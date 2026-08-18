Когда лучше отдыхать в Египте в 2026 году
Египет на Красном море — одно из самых стабильных направлений для пляжного отдыха. Здесь почти нет сезона дождей, море остаётся тёплым большую часть года, а солнечных дней подавляющее большинство. При этом комфорт сильно зависит от месяца и курорта.
Для большинства туристов оптимальным временем является весна (апрель–май) и осень (сентябрь–ноябрь). В эти периоды температура воздуха комфортная, море уже (или еще) хорошо прогрето, а ветра слабее, чем зимой.
Наиболее удачные периоды по балансу погоды, цен и количества туристов:
Апрель–май — один из лучших вариантов. Воздух 26 – 33 °C, вода 23–26 °C, температура еще не пиковая.
Июнь — держится терпимая жара перед приходом сильного зноя.
Июль–август — экстремальная жара (35 – 42 °C и выше). Подходит тем, кто ее хорошо переносит и хочет максимально теплое море и выгодные цены.
Сентябрь–октябрь — бархатный сезон. Жара спадает, вода остается теплой (26 – 29 °C).
Ноябрь — мягкая погода и все еще комфортное по температуре море.
Декабрь–март — высокий сезон. Воздух 20 – 25 °C, вода прохладнее. Удобно для экскурсий, но для купания комфорт ниже, особенно при ветре.
Сезон отдыха в Египте: погода по месяцам
Температура воздуха и воды зависит не только от месяца, но и от особенностей конкретного места. Главную роль часто играет не разница в несколько градусов, а защищённость пляжа от ветра.
Температура воды у берега и на открытых участках моря также может отличаться. Зимой при 23–25 °C в солнечной безветренной бухте бывает тепло, а на открытом побережье при тех же показателях — прохладно.
Собрали средние показатели температуры по месяцам в одну таблицу.
Месяц
Воздух днем
Воздух ночью
Вода
Особенности и рекомендации
Январь
21–25 °C
12–17 °C
22–24 °C
Лучше выбирать защищенную бухту и отель с гарантированным подогревом бассейна
Февраль
22–26 °C
13–18 °C
22–23 °C
При выборе пляжа предпочтительнее защищенные районы Шарм-эль-Шейха
Март
24–28 °C
15–20 °C
22–24 °C
Возможны ветер и перепады температуры. Пригодится ветровка
Апрель
27–32 °C
18–23 °C
23–25 °C
Подходит для пляжа и экскурсий, но солнце уже очень активное
Май
30–35 °C
22–26 °C
25–27 °C
Один из лучших месяцев. Экскурсии лучше планировать на раннее утро
Июнь
34–38 °C
25–29 °C
27–29 °C
На пляж лучше выходить до 11:00 и после 16:00
Июль
35–40 °C
27–31 °C
28–30 °C
Очень жарко. Не лучший период для маленьких детей и людей, плохо переносящих жару
Август
35–40 °C
27–31 °C
29–30 °C
Нужны тень, постоянное питье и ограничение времени дневных экскурсий
Сентябрь
33–38 °C
25–29 °C
28–30 °C
Море очень теплое, но в первой половине месяца сохраняется сильная жара
Октябрь
29–34 °C
22–27 °C
27–29 °C
Универсальный месяц для пляжного отдыха с детьми
Ноябрь
25–30 °C
18–23 °C
25–27 °C
Первая половина месяца лучше подходит для отдыха на пляже. Во второй стоит уделить внимание защищенности бухты
Декабрь
22–27 °C
14–19 °C
23–25 °C
Подходит для комбинированного отдыха, но вечера прохладные, а световой день короче
Когда в Египте сезон дождей и сильных ветров
Настоящего сезона дождей на курортах Красного моря практически нет. Годовое количество осадков в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе составляет всего 5–25 мм. Дожди бывают несколько дней в году и обычно кратковременные.
Гораздо большее влияние на температуру оказывает сезон ветров. Сильнее всего ветер ощущается с декабря по март–апрель, особенно на открытых участках Хургады. В это время возможны порывы, волны и песок в воздухе. В Шарм-эль-Шейхе ситуация мягче: многие бухты (Наама-Бей, Шаркс-Бей и другие) защищены горами Синая.
Весной (март–май) иногда приходит хамсин — горячий сухой ветер с пылью и песком из пустыни. Он может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Летом ветра обычно слабее, хотя в Хургаде бриз помогает переносить жару.
Если едете зимой или ранней весной, выбирайте отели в защищенных бухтах. Летом ветер реже становится проблемой.
Деньги в Египте: какую валюту брать и как платить в 2026 году
Официальная валюта — египетский фунт (EGP). На курортах повсеместно принимают доллары США.
Какую валюту лучше брать в Египет
Оптимальный вариант — доллары США. Их принимают почти везде, а курс обмена обычно выгоднее, чем у евро. Крупные банкноты подходят для обмена, а купюры по 1, 5, 10 и 20 долларов пригодятся для небольших расходов и чаевых.
Рубли в Египте практически не обменивают.
Какие карты работают в Египте
Карты российских банков Visa и Mastercard в 2026 году не работают. Карта «Мир» тоже почти нигде не принимается.
Более надежные варианты:
карты зарубежных банков (Visa / Mastercard);
в некоторых случаях работают российские карты UnionPay (в зависимости от банка и терминала).
В крупных отелях, сетевых ресторанах и торговых центрах безналичная оплата иностранными картами обычно проходит без проблем. На рынках и в небольших заведениях почти всегда нужны наличные.
Где выгоднее менять деньги
В аэропорту и при отелях курс часто менее выгодный — меняйте только небольшую сумму на первые расходы.
Выгоднее обменивать валюту в банках или официальных обменных пунктах в городе и на курорте.
Сезон фруктов в Египте: когда и что созревает
Сроки созревания фруктов зависят от погоды, региона и конкретного урожая. Многие продукты продаются круглый год благодаря хранению и поставкам из разных частей страны, но в пик сезона выбор обычно шире, а цены ниже.
Месяц
Сезонные фрукты
Январь–Февраль
Апельсины, мандарины, грейпфруты, клубника, бананы, финики, гуава
Март–Апрель
Цитрусовые, клубника, мушмула (пик), первые дыни и арбузы
Май–Июнь
Абрикосы, персики, виноград, арбузы, дыни, бананы
Июль–Август
Манго (пик сезона), арбузы, виноград, инжир, опунция, персики
Сентябрь–Октябрь
Манго, гранаты, виноград, гуава, финики
Ноябрь–Декабрь
Цитрусовые, гранаты, клубника, финики, гуава
Летом особенно стоит попробовать местное манго — оно считается одним из лучших в регионе. Зимой королева прилавков — египетская клубника.
Что нужно знать об отдыхе в Египте: полезные советы
Чтобы поездка прошла максимально комфортно, учитывайте несколько практических моментов:
Выбирайте отель с учетом сезона: зимой и ранней весной предпочтительнее защищенные бухты Шарм-эль-Шейха, летом — отели с хорошими бассейнами и кондиционерами.
Храните оригиналы документов, крупные суммы денег и авиабилеты в сейфе номера.
Берите сильный солнцезащитный крем (SPF 50), головной убор и легкую одежду с длинным рукавом — солнце в Египте очень активное.
Пейте только бутилированную воду и следите за гигиеной рук.
Для экскурсий в Луксор, Каир или пустыню лучше выбирать раннее утро или вечер, особенно в теплые месяцы.
На пляжах и в общественных местах соблюдайте местный дресс-код: купальник уместен у моря, в городе лучше более закрытая одежда.
Не заплывайте за буйки и не купайтесь в море в темное время суток из-за риска встретить хищных рыб или наступить на морских ежей.
Не вывозите кораллы из Египта — за это предусмотрен штраф.
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