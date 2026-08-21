На 20 августа 2026 года новая волна мобилизации в России не объявлена. В статье разбираем действующие нормы законодательства о том, кто и на каких основаниях может освободиться от призыва по мобилизации, если соответствующие мероприятия будут проводиться.
Кто подлежит мобилизации в 2026 году
Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане Российской Федерации, пребывающие в запасе Вооруженных Сил и не имеющие права на отсрочку.
Порядок мобилизационной подготовки и мобилизации в России, а также основания отсрочки от призыва по мобилизации регулирует Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»
В запас зачисляются:
прошедшие военную службу по призыву или по контракту;
прошедшие альтернативную гражданскую службу;
граждане, не проходившие военную службу, но состоящие на воинском учете (в том числе освобожденные от срочного призыва по законным основаниям и достигшие предельного призывного возраста);
выпускники военных учебных центров и военных вузов;
женщины с военно-учетной специальностью.
Предельный возраст пребывания в запасе зависит от воинского звания и постепенно повышается. В 2026 году для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов он составляет 53 года, для младших офицеров — 60 лет, для старших офицеров — 65 лет.
Призыв может осуществляться в рамках действующего Указа Президента РФ № 647от 21.09.2022 о частичной мобилизации.
Кто не подлежит мобилизации в России
Не подлежат призыву по мобилизации:
граждане, не состоящие в запасе (призывники, невоеннообязанные);
признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья (категория «Д») и снятые с воинского учета;
достигшие предельного возраста пребывания в запасе;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления;
граждане, которым предоставлена отсрочка по основаниям статьи 18 Закона № 31-ФЗ или указам Президента.
Категория «В» (ограниченно годен) сама по себе не освобождает от мобилизации: такие граждане находятся в запасе и могут быть призваны при отсутствии других оснований для отсрочки.
Кому положена отсрочка от мобилизации в 2026 году
Отсрочка — временное освобождение от призыва по мобилизации на период действия определенных обстоятельств. Основной перечень закреплен в статье 18 Федерального закона № 31-ФЗ.
Президент вправе устанавливать дополнительные категории.
Отсрочка по семейным обстоятельствам
Право имеют граждане:
имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;
воспитывающие без матери одного и более детей в возрасте до 16 лет;
имеющие трех детей до 16 лет и беременную жену со сроком беременности не менее 22 недель;
занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой (мужем), родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) по заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы либо являющимися инвалидами I группы — при отсутствии других лиц, обязанных по закону их содержать;
являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних родных братьев или сестер при отсутствии других лиц, обязанных их содержать.
Основание
Ситуация
Обязательное условие
Четыре и более детей
Отец (мать) имеет на иждивении 4+ детей до 16 лет
Дети находятся на иждивении, возраст подтвержден
Воспитание без матери
Отец воспитывает одного и более детей до 16 лет без матери
Отсутствие матери (смерть, лишение прав и т. п.)
Три ребенка и беременность жены
Три ребенка до 16 лет + жена беременна ≥ 22 недель
Официальный брак, медицинское подтверждение срока
Постоянный уход за родственником
Уход за близким (родитель, супруг, брат/сестра, дедушка/бабушка, усыновитель)
Заключение МСЭ о нуждаемости в постоянном уходе или инвалидность I группы + отсутствие других обязанных содержать лиц
Опека/попечительство
Опека над несовершеннолетним родным братом/сестрой
Решение органа опеки или суда + отсутствие других обязанных лиц
Отсрочка по состоянию здоровья
Предоставляется гражданам, признанным временно не годными к военной службе (категория «Г»). Срок — до шести месяцев. По истечении срока проводится повторное освидетельствование военно-врачебной комиссией. Категория «Д» дает не отсрочку, а полное освобождение от воинской обязанности и снятие с учета.
Отсрочка от мобилизации по учебе
Студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, предоставляется отсрочка, если образование данного уровня получается впервые.
Заочная форма, второе высшее, а также обучение в негосударственных организациях без аккредитации, права на отсрочку не дают. Аспиранты и ординаторы в отдельных случаях могут претендовать на отсрочку при соответствии условиям указа.
Отсрочка для отдельных категорий граждан
К этой группе относятся:
граждане, забронированные в порядке, определяемом Правительством РФ (работники организаций оборонно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, аккредитованных IT-компаний и ряда других — бронь оформляет работодатель);
сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы;
граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, предусмотренных законодательством;
иные категории, которым право на отсрочку предоставлено указами Президента.
Бронь — частный случай отсрочки. Она привязана к должности и организации, а не к личности работника, и может быть отозвана.
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Есть ли отсрочка от мобилизации после срочной службы
Отдельной отсрочки после срочной службы закон не предусматривает. Гражданин, прошедший срочную службу и уволенный в запас, становится военнообязанным, пребывающим в запасе. Он может быть призван по мобилизации на общих основаниях, если у него нет других законных оснований для отсрочки (здоровье, семья, бронь, учеба и т. д.).
Освобождение от военных сборов в течение двух лет после увольнения (ст. 55 Закона № 53-ФЗ) на мобилизацию не распространяется.
Как получить отсрочку по мобилизации
Право на отсрочку необходимо подтвердить документами. Решение принимает призывная комиссия. Документы подаются в военный комиссариат по месту воинского учета (лично, через МФЦ или, при наличии технической возможности, через Госуслуги).
Рекомендуется подавать пакет заранее, как только возникло основание.
Основание для отсрочки
Необходимые документы
Где получить
Бронирование
Справка работодателя о включении должности в перечень бронируемых, выписка из приказа о бронировании
Работодатель (отдел кадров)
Категория «Г»
Заключение военно-врачебной комиссии
Военкомат / военно-врачебная комиссия
Постоянный уход за родственником
Заключение федерального учреждения МСЭ о нуждаемости в постоянном уходе; документы о родстве; подтверждение отсутствия других обязанных лиц
МСЭ, ЗАГС, органы соцзащиты
Опека/попечительство
Решение суда или органа опеки и попечительства
Суд / органы опеки
Многодетность / воспитание без матери
Свидетельства о рождении детей; справка о составе семьи; документы, подтверждающие отсутствие матери (свидетельство о смерти, решение суда и т. п.); при беременности жены — медицинская справка о сроке
ЗАГС, поликлиника, суд
Учеба
Справка образовательной организации об обучении по очной/очно-заочной форме, аккредитации программы и том, что образование данного уровня получается впервые
Учебное заведение
Работа в аккредитованной IT-компании
Трудовой договор, диплом по специальности из перечня Минцифры, справка работодателя
Работодатель, вуз
Статус сенатора / депутата Госдумы
Удостоверение
Соответствующий орган
Комиссия оценивает документы в совокупности. Отказ можно обжаловать в вышестоящей призывной комиссии, через Госуслуги, в МФЦ или в суде.
Что делать, если есть право на отсрочку, но пришла повестка
При получении повестки необходимо:
Не игнорировать повестку — явиться в указанный срок (или сообщить о невозможности явки с приложением документов).
Предъявить полный пакет документов, подтверждающих основание для отсрочки.
Потребовать внесения сведений в протокол и получения письменного решения призывной комиссии.
При отказе — обжаловать решение в установленном порядке (вышестоящая комиссия, суд). Пока идет обжалование, исполнение решения может быть приостановлено в зависимости от обстоятельств.
Сохранить все копии поданных документов и уведомления о вручении.
Отсрочка действует только при наличии и подтверждении основания. При утрате основания (окончание учебы, достижение детьми 16 лет, истечение срока категории «Г» и т. д.) право прекращается, и гражданин вновь подлежит призыву на общих основаниях.
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