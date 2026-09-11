Сезон на Бали: когда лучше ехать отдыхать и какая погода по месяцам

Когда лучше ехать на Бали для отдыха
Бали — тропический остров с муссонным климатом, где температура воздуха и воды почти не меняется в течение года. Основные различия между сезонами — количество осадков, влажность, сила ветра и плотность туристического потока. Климат внутри острова неоднороден: юг (Кута, Семиньяк, Нуса-Дуа, Улувату) обычно суше и жарче, центральная часть и север (Убуд, Ловина, Амед) — более влажная и прохладная.
Для большинства туристов оптимален сухой сезон (апрель–октябрь). В это время меньше дождей, ниже влажность (часто 70–75 %), больше солнечных часов, а океан на западном побережье дает стабильные волны для серфинга. Влажный сезон (ноябрь–март) подходит тем, кто готов к кратковременным тропическим ливням и хочет увидеть остров особенно зеленым, а также сэкономить.
Наиболее удачные периоды по балансу погоды, цен и количества людей:
Апрель и октябрь — переходный сезон. Погода уже (или еще) хорошая, а стоимость жилья и туров заметно ниже.
Май, июнь и сентябрь — лучший выбор для большинства. Солнечно, комфортно, цены еще не достигли пика, толп меньше, чем в июле–августе.
Июль–август — абсолютный пик высокого сезона. Идеальная сухая погода, но максимальные цены и очереди в популярных местах.
Ноябрь–март (кроме новогодних праздников) — низкий сезон. Можно хорошо сэкономить, если готовы к кратковременным тропическим ливням. В это время остров особенно зеленый.
Для классического пляжного отдыха и серфинга на юго-западе предпочтительнее сухой сезон. Для рисовых террас, водопадов, спа и спокойного Убуда влажный сезон часто оказывается даже интереснее.
Сезон на Бали для отдыха: погода по месяцам
Чтобы было проще сориентироваться, вот таблица с ключевыми характеристиками по месяцам и рекомендациями, где лучше отдыхать.
Месяц
Погода и осадки
Где лучше отдыхать / экспертные нюансы
Январь
Влажный сезон, 250–350 мм осадков, высокая влажность
Бюджетный отдых, зеленые пейзажи. Много туристов только на Новый год
Февраль
Влажный, частые ливни
Самый спокойный и дешевый месяц
Март
Переходный, дожди постепенно уменьшаются
Хорошо сочетать пляж и экскурсии, учитывайте Ньепи
Апрель
Начало сухого сезона, осадков заметно меньше
Отличный баланс погоды и цен
Май
Сухой, мало дождей, комфортная влажность
Один из лучших месяцев для большинства туристов
Июнь
Сухой, солнечно, вода еще очень теплая
Идеально для пляжа и начала серф-сезона
Июль
Сухой, минимум осадков, чуть прохладнее по вечерам
Пик сезона, лучшая погода, высокие цены
Август
Сухой, очень мало дождей
Абсолютный пик, максимум туристов
Сентябрь
Сухой, комфортно, толпы начинают редеть
Один из самых удачных месяцев
Октябрь
Переходный, дождей немного
Хорошие цены при еще приемлемой погоде
Ноябрь
Начало влажного сезона
Цены падают, остров снова зеленеет
Декабрь
Влажный + праздничный пик
Дожди + высокие цены на Рождество и Новый год
Температура воздуха днем обычно держится в диапазоне +28…+32 °C, воды — +27…+30 °C круглый год. Купаться комфортно в любой месяц.
Когда на Бали сезон дождей
Сезон дождей длится с ноября по март, иногда захватывая начало апреля. Пик осадков приходится на декабрь, январь и февраль.
Даже в этот сезон дождь не идет постоянно. Тропические ливни чаще всего начинаются во второй половине дня или вечером и длятся 1–3 часа. После них небо часто проясняется. В этот период особенно хорошо себя чувствуют те, кто едет за атмосферой, спа, йогой, гастрономией и природой тропиков. Рисовые террасы выглядят максимально эффектно, водопады полноводны, а цены на виллы и отели заметно ниже. Главный минус — повышенная влажность.
Где лучшие пляжи на Бали
Выбор пляжа на Бали зависит от целей отдыха. Южное и юго-восточное побережье защищено рифами и лучше подходит для семей, западное — для серферов и любителей закатов.
Собрали основные характеристики популярных пляжей в одну таблицу:
Пляж
Район
Волны
Подходит для купания
Подходит для детей
Особенности
Нуса-Дуа
Юг
Слабые / почти нет
Отлично
Отлично
Один из самых спокойных и ухоженных пляжей. Белый песок, пологий вход. Идеален для семейного отдыха и спокойного плавания
Санур
Юго-восток
Почти нет
Отлично
Отлично
Длинный пляж с желтым песком, защищенный рифом. Подходит для семей, прогулок и спокойного отдыха
Джимбаран
Юг / запад
Небольшие
Хорошо
Хорошо
Относительно спокойная вода, красивые закаты, много кафе с морепродуктами на берегу
Кута и Легиан
Юг / запад
Средние / сильные
Средне
Не рекомендуется
Самые популярные и шумные пляжи. Много тусовок, серф-школ и развлечений
Семиньяк и Чангу
Запад
Средние
Средне
Средне
Тусовочные районы с хорошими закатами, пляжными клубами и серф-спотами
Амед
Восток
Слабые
Хорошо
Хорошо
Черный вулканический песок, спокойная вода, отличные условия для снорклинга
Улувату (Букит)
Юг
Сильные
Слабо
Не рекомендуется
Крутые скалы и мощные волны. Больше подходит для серфинга и фото, чем для купания
Семьям с маленькими детьми и тем, кто просто хочет спокойно плавать, лучше ориентироваться на Нуса-Дуа, Санур и Джимбаран.
Нужна ли виза на Бали для россиян в 2026
Да, виза обязательна. Безвизового режима для граждан России в Индонезии нет.
Самый удобный и популярный вариант для туристов — электронная виза по прибытии (e-VOA) или обычная VOA. Она дает право находиться в стране 30 дней с возможностью однократного продления еще на 30 дней (итого до 60 дней). Оформить можно онлайн заранее или прямо в аэропорту Денпасара. Стоимость обычно составляет около 35 долларов США.
Для более длительного пребывания существуют другие типы виз, которые оформляются через местных гарантов или агентства.
Перед поездкой обязательно проверьте актуальные требования. На момент 2026 года базовый набор документов выглядит так:
Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с даты въезда.
Обратный билет или билет в третью страну.
Заполненная электронная Arrival Card.
Оплаченный туристический сбор Love Bali (примерно 10 долларов / 150 000 рупий).
Медицинская страховка формально не требуется, но в условиях тропиков и активностей на острове она крайне желательна. Рекомендуется покрытие, которое включает инфекционные заболевания и активный отдых.
Деньги на Бали: какую валюту брать и как платить в 2026 году
Официальная валюта Индонезии — индонезийская рупия (IDR). Все расчеты на острове ведутся именно в ней. Доллары и евро в магазинах и кафе почти нигде не принимают напрямую.
Какую валюту лучше взять
Самый выгодный вариант — доллары США новыми купюрами крупного номинала (50 и 100 долларов). Их меняют по лучшему курсу. Евро тоже принимают, но курс обычно чуть менее привлекательный. Рубли на Бали обменять практически невозможно.
Где выгоднее менять деньги на Бали
В аэропорту имеет смысл менять только небольшую сумму на дорогу. Основной обмен лучше делать в городе. Наиболее надежные и выгодные места — официальные обменные пункты с лицензией (Authorized Money Changer) в Куте, Семиньяке и Убуде.
Можно менять в банках, но курс часто не самый выгодный, а часы работы ограничены.
Избегайте точек, которые предлагают курс заметно выше рыночного, — это популярная схема обмана при пересчете купюр.
Можно ли платить картой на Бали
Карты российских банков (Visa, Mastercard, «Мир») в 2026 году по-прежнему работают очень ограниченно или не работают вовсе. Лучший вариант — сочетание:
наличных рупий на повседневные расходы;
карты иностранного банка;
наличные доллары.
В крупных отелях, сетевых ресторанах и торговых центрах карты принимают чаще. На рынках и у уличных продавцов всегда нужны наличные.
Сколько по времени занимает перелет из Москвы на Бали
Прямых рейсов из Москвы на Бали в 2026 году немного, и они зависят от сезона. Время в пути сильно различается:
Прямой рейс занимает примерно 11–13 часов.
С одной пересадкой — самый распространенный вариант. Общее время в пути обычно составляет 15–22 часа. Популярные хабы — Дубай, Доха, Стамбул, Бангкок, Куала-Лумпур и Сингапур.
С двумя пересадками полет может занять 20–28 часов и больше.
Полезные советы для комфортного отдыха на Бали
Чтобы поездка прошла максимально гладко, стоит заранее учесть несколько практических моментов, которые часто упускают новички.
Вот рекомендации, которые дают местные гиды и туристы с большим опытом:
Берите правильную одежду и защиту. Легкая дышащая одежда, купальник, головной убор, солнцезащитный крем и качественный репеллент от комаров — обязательный минимум.
Продумайте транспорт. Для перемещений по острову удобнее всего арендовать байк (обязательно с правами и страховкой) или пользоваться трансферами и приложением Grab.
Соблюдайте местный этикет. При посещении храмов плечи и колени должны быть закрыты. Не указывайте ногами на людей и святыни.
Будьте осторожны с водой и едой. Пейте только бутилированную воду. В первые дни лучше не экспериментировать с неизвестной уличной едой.
Учитывайте сезон дождей. Даже в сухой сезон легкий дождевик или складной зонт почти наверняка пригодятся.
Бронируйте заранее. Популярные виллы и отели в высокий сезон (особенно июль–август и новогодние праздники) лучше бронировать за несколько месяцев.