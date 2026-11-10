Четыре единицы
В 1993 году в общежитии Нанкинского университета четверо студентов, все несемейные, решили, что их положению нужен собственный праздник. Дату выбрали по календарю: 11 ноября записывается как 11.11, четыре единицы – четыре одиноких палочки. По-китайски «одинокая палочка» – «гуан гунь», то же слово означает холостяка.
Так появился День холостяка – антипраздник для тех, кто не в паре. Отмечали его по-студенчески: собирались, шутили, дарили друг другу мелочи. Из общежития традиция разошлась по другим университетам Нанкина, а оттуда, с появлением соцсетей, и по всей стране.
Праздник стал двойным. Одинокие в Китае отмечали свою свободу, а пары видели в дате повод для свадьбы: в 2011 году, когда единиц стало шесть – 11.11.11, – только в Пекине поженились более 4 000 пар при обычных 700 регистрациях в день.
2009 год: как народный праздник стал распродажей
Пятнадцать лет спустя на дату обратил внимание Дэниел Чжан (Чжан Юн), тогда руководитель китайского маркетплейса Alibaba. Его идея была простой: у одиноких людей есть повод порадовать себя покупкой, а у площадки – свободный день в календаре, когда никто не ждет скидок.
В 2009 году на первую акцию вышли несколько десятков продавцов. Оборот был скромным по китайским меркам, но эффект оказался неожиданным: люди ждали не столько скидку, сколько событие. Через год акция стала ночной, с обратным отсчетом, а еще через год – национальным явлением.
Со временем дата стала для Alibaba собственным праздником, и обозначение «двойная одиннадцать» получило правовую защиту как товарный знак. Конкуренты с тех пор проводят свои акции, но «11.11» в Китае все равно ассоциируется с одной площадкой.
Почему распродажа так популярна?
Динамика объясняет, почему эту распродажу называют главной в мире: за восемь лет оборот вырос в десятки раз.
Секрет не в самой скидке. Они есть у всех магазинов и вне праздника, но 11.11 дает то, чего нет в обычном промо: дедлайн. Решение нужно принять сейчас, а потом акция закончится, следующая такая будет только через год.
Старт в полночь превращает покупку в ритуал: кто-то ставит будильник, кто-то следит за таймером. Покупатель знает, что в этот день будет дешевле, и откладывает покупку заранее. Сами китайские площадки годами строили склады и договоры с перевозчиками так, чтобы выдержать день, когда заказов больше, чем в любую другую дату. Этим днем и стало 11.11.
Как 11.11 пришла в Россию
Вторая половина 2010-х: AliExpress, входящий в Alibaba, приносит формат в Россию под названием «Всемирный день шопинга». Сначала это была распродажа одного трансграничного сервиса, с доставкой из Китая и долгим ожиданием посылки.
Российские маркетплейсы и ритейлеры подхватили дату, но сделали ее не одним днем, а неделей промо: предупреждения, ранний доступ, купоны, «цена дня». Категории тоже сместились: если в Китае 11.11 давно стал праздником техники, то в России он стал затрагивать практически все категории товаров.
Еще одна российская особенность – место даты в календаре. Российский 11.11 стоит за две недели до «черной пятницы», и это дает выбор: брать сейчас или ждать конца ноября. Ответ зависит от категории: техника и электроника обычно дешевеют к черной пятнице, а одежда и товары для дома часто выгоднее именно 11 ноября.
Как не переплатить
Существует несколько основных способов сэкономить:
• Сравнивайте с историей цены. Скидка в 60% на товар, который месяц назад стоил столько же, – обычная уловка. Смотрите график цен, а не процент скидки.
• Кладите в корзину заранее. Так видно, изменилась ли цена в день акции, и не приходится решать в спешке.
• Проверяйте продавца. На распродаже появляются новые магазины с подозрительно низкими ценами; рейтинг и история продаж важнее скидки.
• Помните про возврат. Скидка не отменяет права вернуть товар: брак и неподходящий товар – основания, которые действуют и в акцию.
Что происходит с праздником сейчас
С 2022 года Alibaba и JD перестали раскрывать точные суммы оборота. Рост показателей замедлился, а публичная статистика перестала быть рекламой.
Сама распродажа при этом расширилась: вместо одной ночи – несколько недель предпродаж и волн скидок.
Коротко
11.11 начался в 1993 году как студенческий День холостяка в Нанкине: четыре единицы обозначали одиночество. В 2009 году Alibaba превратила дату в распродажу, и за несколько лет она стала крупнейшей в мире: от скромного первого оборота до сотен миллиардов юаней к 2021 году. В Россию формат пришел через AliExpress, а затем его подхватили маркетплейсы – с неделей промо и упором на моду, дом и детские товары. Главное правило покупателя не изменилось: смотреть на историю цены, а не на размер скидки.
Оборот Alibaba в распродажу 11.11
Данные по годам. С 2022 года компания перестала раскрывать точные суммы.
Год
Оборот, млрд юаней
Оборот, млрд долларов
Рост
2013
35
5,8
+83%
2014
57
9
+63%
2015
91
14
+60%
2016
120
18
+32%
2017
168
25
+39%
2018
213,5
31
+27%
2019
268,4
38,4
+26%
2020
498,2
75
+85%
2021
540,3
84,5
+8,5%