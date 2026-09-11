Сезон на Бали: когда лучше ехать отдыхать и какая погода по месяцам

Когда лучше ехать на Бали для отдыха

Бали — тропический остров с муссонным климатом, где температура воздуха и воды почти не меняется в течение года. Основные различия между сезонами — количество осадков, влажность, сила ветра и плотность туристического потока. Климат внутри острова неоднороден: юг (Кута, Семиньяк, Нуса-Дуа, Улувату) обычно суше и жарче, центральная часть и север (Убуд, Ловина, Амед) — более влажная и прохладная.

Для большинства туристов оптимален сухой сезон (апрель–октябрь). В это время меньше дождей, ниже влажность (часто 70–75 %), больше солнечных часов, а океан на западном побережье дает стабильные волны для серфинга. Влажный сезон (ноябрь–март) подходит тем, кто готов к кратковременным тропическим ливням и хочет увидеть остров особенно зеленым, а также сэкономить.

Наиболее удачные периоды по балансу погоды, цен и количества людей:

Апрель и октябрь — переходный сезон. Погода уже (или еще) хорошая, а стоимость жилья и туров заметно ниже.

Май, июнь и сентябрь — лучший выбор для большинства. Солнечно, комфортно, цены еще не достигли пика, толп меньше, чем в июле–августе.

Июль–август — абсолютный пик высокого сезона. Идеальная сухая погода, но максимальные цены и очереди в популярных местах.

Ноябрь–март (кроме новогодних праздников) — низкий сезон. Можно хорошо сэкономить, если готовы к кратковременным тропическим ливням. В это время остров особенно зеленый.

Для классического пляжного отдыха и серфинга на юго-западе предпочтительнее сухой сезон. Для рисовых террас, водопадов, спа и спокойного Убуда влажный сезон часто оказывается даже интереснее.