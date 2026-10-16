Тунис для россиян в 2026 году: правила въезда, виза, деньги и связь

Деньги, карты, связь и интернет

Финансы и связь часто вызывают вопросы у россиян.

Российские карты Visa, Mastercard, UnionPay и «Мир», выпущенные российскими банками, в Тунисе практически не работают.

Лучше всего взять:

наличные евро или доллары США (поменять их на тунисские динары — TND в обменниках и банках);

карты иностранных банков (Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Турция и др.).

Не полагайтесь только на одну карту. Всегда имейте запасной вариант оплаты наличными.

Связь и интернет:

Местные SIM-карты операторов Ooredoo, Orange Tunisie и Tunisie Telecom легко купить в аэропорту или салонах связи по паспорту. Также удобны заранее оформленные eSIM. Покрытие 4G хорошее в туристических зонах (Хаммамет, Сус, Джерба, Монастир).

Российский роуминг работает, но стоит дорого.