На сколько подорожает коммуналка в 2026 году

Повышение тарифов ЖКХ в 2026 году произойдет двумя волнами. Первая волна — с 1 января — будет одинаковой по всей России. Вторая волна — с 1 октября — будет отличаться в зависимости от субъекта Российской Федерации.​

С 1 января 2026: рост коммунальных услуг в 2026 году составит 1,7% — это единая ставка для всех регионов. Эта индексация связана с увеличением ставки НДС до 22%, которая влияет на стоимость коммунальных услуг и требует корректировки базовых тарифов.​​

С 1 октября 2026: рост тарифов ЖКХ будет дифференцированным и составит от 8% до 22% в зависимости от региона. Это основное и наиболее значительное повышение квартплаты в 2026 году.​