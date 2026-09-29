Законно ли собирать деньги в родительском комитете: что говорит закон об образовании и статья про поборы

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет бесплатность общего образования в государственных и муниципальных школах. Школа обязана обеспечивать учебный процесс за счет бюджета. Обязательных взносов на ремонт, охрану, учебники или подарки учителям закон не предусматривает.

Единственная законная форма сбора — добровольное пожертвование по статье 582 Гражданского кодекса. Пожертвование — это дарение в общеполезных целях. Ключевое условие — добровольность: родитель может отказаться без каких-либо последствий.

Фиксированная сумма, публичные списки, давление или угрозы делают сбор незаконным.

Письмо Минобрнауки России от 09.09.2015 № ВК-2227/08 прямо запрещает принуждение со стороны администрации, педагогов и органов самоуправления, включая родительские комитеты. Установление фиксированных сумм или периодичности взносов рассматривается как форма давления.

Если школа или комитет давит, родители вправе жаловаться в муниципальный или региональный орган управления образованием, Рособрнадзор или прокуратуру.

Активистам родительского комитета важно дистанцироваться от школы: подчеркивать, что сбор инициирован родителями, а не администрацией, вести прозрачный учет и не использовать некорректные формулировки.