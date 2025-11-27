ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Аналитик 1С: как бухгалтеру превратить опыт в IT-карьеру и удвоить доход →
Илья Шляпников
Общество
Какого числа День матери в 2025 году и как поздравить маму

Какого числа День матери в 2025 году и как поздравить маму

Когда отмечают День матери в России, какие у него традиции, символы и что подарить маме.

День матери — один из самых трогательных и значимых праздников в году, который посвящен благодарности всем матерям. Если вы еще не решили, как поздравить маму, рассказываем, когда отмечают этот день, какова его история, что подарить и как красиво выразить свою любовь и признательность к самому родному человеку. 

Когда отмечается в 2025 году День матери

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября.  Эта дата была установлена указом президента России в 1998 году и закреплена в календаре как официальный праздник, повышающий социальный статус материнства. В 2025 году праздник приходится на 30 ноября.

В отличие от Международного женского дня 8 Марта, который отмечают все женщины, День матери специально посвящен женщине-матери и ее роли в обществе. Этот праздник имеет более глубокую и узкую направленность, чем весенний праздник, и символизирует укрепление семейных уз.

История праздника Дня матери в России кратко

Официальная история Дня матери в России началась указом президента Бориса Ельцина № 120 от 30 января 1998 года. Главной целью учреждения праздника стало возрождение и укрепление семейных ценностей, а также напоминание обществу о роли матери в жизни каждого человека. 

Инициатива создания праздника исходила от комитета Государственной думы по делам женщин, семьи и молодежи, что подчеркивает его официальный статус и социальную значимость. С момента своего появления День матери прошел путь от малоизвестной даты до всенародно любимого события. В школах и детских садах стали организовывать утренники и концерты, в городах — проводить выставки и благотворительные акции. С развитием социальных сетей традицией стали массовые флешмобы и публикации трогательных поздравлений, что сделало праздник по-настоящему народным.

Символ Дня матери в России

У российского Дня матери есть собственный символ: незабудка.

Незабудка — это нежный полевой цветок, который был выбран как официальный символ праздника. Согласно народной традиции, он олицетворяет постоянную память, преданность и ту самую бескорыстную любовь, которая не знает границ и условий. Изображение незабудки часто встречается на праздничной атрибутике: открытках, сувенирах, плакатах, визуально объединяя все мероприятия, посвященные поздравлению матерей.

Что подарить маме на День матери

Выбирать подарок для мамы нужно с душой. Главное — не стоимость подарка, а искреннее внимание и личная благодарность. Вот несколько идей:

  • Цветы — букет незабудок или любимых цветов мамы. Классический и всегда актуальный подарок.

  • Духи или парфюм — практичный подарок, который она будет использовать каждый день и вспоминать о вас.

  • Украшения — кольцо, браслет, кулон или серьги с гравировкой или инициалами.

  • Книга — если мама любит читать, выберите ее любимый жанр или лучший бестселлер.

  • Косметика и уход — качественная косметика, маски для лица, кремы или спа-набор. Сюда же можно отнести подарочные карты и сертификаты на средства ухода.

  • Предметы быта — набор красивых бокалов, подушка с вышивкой, свеча с приятным ароматом.

  • Впечатления — билеты в театр, кино, прогулка до любимого кафе с семьей.

  • Фотоальбом — с семейными фотографиями и трогательными подписями от каждого члена семьи.

Поделки ко Дню матери своими руками

Поделка, сделанная своими руками, часто ценится больше дорогого подарка, потому что несет в себе кусочек вашей любви и внимания. Вот несколько простых поделок, которые под силу даже ребенку:

  • Букет из цветной бумаги и картона — вырезаем цветочки и листья из цветного картона и бумаги, собираем букет и декорируем атласной лентой. Простой, но трогательный подарок, который займет почетное место на полке.

  • Открытка с аппликацией — вырезаем из цветной бумаги сердечки, цветы и фигурки, приклеиваем их на картон, дописываем теплые слова. Можно использовать блестки, наклейки и другие декоративные элементы. Дайте волю вашей фантазии!

  • Цветы из ватных дисков — ватные диски превращаются в нежные цветочки с помощью красок и зеленых палочек. Такие цветы долго не завянут и украсят интерьер.

  • Рамка для фото с украшением  возьмите картонную или деревянную рамку, обклейте её цветной бумагой, тканью или фетром. Украсьте цветами, бусинами, стразами и ленточками. Вставьте внутрь любимое семейное фото. Такая рамка будет висеть на стене и напоминать маме о вас каждый день.

Когда празднуют День матери в разных странах

День матери — праздник, объединяющий весь мир, но его дата различается в разных странах:

Страна

Дата

Россия

Последнее воскресенье ноября (30 ноября в 2025 году)

Белоруссия

14 октября

Грузия

3 марта

Великобритания

Первое воскресенье марта

Египет

21 марта

Армения

7 апреля

Греция

9 мая

Филиппины

10 мая

США, Германия, Италия, Канада, Финляндия, Дания, Австралия, Япония, Бразилия и др.

Второе воскресенье мая (11 мая в 2025 году)

Киргизия

Третье воскресенье мая

Швеция, Франция

Последнее воскресенье мая

Норвегия

Второе воскресенье февраля

Испания, Португалия

8 декабря

Так что День матери — действительно всемирный праздник, хотя каждая страна отмечает его в свой день и со своими традициями.

День матери в 2026 году

Праздник в России

В 2026 году День матери в России будет отмечаться 29 ноября — в последнее воскресенье ноября. Дата всегда привязана к последнему воскресенью месяца, поэтому точный день зависит от того, как выпадает календарь каждого года.

Всемирный праздник

Международный день матери в 2026 году празднуется 8 мая — во второе воскресенье месяца. Это дата, которую отмечают большинство стран мира, включая США, Германию, Италию, Канаду, Австралию и многие другие.

Выводы

День матери в 2025 году в России отмечается 30 ноября. Главной ценностью этого дня является не стоимость подарка, а искреннее внимание, душевное тепло и личная благодарность, выраженная маме. Материнская любовь — это фундамент, на котором строится жизнь каждого человека. Неважно, что вы подарите: дорогой подарок или простую поделку, — главное, чтобы вашу маму в этот день окружали любовь, забота и внимание всех членов семьи. Поздравляйте своих мам, говорите им теплые слова, создавайте с ними приятные воспоминания — и пусть каждый день будет днем матери в ваших сердцах!

Информации об авторе

Илья Шляпников

Илья Шляпников

Клерк.Ру

1 подписчик5 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет