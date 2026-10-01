В 2026 году Дубай остается одним из самых удобных направлений для россиян: действует безвизовый режим, прямой перелет занимает около 5–6 часов, а инфраструктура адаптирована под туристов. Собрали актуальные правила въезда, чек-листы и практические нюансы по документам, деньгам и связи.
Что проверить до покупки билета
Перед бронированием авиабилетов и жилья сверьте ключевые пункты:
Срок действия загранпаспорта — минимум 6 месяцев с даты въезда в ОАЭ.
Визовый режим: для туристических целей виза не нужна (подробности ниже).
Обратный или транзитный билет — авиакомпании и пограничники могут запросить подтверждение маршрута.
Правила пересадок — если летите через третьи страны, заранее уточните транзитные требования.
Контакты консульства РФ в ОАЭ (Дубай или Абу-Даби) на случай непредвиденных ситуаций.
Актуальные данные о взаимном безвизовом соглашении публикуются на сайте Посольства ОАЭ в Москве и Федерального управления по идентификации, гражданству, таможне и безопасности портов ОАЭ (ICP). Перед вылетом перепроверяйте информацию на официальных ресурсах — правила могут уточняться.
Нужна ли россиянам виза в Дубай
Гражданам России виза для туристических, транзитных и краткосрочных деловых поездок в ОАЭ (включая Дубай) не нужна.
Действует взаимное соглашение о безвизовом режиме, которое вступило в силу 17 февраля 2019 года. По этому соглашению разрешено пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Штамп ставится бесплатно на паспортном контроле в аэропортах Дубая, Абу-Даби, Шарджи и других пунктах пропуска. Количество въездов не ограничено, но общий срок пребывания в рамках 180 дней не должен превышать 90 дней.
Работать, учиться или постоянно проживать по этому штампу нельзя. Для этих целей оформляются соответствующие резидентские визы.
Какие документы нужны на границе
На границе ОАЭ проверяют определенный набор документов. Ниже разберем каждый из них отдельно.
Паспорт и срок его действия
Загранпаспорт должен быть действителен минимум 6 месяцев с даты въезда. Внутренний паспорт РФ не подходит. Желательно наличие свободных страниц для штампов.
Билет и подтверждение маршрута
Пограничники вправе запросить обратный или транзитный билет. Также могут попросить подтверждение брони отеля (или адрес пребывания) и доказательства наличия средств на поездку. Имейте распечатку или электронную версию документов.
Страховка и документы на ребенка
Медицинская страховка с покрытием лечения в ОАЭ настоятельно рекомендуется. Официально при безвизовом въезде ее не проверяют, но расходы на медицину высокие.
Для ребенка нужен собственный загранпаспорт. При выезде с одним из родителей или третьим лицом может потребоваться нотариальное согласие второго родителя и свидетельство о рождении.
Уточняйте актуальные требования авиакомпании и пограничной службы.
Деньги, карты, связь и интернет
Финансы и связь часто вызывают больше всего вопросов у россиян.
Официальная валюта — дирхам ОАЭ (AED). Российские карты Visa, Mastercard и «Мир» в ОАЭ не работают. Карты UnionPay российских банков принимаются нестабильно (зависит от банка-эмитента и конкретного терминала или банкомата).
Деньги:
Иметь наличные дирхамы (или доллары/евро для обмена) на первые дни.
Использовать иностранные карты, выпущенные за пределами РФ, или альтернативные способы оплаты (если доступны).
Связь и интернет:
Российский роуминг работает, но стоит дорого.
Удобно купить местную SIM-карту (операторы du, Etisalat/e&, Virgin Mobile) прямо в аэропорту по паспорту.
Можно заранее оформить eSIM — она активируется до вылета.
Wi-Fi доступен в большинстве отелей, торговых центров и в аэропорту.
Не полагайтесь на один способ оплаты или связи — берите запасные варианты.
Как выбрать формат поездки
Формат путешествия влияет на подготовку документов, бюджет и логистику. Рассмотрим основные сценарии.
Семейный отдых
Дубай удобен для семей: пляжи, аквапарки, семейные зоны в отелях и развлекательные комплексы. Лучше выбирать период с комфортной погодой и заранее готовить документы на детей.
Таблица сезонов для пляжного отдыха:
Сезон
Месяцы
Температура воздуха
Температура моря
Особенности для пляжа
Рекомендация
Высокий (пик)
Ноябрь–Март
24–30 °C
24–28 °C
Комфортно, низкая влажность, много туристов
Лучший для пляжа
Переходный
Апрель, Октябрь
32–35 °C
28–32 °C
Теплое море, меньше людей
Хороший компромисс
Низкий (жаркий)
Май–Сентябрь
38–45 °C+
32–34 °C
Экстремальная жара, высокая влажность
Только утро/вечер или бассейн
Лучшее время для пляжного отдыха — ноябрь–март. Летом большинство активностей переносят в помещения или на вечернее время.
Самостоятельная поездка
Подходит тем, кто хочет сам строить маршрут по точкам интереса.
Долгое пребывание
Следите за лимитом 90 дней в течение 180. Для более длительного срока потребуется оформление туристической или резидентской визы через ICP или GDRFA Dubai.
Деловая поездка
Безвизовый штамп подходит для коротких встреч и переговоров. Для полноценной работы нужна рабочая виза.
Вопросы и ответы
Ниже собрали самые частые вопросы путешественников. Ответы основаны на актуальных правилах на октябрь 2026 года.
Можно ли продлить пребывание?
Безвизовый 90-дневный срок по соглашению не продлевается автоматически. Для более длительного пребывания оформляют туристическую визу через ICP / GDRFA Dubai или меняют статус. Превышение срока влечет штраф (AED 50 в день).
Нужна ли страховка?
Официально при безвизовом въезде не всегда требуют, но крайне рекомендуется. Медицина в ОАЭ дорогая. Для некоторых типов виз страховка обязательна.
Работают ли российские карты?
Нет (Visa, Mastercard, «Мир»). UnionPay работает нестабильно. Планируйте альтернативы заранее: наличные, иностранные карты или другие способы.
Что учитывать при поездке с ребенком?
Собственный загранпаспорт ребенка, возможное нотариальное согласие на выезд (если едет с одним родителем), страховка. Многие отели и развлечения ориентированы на семьи.
Таблица 1. До поездки, на границе, на месте
Этап
Что проверить / иметь
Примечание
До поездки
Паспорт (6 мес.), билет, страховка, наличные/альтернативы оплаты, eSIM/роуминг
На границе
Паспорт, билет, подтверждение проживания
Штамп бесплатный
На месте
Местная SIM, обмен валюты, актуальные правила
Не превышать 90/180 дней
Таблица 2. Виза, деньги, связь, страховка: что проверить
Тема
Статус для россиян (2026)
Что сделать
Источник / примечание
Виза
Не нужна (90 дней / 180)
Проверить паспорт
Деньги
Российские карты не работают
Наличные + альтернативы
Практический опыт, без гарантий
Связь
Роуминг / местная SIM / eSIM
Купить в аэропорту или заранее
du, Etisalat
Страховка
Рекомендуется
Оформить до вылета
Высокая стоимость медицины
Перед поездкой всегда сверяйте информацию с официальными источниками: Посольство ОАЭ в Москве, ICP, GDRFA Dubai и Консульство РФ в ОАЭ. Правила могут уточняться.