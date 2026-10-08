Что проверить до покупки билета
Перед тем как бронировать билеты и отель, пройдитесь по чек-листу:
Срок действия загранпаспорта – минимум 6 месяцев с даты въезда.
Визовые требования – требуется виза (электронная или по прибытии).
Обратный или транзитный билет – часто запрашивают на границе.
Медицинская страховка – обязательна местная (ZIC для Занзибара), плюс рекомендуется обычная туристическая.
Правила пересадок – если летите через третьи страны (особенно с риском – желтой лихорадки), уточните требования к сертификату.
Контакты консульства РФ в Танзании на случай непредвиденных ситуаций.
Актуальные данные публикуются на официальном портале Tanzania Immigration и eVisa-системе.
Нужна ли россиянам виза на Занзибар
Да, гражданам России нужна виза для въезда в Танзанию (включая Занзибар).
Туристическая виза оформляется двумя способами:
Электронная виза (eVisa) заранее через официальный портал.
Виза по прибытии (Visa on Arrival) в международных аэропортах, включая аэропорт Занзибара (Abeid Amani Karume International Airport).
Однократная туристическая виза дает право на пребывание до 90 дней. Виза Танзании действует и на материковой части, и на Занзибаре – отдельная «занзибарская» виза не требуется.
Подробности и подача заявления – на официальном сайте visa.immigration.go.tz или через eservices.immigration.go.tz.
Какие документы нужны на границе
На границе Танзании проверяют определенный набор документов. Ниже разберем каждый из них отдельно.
Паспорт и срок его действия
Загранпаспорт должен быть действителен минимум 6 месяцев с даты въезда. В паспорте желательно иметь не менее двух чистых страниц для визовой наклейки и штампов. Внутренний паспорт РФ не подходит.
Билет и подтверждение маршрута
Пограничники вправе запросить обратный или транзитный билет, а также подтверждение брони отеля (или адрес пребывания). Имейте распечатку или электронную версию документов.
Страховка и документы на ребенка
Для въезда на Занзибар обязательна местная въездная страховка Zanzibar Insurance Corporation (ZIC). Ее оформляют онлайн до вылета. Обычная международная страховка ее не заменяет, но рекомендуется дополнительно.
Для ребенка нужен собственный загранпаспорт. При выезде с одним из родителей может потребоваться нотариальное согласие второго родителя и свидетельство о рождении. Уточняйте актуальные требования авиакомпании и пограничной службы.
Деньги, карты, связь и интернет
Финансы и связь часто вызывают вопросы у россиян.
Официальная валюта – танзанийский шиллинг (TZS). Доллары США широко принимаются.
Российские карты Visa, Mastercard и «Мир» в Танзании не работают. Карты UnionPay российских банков принимаются не везде.
Рекомендуется:
Взять доллары наличными (особенно мелкие купюры).
Использовать иностранные карты (выпущенные за пределами РФ) или альтернативные способы оплаты, если доступны.
Связь и интернет:
Российский роуминг работает, но стоит дорого.
Удобно купить местную SIM-карту (Vodacom, Airtel, Tigo, Halotel) в аэропорту или городе по паспорту.
Можно заранее оформить eSIM.
Wi-Fi доступен в большинстве отелей и ресторанов, но покрытие мобильного интернета на острове может быть неравномерным.
Как выбрать формат поездки
Формат путешествия влияет на подготовку документов, бюджет и логистику. Рассмотрим основные сценарии.
Семейный отдых
Занзибар подходит для семей: спокойные пляжи, относительно неглубокое море в многих бухтах, отели с детскими клубами. Учитывайте жару, необходимость защиты от солнца и документы на детей. Лучше выбирать отели с хорошей инфраструктурой.
Самостоятельная поездка
Подходит тем, кто хочет сам строить маршрут (пляжи Нунгви, Кендва, Стоун-Таун, экскурсии на острова, дайвинг). Требует подготовки по деньгам, связи и транспорту (такси, дала-дала, аренда байка/авто).
Долгое пребывание
Следите за сроком визы (до 90 дней). Продление возможно в иммиграционных офисах на Занзибаре (Стоун-Таун и другие пункты). Для более длительного срока потребуется оформление другого типа разрешения.
Деловая поездка
Туристическая виза подходит для коротких встреч. Для работы или длительного делового пребывания нужна соответствующая виза (Business Visa и др.).
Вопросы и ответы
Ниже собрали самые частые вопросы путешественников. Ответы основаны на актуальных правилах на октябрь 2026 года.
Можно ли продлить пребывание?
Туристическую визу можно продлить в иммиграционных офисах Танзании/Занзибара до истечения срока. Условия и возможность продления уточняйте на месте или на официальном портале Immigration. Превышение срока влечет штрафы.
Нужна ли страховка?
Да. Для Занзибара обязательна местная страховка ZIC (оформляется онлайн до вылета). Обычная туристическая страховка рекомендуется дополнительно. С октября 2026 года аналогичное требование вводится и для материковой части Танзании (NIC).
Работают ли российские карты?
В большинстве случаев нет. Берите наличные доллары и обдумайте альтернативные способы оплаты заранее.
Что учитывать при поездке с ребенком?
Собственный загранпаспорт ребенка, возможное нотариальное согласие на выезд, обязательная страховка ZIC, защита от солнца и жары. Многие отели ориентированы на семьи.
Таблица 1. До поездки, на границе, на месте
Этап
Что проверить / иметь
Примечание
До поездки
Паспорт (6 мес.), виза/eVisa, обратный билет, страховка ZIC, наличные USD, eSIM/роуминг
На границе
Паспорт, виза/подтверждение eVisa, билет, страховка ZIC, подтверждение проживания
Виза по прибытии доступна
На месте
Местная SIM, обмен валюты, актуальные правила
Не превышать срок визы
Таблица 2. Виза, деньги, связь, страховка: что проверить
Тема
Статус для россиян (2026)
Что сделать
Источник / примечание
Виза
Нужна (eVisa или по прибытии, до 90 дней)
Оформить заранее или в аэропорту
Деньги
Российские карты в основном не работают
Наличные USD + альтернативы
Практический опыт, без гарантий
Связь
Роуминг / местная SIM / eSIM
Купить в аэропорту или заранее
Vodacom, Airtel и др.
Страховка
Обязательна местная ZIC (для Занзибара)
Оформить онлайн до вылета
Перед поездкой всегда сверяйте информацию с официальными источниками: Tanzania Immigration ; eVisa-портал ; Zanzibar Insurance Corporation