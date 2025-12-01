ЦОК КПП БСН 14.08 Мобильная
Тарифы ЖКХ в 2026 году вырастут дважды: как изменится счет за коммунальные услуги.

Правительство России утвердило предельные индексы индексации тарифов ЖКХ в 2026 году, которые затронут буквально всех россиян, но по-разному в зависимости от региона. С 1 января подорожание коммунальных услуг начинается одинаково для всей страны, а с октября — уже с учетом региональных особенностей. Разберем, на сколько вырастут платежи в вашем регионе и почему механизм повышения выбран именно такой.​

На сколько подорожает коммуналка в 2026 году

Повышение тарифов ЖКХ в 2026 году произойдет двумя волнами. Первая волна — с 1 января — будет одинаковой по всей России. Вторая волна — с 1 октября — будет отличаться в зависимости от субъекта Российской Федерации.​

С 1 января 2026: рост коммунальных услуг в 2026 году составит 1,7% — это единая ставка для всех регионов. Эта индексация связана с увеличением ставки НДС до 22%, которая влияет на стоимость коммунальных услуг и требует корректировки базовых тарифов.​​

С 1 октября 2026: рост тарифов ЖКХ будет дифференцированным и составит от 8% до 22% в зависимости от региона. Это основное и наиболее значительное повышение квартплаты в 2026 году.​

Почему повышение проводят в два этапа

Механизм двойного повышения ЖКХ применяется специально, чтобы разделить влияние двух разных факторов: налоговую нагрузку и региональные потребности в модернизации коммунальной инфраструктуры.​

Первый этап (с 1 января) отражает общегосударственные факторы — увеличение ставки НДС, которое одинаково влияет на все регионы. Второй этап (с 1 октября) позволяет учесть специфику каждого региона: степень износа сетей, объем необходимых инвестиций и историческое отставание тарифов.​

Такой подход позволяет Федеральной антимонопольной службе (ФАС) установить для каждого региона предельный индекс, выше которого тарифы не могут подниматься, и контролировать соблюдение этого лимита.​

Рост тарифов ЖКХ с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года во всех регионах России произойдет первое повышение тарифов ЖКХ. Индексация тарифов ЖКХ в 2026 году на этом этапе составит 1,7% и будет одинаковой повсеместно.​

Изменения тарифов с 1 октября

Основное повышение произойдет с 1 октября 2026 года. Рост тарифов ЖКХ станет значительно более ощутимым: от 8% до 22% в зависимости от региона.

Причины разного роста в регионах

Почему рост тарифов ЖКХ отличается настолько значительно? На это есть несколько причин.

  1. Низкая базовая стоимость. В некоторых регионах тарифы долгое время росли медленнее, чем в среднем по стране. Теперь властям приходится их «подтягивать» ближе к средним показателям. Пример — Ставропольский край и Республика Дагестан, где подорожание коммунальных услуг достигает рекордных 19–22%.​

  2. Износ инфраструктуры и инвестиционные программы. В регионах, где идут масштабные работы по модернизации водопровода, канализации, газораспределительных сетей, требуется финансирование этих проектов. Это напрямую влияет на рост тарифов.​

  3. Региональная политика. Хотя правительство устанавливает предельные индексы повышения квартплаты в 2026 году, итоговая цифра зависит от решения региональных властей, которые могут выбрать сумму ниже лимита.​

Предельные отклонения по регионам

Помимо основных предельных индексов, по некоторым регионам правительство установило допустимые отклонения для отдельных муниципальных образований.​

Это означает, что местные власти в рамках этих отклонений могут дополнительно повысить тарифы сверх установленного предела. Таким образом, фактическое повышение тарифов может быть выше, чем указано в главном списке.​

Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя установлено нулевое отклонение от предельного повышения, то есть региональные власти не могут повышать тарифы выше предельных индексов.​

Регионы с минимальным ростом

Наименьшее подорожание коммунальных услуг произойдет:

  • Республике Хакасия — 8%

  • Чукотском автономном округе — 8%

  • Республике Бурятия — 8,9%

  • Кировской области — 8,9%

  • Сахалинской области — 9%

Регионы с максимальным ростом

Лидерами по подорожанию коммунальных услуг станут:

  • Ставропольский край — 22%

  • Республика Дагестан — 19,7%

  • Тамбовская область — 17,5%

  • Тюменская область — 17,2%

  • Республика Северная Осетия — Алания — 16,3%

Такой высокий рост в этих регионах объясняется, прежде всего, тем, что долгие годы тарифы там были искусственно занижены и не покрывали реальных затрат на содержание и ремонт коммунальной инфраструктуры.​

Федеральная антимонопольная служба установила для каждого региона предельный индекс — максимум, выше которого тарифы поднимать нельзя. ФАС будет следить, чтобы эти лимиты соблюдались и управляющие компании не завышали платежи выше утвержденного уровня.​ Если в квитанции обнаружатся ошибки или подозрение на завышение тарифов, следует жаловаться в государственную жилищную инспекцию.

Зачем нужна индексация тарифов

Индексация тарифов ЖКХ необходима для стабильной работы системы коммунального хозяйства. Полученные средства позволяют управляющим компаниям и поставщикам ресурсов поддерживать качество услуг, проводить текущий ремонт и обновлять коммунальную инфраструктуру.​

Без повышения тарифов компании не смогут финансировать необходимые работы, и качество обслуживания неизбежно понизится, что приведет к авариям и перебоям в подаче электричества, воды, газа и отопления.​

Выводы

В 2026 году повышение квартплаты в 2026 году произойдет в два этапа: сначала на 1,7% с 1 января (одинаково для всех регионов), затем — от 8% до 22% с 1 октября (в зависимости от региона). Рост тарифов ЖКХ будет различаться по причине пониженной базовой стоимости услуг в некоторых регионах, износа инфраструктуры и необходимости инвестиций. Подорожание коммунальных услуг коснется всех граждан, но льготные категории получат возможность субсидий.

Илья Шляпников

Илья Шляпников

