Четыре единицы

В 1993 году в общежитии Нанкинского университета четверо студентов, все несемейные, решили, что их положению нужен собственный праздник. Дату выбрали по календарю: 11 ноября записывается как 11.11, четыре единицы – четыре одиноких палочки. По-китайски «одинокая палочка» – «гуан гунь», то же слово означает холостяка.

Так появился День холостяка – антипраздник для тех, кто не в паре. Отмечали его по-студенчески: собирались, шутили, дарили друг другу мелочи. Из общежития традиция разошлась по другим университетам Нанкина, а оттуда, с появлением соцсетей, и по всей стране.

Праздник стал двойным. Одинокие в Китае отмечали свою свободу, а пары видели в дате повод для свадьбы: в 2011 году, когда единиц стало шесть – 11.11.11, – только в Пекине поженились более 4 000 пар при обычных 700 регистрациях в день.