красок и зеленых палочек. Такие цветы долго не завянут и украсят интерьер.
Рамка для фото с украшением — возьмите картонную или деревянную рамку, обклейте её цветной бумагой, тканью или фетром. Украсьте цветами, бусинами, стразами и ленточками. Вставьте внутрь любимое семейное фото. Такая рамка будет висеть на стене и напоминать маме о вас каждый день.
Когда празднуют День матери в разных странах
День матери — праздник, объединяющий весь мир, но его дата различается в разных странах:
Страна
Дата
Россия
Последнее воскресенье ноября (30 ноября в 2025 году)
Белоруссия
14 октября
Грузия
3 марта
Великобритания
Первое воскресенье марта
Египет
21 марта
Армения
7 апреля
Греция
9 мая
Филиппины
10 мая
США, Германия, Италия, Канада, Финляндия, Дания, Австралия, Япония, Бразилия и др.
Второе воскресенье мая (11 мая в 2025 году)
Киргизия
Третье воскресенье мая
Швеция, Франция
Последнее воскресенье мая
Норвегия
Второе воскресенье февраля
Испания, Португалия
8 декабря
Так что День матери — действительно всемирный праздник, хотя каждая страна отмечает его в свой день и со своими традициями.
День матери в 2026 году
Праздник в России
В 2026 году День матери в России будет отмечаться 29 ноября — в последнее воскресенье ноября. Дата всегда привязана к последнему воскресенью месяца, поэтому точный день зависит от того, как выпадает календарь каждого года.
Всемирный праздник
Международный день матери в 2026 году празднуется 8 мая — во второе воскресенье месяца. Это дата, которую отмечают большинство стран мира, включая США, Германию, Италию, Канаду, Австралию и многие другие.
Выводы
День матери в 2025 году в России отмечается 30 ноября. Главной ценностью этого дня является не стоимость подарка, а искреннее внимание, душевное тепло и личная благодарность, выраженная маме. Материнская любовь — это фундамент, на котором строится жизнь каждого человека. Неважно, что вы подарите: дорогой подарок или простую поделку, — главное, чтобы вашу маму в этот день окружали любовь, забота и внимание всех членов семьи. Поздравляйте своих мам, говорите им теплые слова, создавайте с ними приятные воспоминания — и пусть каждый день будет днем матери в ваших сердцах!
