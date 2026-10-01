Нужна ли россиянам виза в Дубай

Гражданам России виза для туристических, транзитных и краткосрочных деловых поездок в ОАЭ (включая Дубай) не нужна.

Действует взаимное соглашение о безвизовом режиме, которое вступило в силу 17 февраля 2019 года. По этому соглашению разрешено пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Штамп ставится бесплатно на паспортном контроле в аэропортах Дубая, Абу-Даби, Шарджи и других пунктах пропуска. Количество въездов не ограничено, но общий срок пребывания в рамках 180 дней не должен превышать 90 дней.