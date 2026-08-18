Когда лучше отдыхать в Египте в 2026 году

Египет на Красном море — одно из самых стабильных направлений для пляжного отдыха. Здесь почти нет сезона дождей, море остаётся тёплым большую часть года, а солнечных дней подавляющее большинство. При этом комфорт сильно зависит от месяца и курорта.

Для большинства туристов оптимальным временем является весна (апрель–май) и осень (сентябрь–ноябрь). В эти периоды температура воздуха комфортная, море уже (или еще) хорошо прогрето, а ветра слабее, чем зимой.

Наиболее удачные периоды по балансу погоды, цен и количества туристов: