«Почта России» и коммерческие ЦОДы: за что заплатят 5,48 млрд рублей

Три площадки и что они дают

По условиям победитель должен предоставить три объекта: два в Москве и один за пределами Московской области. Все три должны быть связаны между собой и с действующей инфраструктурой заказчика.

Отдельно оговорены серверные мощности, ресурсы для обработки и хранения данных, оборудование для сложных вычислений, система резервного копирования, защищенное размещение части оборудования и высокоскоростная связь между площадками. География из трех точек — это не формальность: она задает схему резервирования, при которой отказ одной площадки не останавливает работу систем.