В чем смысл праздника

Рождество Богородицы — праздник вселенской радости. В тропаре праздника поется:

«Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвестило всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды — Христос Бог наш…»

Смысл дня не только в воспоминании исторического события, но и в благодарности Богу за то, что Он даровал миру Чистую Деву, через которую совершилось спасение. Богородица становится мостом между Богом и людьми, Заступницей и Ходатаицей.

Это один из пяти Богородичных двунадесятых праздников (наряду с Введением во храм, Благовещением, Успением и Сретением). Праздник подчеркивает, что даже после долгих лет ожидания Господь отвечает на искреннюю молитву.