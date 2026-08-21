Кто подлежит мобилизации в 2026 году

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане Российской Федерации, пребывающие в запасе Вооруженных Сил и не имеющие права на отсрочку.

Порядок мобилизационной подготовки и мобилизации в России, а также основания отсрочки от призыва по мобилизации регулирует Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»

В запас зачисляются:

прошедшие военную службу по призыву или по контракту;

прошедшие альтернативную гражданскую службу;

граждане, не проходившие военную службу, но состоящие на воинском учете (в том числе освобожденные от срочного призыва по законным основаниям и достигшие предельного призывного возраста);

выпускники военных учебных центров и военных вузов;

женщины с военно-учетной специальностью.

Предельный возраст пребывания в запасе зависит от воинского звания и постепенно повышается. В 2026 году для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов он составляет 53 года, для младших офицеров — 60 лет, для старших офицеров — 65 лет.