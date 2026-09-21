Рождество Пресвятой Богородицы — праздник надежды и начала спасения. Он напоминает, что даже после долгих лет ожидания Господь отвечает на искреннюю молитву. В этот день особенно уместно поблагодарить Богородицу за Ее заступничество и попросить мира, здоровья и благополучия для своей семьи.
Когда и почему отмечают Рождество Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы открывает череду великих Богородичных праздников церковного года. Церковный год начинается 14 сентября, и уже через неделю верующие встречают первое двунадесятое торжество.
История праздника основана на церковном Предании, зафиксированном в апокрифическом Протоевангелии Иакова. Согласно ему, праведные Иоаким и Анна долгое время оставались бездетными. В Израиле бесплодие считалось знаком Божьего неблаговоления, поэтому супруги горячо молились о даровании ребенка. Господь услышал их молитвы: Анна родила дочь, которую назвали Марией. Эта девочка позже стала Матерью Спасителя.
Праздник появился в Византии около V века и быстро распространился по всему христианскому миру. Он символизирует начало спасения человечества: с рождением Девы Марии открывается путь к воплощению Христа.
В чем смысл праздника
Рождество Богородицы — праздник вселенской радости. В тропаре праздника поется:
«Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвестило всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды — Христос Бог наш…»
Смысл дня не только в воспоминании исторического события, но и в благодарности Богу за то, что Он даровал миру Чистую Деву, через которую совершилось спасение. Богородица становится мостом между Богом и людьми, Заступницей и Ходатаицей.
Это один из пяти Богородичных двунадесятых праздников (наряду с Введением во храм, Благовещением, Успением и Сретением). Праздник подчеркивает, что даже после долгих лет ожидания Господь отвечает на искреннюю молитву.
Богослужение 21 сентября
Празднование начинается накануне вечером, 20 сентября, всенощным бдением. На службе читают паремии из Ветхого Завета, которые прообразовательно указывают на Богородицу, поют тропарь и величание.
Утром 21 сентября совершается Божественная литургия. Верующие стремятся исповедоваться и причаститься. В храмах выставляют праздничную икону Рождества Пресвятой Богородицы, перед которой ставят свечи и молятся.
Главное в этот день — участие в богослужении. Если нет возможности прийти в храм, можно помолиться дома перед любой иконой Богородицы.
Традиции праздника
После службы семьи собирались за праздничным столом. Поскольку день не является постным (если не выпадает на среду или пятницу), на стол ставили разнообразные блюда. В народе часто готовили блюда из овса — кисели и каши, а также рыбу, овощи, фрукты и выпечку.
Особое внимание уделяли женщинам, особенно матерям и пожилым. Молодые помогали старшим, оказывали им почтение. Принято было ходить в гости, особенно к молодоженам, и заниматься благотворительностью — помогать нуждающимся.
В народной традиции день называли Осенинами или Оспожинками. Он символизировал прощание с летом и встречу осени. Женщины водили хороводы, пели песни у воды, благодарили за урожай.
Что можно и нельзя делать 21 сентября
Церковь и народные обычаи по-разному подходят к правилам этого дня, но есть общие рекомендации, которые помогают провести праздник в мире и благочестии.
Можно и рекомендуется:
посетить храм и, по возможности, причаститься;
помолиться Богородице о семье, детях, здоровье и семейном мире;
провести день спокойно, в кругу близких;
оказывать помощь нуждающимся и пожилым;
устраивать семейный стол без излишеств.
Не рекомендуется:
заниматься тяжелой физической работой без крайней необходимости (особенно полевыми работами, строительством);
устраивать ссоры, сквернословить, обижать близких;
злоупотреблять алкоголем и устраивать шумные гуляния;
начинать крупные дела, сделки или ремонт, если их можно отложить.
Народные запреты (шитье, работа с острыми предметами, уборка) не имеют основания и относятся к суеверим.
Народные приметы на 21 сентября
С днем Рождества Богородицы связывали множество погодных наблюдений, по которым крестьяне судили о характере осени и приближающейся зимы.
Основные из них:
ясный и теплый день — к долгой мягкой осени;
дождь или туман — к сырой осени;
птицы летят высоко — зима придет нескоро, низко — скоро наступят холода.