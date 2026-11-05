«Почта России» и коммерческие ЦОДы: за что заплатят 5,48 млрд рублей

Что известно о закупке
Закупка опубликована 30 октября. Начальная цена — 5,48 млрд рублей, обеспечение заявки — 27,4 млн. Заявки принимают до 11:00 МСК 10 ноября, итоги планируют подвести 11 ноября.
Предмет закупки сформулирован не как покупка оборудования, а как оказание услуг: подрядчик переносит часть действующего ИТ-оборудования компании в дата-центры и предоставляет мощности для работы ее информационных систем.
Три площадки и что они дают
По условиям победитель должен предоставить три объекта: два в Москве и один за пределами Московской области. Все три должны быть связаны между собой и с действующей инфраструктурой заказчика.
Отдельно оговорены серверные мощности, ресурсы для обработки и хранения данных, оборудование для сложных вычислений, система резервного копирования, защищенное размещение части оборудования и высокоскоростная связь между площадками. География из трех точек — это не формальность: она задает схему резервирования, при которой отказ одной площадки не останавливает работу систем.
Почему это показательно для рынка
Российский рынок ЦОДов к началу 2026 года оценивается в 1,8 ГВт, при этом неудовлетворенный спрос только в Московском регионе — 200–300 МВт. Свободных стоек почти нет: в регионах ситуация лучше, в столичной агломерации — дефицит.
Глава «РТК-ЦОД» ранее предупреждал о риске системного дефицита инфраструктуры из-за замедления ввода новых мощностей и нехватки электроэнергии. Закупка крупного государственного акционерного общества — признак того, что спрос смещается от строительства собственных площадок к покупке услуги у профессиональных операторов.
При этом участники рынка не называют сумму беспрецедентной: сопоставимые закупки были и раньше — например, Росреестр в 2025 году закупал вычислительные мощности для ЕГРН примерно на 5 млрд рублей, а сама «Почта России» в 2017 году проводила тендер на серверные и сетевые ресурсы ЦОДов на 2,6 млрд.
Свой ЦОД или услуга: что меняется в экономике
Собственный дата-центр влечет капитальные расходы: здание, инженерная инфраструктура, энергомощности, система охлаждения, резервные дизель-генераторы и штат эксплуатации. Такие вложения оправданы при стабильной и большой нагрузке, которая не меняется годами.
Коммерческий ЦОД переводит эти расходы в операционные: заказчик платит за размещение, мощности и каналы, а модернизацию и эксплуатацию берет на себя оператор. Плюс появляется возможность распределить системы по разным площадкам без строительства второй и третьей собственной.
Коммерческий ЦОД предполагает зависимость: от тарифов оператора, от его сроков ввода мощностей и от качества его инженерной службы. Поэтому в таких закупках важны не только цена, но и требования к резервированию, каналам связи и защищенному размещению.
Риски, которые видны уже сейчас
Дефицит мощностей в Московском регионе означает, что площадки придется искать с запасом по времени, а не ближе к запуску. Если все площадки окажутся у одного оператора, отказ его инфраструктуры затронет сразу все системы, поэтому контрактом обычно предусматривают разные площадки и разные каналы.
К рискам относится и сам переезд. Перенос части действующего оборудования — это сложный процесс с остановками, окнами и проверкой совместимости.
Как читать условия такой закупки
• Начальная цена — это верхняя граница, а не стоимость контракта: итог зависит от числа участников и от того, насколько широко сформулировано техническое задание.
• Обеспечение заявки в 27,4 млн рублей — барьер для случайных участников и сигнал, что закупка рассчитана на операторов с оборотом.
• Срок приема заявок — до 10 ноября, итоги 11 ноября: короткий срок означает, что операторы готовились к закупке заранее или имеют свободные мощности.
• Три площадки и требования к связи между ними — главный технический пункт: он определяет, сможет ли оператор обеспечить резервирование, а не просто разместить оборудование.
• Формулировка «перенос части ИТ-оборудования» означает, что заказчик сохраняет часть своей инфраструктуры — гибридная схема, а не полный переезд.
Что это значит для рынка и подрядчиков
Для операторов ЦОДов это способ загрузить мощности долгосрочным контрактом: государственные компании приходят с горизонтом в несколько лет и понятными требованиями. Для заказчиков — возможность высвободить капитальные вложения и ускорить модернизацию.
Конкуренция за мощности смещается в сторону сервиса. Побеждать будут те операторы, кто может дать несколько площадок, высокоскоростные каналы и подтвержденную устойчивость, а не только выгодную цену.
Почему закупка появилась именно сейчас
Рынок растет быстрее, чем вводятся мощности. При объеме 1,8 ГВт к началу 2026 года неудовлетворенный спрос только в Московском регионе оценивается в 200–300 МВт, а свободных стоек в столичной агломерации почти нет.
Также глава «РТК-ЦОД» предупреждал о риске системного дефицита инфраструктуры из-за замедления ввода новых площадок и нехватки электрических мощностей, что оправдывает спешку.
У закупки короткий срок: заявки принимают до 10 ноября, итоги подводят 11 ноября. Такой график говорит о том, что операторы держат мощности «наготове» или готовились к закупке заранее.
Что проверить в договоре с оператором
Все нюансы использования решает договор, который заключают после выбора победителя. Ниже собрали пункты, которые в таких сделках проверяют в первую очередь.
• Перечень площадок и их физическая удаленность: резервирование работает только тогда, когда площадки не зависят от одной подстанции и одного канала.
• Параметры каналов связи между ЦОДами и до инфраструктуры заказчика — пропускная способность и порядок резервирования.
• Требования к защищенному размещению: кто отвечает за доступ в машинный зал, как оформляются посещения и как это фиксируется.
• Порядок масштабирования: как заказчик получает дополнительные мощности и по какой цене.
• Условия выхода: сроки и формат возврата оборудования и данных, если сотрудничество прекращается.
• Ответственность за простой: как считается недоступность, что считается форс-мажором и какие компенсации предусмотрены.
Когда такой переезд оправдан средней компании
Кейс «Почты России» касается большой инфраструктуры, но логика решения подходит и для средних компаний. Переезд в коммерческий ЦОД имеет смысл, когда выполняется хотя бы два условия из трех: нагрузка непредсказуема или сезонна, своей площадке требуется модернизация, а требования к резервированию выше, чем может обеспечить одно здание.
Обратный случай — стабильная нагрузка, собственные компетенции эксплуатации и площадка с запасом по энергии: здесь аутсорс может оказаться дороже, потому что капитальные расходы уже сделаны и не раскладываются на нового арендатора.
Короткий вывод
Закупка «Почты России» — пример перехода от владения инфраструктурой к ее аренде в широком смысле: заказчик покупает не железо, а гарантированную работу систем на трех площадках. Ключевые параметры для оценки таких тендеров — география, требования к связи и резервированию, а не только цена.
Свой ЦОД и коммерческий: сравнение
Рамки решения, которые стоит держать в голове при выборе модели.
Параметр
Свой ЦОД
Коммерческий ЦОД
Расходы
капитальные: здание, инженерия, энергия
операционные: размещение, мощности, каналы
Сроки запуска
годы на стройку и подключение
месяцы, если мощности есть
Резервирование
нужны вторая и третья площадки
площадки оператора в разных точках
Модернизация
за счет и силами заказчика
задача оператора
Зависимость
от собственной инженерной службы
от тарифов и сроков оператора
Гибкость
низкая при изменении нагрузки
выше за счет перераспределения мощностей
Вопросы и ответы
Ответили на вопросы.
Что именно покупает «Почта России»?
Услугу аренды ЦОД, а не само оборудование: перенос части действующего ИТ-оборудования в дата-центры и мощности для работы и резервирования информационных систем на трех площадках — двух в Москве и одной за пределами Московской области.
Почему сумма 5,48 млрд рублей считается крупной, но не уникальной?
Сопоставимые закупки уже были: Росреестр в 2025 году закупал мощности ЦОДов для ЕГРН примерно на 5 млрд рублей, а сама «Почта России» в 2017 году — на 2,6 млрд. Крупная сумма объясняется длительным сроком и объемом мощностей.
Зачем три площадки, а не одна?
Для резервирования: при отказе одной площадки системы продолжают работать на других. Требование высокоскоростной связи между объектами как раз и нужно, чтобы такая схема работала.
Когда определят победителя?
Заявки принимают до 11:00 МСК 10 ноября, итоги планируют подвести 11 ноября. Обеспечение заявки — 27,4 млн рублей.
Это полный переезд в чужой дата-центр?
Нет. В условиях говорится о переносе части действующего ИТ-оборудования: заказчик сохраняет собственную инфраструктуру, то есть речь о гибридной схеме.