Нужна ли россиянам виза на Занзибар

Да, гражданам России нужна виза для въезда в Танзанию (включая Занзибар).

Туристическая виза оформляется двумя способами:

Электронная виза (eVisa) заранее через официальный портал.

Виза по прибытии (Visa on Arrival) в международных аэропортах, включая аэропорт Занзибара (Abeid Amani Karume International Airport).

Однократная туристическая виза дает право на пребывание до 90 дней. Виза Танзании действует и на материковой части, и на Занзибаре – отдельная «занзибарская» виза не требуется.

Подробности и подача заявления – на официальном сайте visa.immigration.go.tz или через eservices.immigration.go.tz.