Деньги, карты, связь и интернет

Финансы и связь часто вызывают вопросы у россиян.

Российские карты Visa, Mastercard и «Мир» в Турции не работают, а карты UnionPay функционируют ограниченно и нестабильно.

Для оплаты услуг туристы используют наличные доллары или евро, карты зарубежных банков, а также локальную оплату по QR-кодам российских банков, при этом виртуальный сервис Letim завершает работу в ноябре 2026 года.

Рекомендуется комбинировать безналичные платежные инструменты и обязательно иметь при себе запас наличной валюты.

Местные SIM-карты крупных турецких операторов — Turkcell, Vodafone и Türk Telekom — можно оформить по загранпаспорту. Покупать их выгоднее в официальных салонах связи в городе, так как в аэропортах цены для туристов часто завышены в несколько раз.

Для современных смартфонов отличной альтернативой являются заранее оформленные eSIM (например, Airalo, selfietravel и др.), которые позволяют подключить интернет еще до вылета. Качество покрытия 4G/5G стабильное во всех туристических зонах и крупных городах.

Российский роуминг подключается автоматически, но его стоимость остается очень высокой.

В Турции действует система CEIR. Если вы вставите турецкую SIM-карту в иностранный телефон, его IMEI-код заблокируют в местной сети ровно через 120 дней. Для продолжения работы гаджета придется либо оплатить крупный государственный налог, либо пользоваться только роумингом и Wi-Fi.