Тунис для россиян в 2026 году: правила въезда, виза, деньги и связь

Для поездки в Тунис в 2026 году виза не нужна — действует безвизовый режим. Рассказываем, какие документы проверить перед вылетом, как организовать оплату и связь на месте и на что обратить внимание при поездке с ребенком.
Что проверить до покупки билета
Перед бронированием билетов и жилья пройдите короткий чек-лист:
Срок действия загранпаспорта — не менее 3 месяцев после окончания поездки.
Визовые требования — виза не нужна, безвизовый режим до 90 дней.
Обратный или транзитный билет — часто проверяют на границе.
Сохраните контакты Посольства РФ в Тунисе.
Официальные источники для проверки:
Информация Посольства Туниса в России и консульского отдела.
Всегда сверяйте данные непосредственно перед вылетом — требования могут уточняться.
Нужна ли россиянам виза в Тунис
Гражданам России виза не требуется. Действует безвизовый режим, позволяющий находиться в стране с туристической, гостевой или краткосрочной деловой целью до 90 дней.
Режим действует стабильно с 2014 года и сохраняется в 2026 году. Превышение срока пребывания может повлечь штрафы и проблемы при следующем въезде.
При любой неясности уточняйте информацию в Посольстве Туниса в Москве или на официальных ресурсах тунисской стороны.
Какие документы нужны на границе
На границе проверяют определенный набор документов. Ниже разберем каждый из них отдельно.
Паспорт и срок его действия
Загранпаспорт должен быть действителен не менее 3 месяцев после планируемой даты выезда из Туниса. Рекомендуется наличие свободных страниц для штампов. Внутренний паспорт РФ не принимается.
Билет и подтверждение маршрута
Пограничники часто запрашивают подтвержденный обратный билет и бронь отеля (или ваучер на проживание) на весь срок поездки. Имейте распечатки или электронные версии документов.
Страховка и документы на ребенка
Медицинская страховка не является обязательным документом для въезда. Однако ее настоятельно рекомендуется оформить: бесплатная помощь оказывается только в экстренных случаях, а лечение в частных клиниках платное.
Для ребенка:
собственный загранпаспорт;
свидетельство о рождении;
нотариальное согласие на выезд от второго родителя (если ребенок едет с одним из родителей).
Миграционную карту не заполняют.
Деньги, карты, связь и интернет
Финансы и связь часто вызывают вопросы у россиян.
Российские карты Visa, Mastercard, UnionPay и «Мир», выпущенные российскими банками, в Тунисе практически не работают.
Лучше всего взять:
наличные евро или доллары США (поменять их на тунисские динары — TND в обменниках и банках);
карты иностранных банков (Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Турция и др.).
Не полагайтесь только на одну карту. Всегда имейте запасной вариант оплаты наличными.
Связь и интернет:
Местные SIM-карты операторов Ooredoo, Orange Tunisie и Tunisie Telecom легко купить в аэропорту или салонах связи по паспорту. Также удобны заранее оформленные eSIM. Покрытие 4G хорошее в туристических зонах (Хаммамет, Сус, Джерба, Монастир).
Российский роуминг работает, но стоит дорого.
Как выбрать формат поездки
Формат путешествия влияет на подготовку документов, бюджет и логистику. Рассмотрим основные сценарии.
Семейный отдых
Подходят курорты Хаммамет, Сус, Монастир и остров Джерба. Выбирайте отели с детской инфраструктурой, пологим входом в море и анимацией. Учитывайте жару в высокий сезон и необходимость защиты от солнца.
Самостоятельная поездка
Удобный формат: можно свободно перемещаться между курортами, ездить на экскурсии в Карфаген, Эль-Джем, Кайруан или в Сахару. Используйте такси, междугородние минивэны и приложения.
Долгое пребывание
Базовый безвизовый срок — 90 дней. Продление на месте возможно через иммиграционные органы, но условия лучше уточнять заранее. Для более длительного нахождения потребуется соответствующая виза.
Деловая поездка
Краткосрочные деловые встречи возможны в рамках безвизового режима. Для работы или длительного делового пребывания нужна специальная виза.
Вопросы и ответы
Ниже собрали самые частые вопросы путешественников. Ответы основаны на актуальных правилах на октябрь 2026 года.
Можно ли продлить пребывание
Безвизовый срок составляет до 90 дней. Продление возможно через иммиграционные службы Туниса. Превышение срока влечет штрафы. Альтернатива — выезд из страны и повторный въезд.
Нужна ли страховка
Официально не обязательна. На практике рекомендуется: медицина платная, тропический климат и возможные риски. Выбирайте полис с достаточным покрытием.
Работают ли российские карты
Нет (Visa, Mastercard и «Мир» российских банков). UnionPay работает нестабильно. Берите наличные евро/доллары и/или карту иностранного банка.
Что учитывать при поездке с ребенком
Собственный загранпаспорт ребенка (или запись в паспорт родителя), свидетельство о рождении, согласие на выезд (при необходимости), страховка. Учитывайте жару, защиту от солнца и комаров.
Таблица 1. До поездки, на границе, на месте
Этап
Что проверить / иметь
Примечание
До поездки
Паспорт (3+ мес. после выезда), обратный билет, бронь отеля, страховка, наличные EUR/USD
Безвиз до 90 дней
На границе
Паспорт, билет, подтверждение проживания
Могут запросить подтверждение средств
На месте
Местная SIM / eSIM, обмен валюты, соблюдение срока пребывания
Не превышать 90 дней
Таблица 2. Виза, деньги, связь, страховка: что проверить
Тема
Статус для россиян (2026)
Что сделать
Виза
Не нужна, до 90 дней
Следить за сроком пребывания
Деньги
Российские карты в основном не работают
Наличные EUR/USD + иностранные карты
Связь
Местная SIM / eSIM
Купить в аэропорту или заранее
Страховка
Не обязательна
Рекомендуется оформить
Перед вылетом обязательно сверьте актуальную информацию с официальными источниками Посольства Туниса и консульского отдела.