Выплата дивидендов имуществом: нужен ли кассовый чек в 2026 году и какие налоги заплатить

Давайте разберемся раз и навсегда: что говорит закон о ККТ, и какие налоги придется заплатить при такой операции в 2026 году.
Главный вопрос: нужен ли кассовый чек?
Начнем с главной боли. Короткий ответ: нет, кассовый чек не нужен.
И вот почему.
Федеральный закон № 54-ФЗ требует применять ККТ при осуществлении расчетов. Под расчетами понимается получение или выплата денежных средств за товары, работы, услуги .
Выплата дивидендов имуществом — это не оплата товара. Это распределение чистой прибыли компании между участниками. Деньги здесь не участвуют, а значит, объект для применения ККТ отсутствует.
Это подтверждают и официальные разъяснения.
«Выплата дивидендов в денежной либо натуральной форме, включая имущество... не образует собой природу расчета в понимании Закона N 54-ФЗ, поскольку не является выплатой денежных средств за товары, работы и услуги» .
Однако есть важный нюанс. Если вы оформите операцию не как выплату дивидендов, а как зачет встречных обязательств (например, компания продала автомобиль учредителю, а потом зачла этот долг в счет дивидендов), то это уже будет расчет. И тогда кассовый чек понадобится, так как возникает движение денежных обязательств .
Вывод: оформляйте все правильно. Есть решение участников и акт приема-передачи имущества — чека не нужно. Есть договор купли-продажи и акт взаимозачета — чек нужен.
Самые важные изменения 2026 года: налог на прибыль и НДС
А вот здесь начинается самое интересное. С 1 января 2026 года в Налоговый кодекс внесены поправки, которые кардинально меняют порядок налогообложения .
Раньше Минфин и суды спорили: считать ли передачу имущества в счет дивидендов реализацией или нет? Минфин настаивал, что это реализация, и требовал платить НДС и налог на прибыль. Суды часто вставали на сторону налогоплательщиков, указывая, что это не продажа, а выплата дохода .
С 2026 года споры прекращены. Закрепили позицию Минфина.
Пункт 2 статьи 249 НК РФ теперь прямо устанавливает: передача имущества в счет выплаты дивидендов или действительной доли участнику приравнивается к реализации .
Что это значит на практике:
1. Налог на прибыль
Передачу имущества нужно оформить как обычную продажу. Выручкой признается сумма погашаемого долга перед участником (то есть сумма начисленных дивидендов). В расходах можно учесть остаточную стоимость передаваемого имущества .
Налог на прибыль платится с финансового результата — разницы между выручкой и остаточной стоимостью.
2. НДС
Поскольку передача имущества признается реализацией, возникает объект обложения НДС . Минфин в письме от 03.12.2024 № 03-07-11/121626 подтверждает: переход права собственности от компании к участнику облагается НДС .
НДС начисляют на согласованную участниками стоимость имущества. При взаимозависимости (а учредитель и компания — зависимые лица) придется ориентироваться на рыночную стоимость .
Важный минус для учредителя: даже если он сам плательщик НДС, принять этот налог к вычету он не сможет. Минфин в письме от 07.06.2024 № 03-07-11/52884 разъяснил, что в таких ситуациях вычет не применяется .
Таким образом, компания заплатит НДС в бюджет, а учредитель его не возместит.
НДФЛ: как быть с налогом на доходы физлица
НДФЛ с дивидендов платить нужно в любом случае, независимо от формы выплаты. Но здесь есть техническая сложность: если нет денег, как удержать налог?
Правила такие :
Налоговый агент (компания) обязан исчислить НДФЛ на дату передачи имущества (пп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ) .
Удержать налог нужно из ближайших денежных выплат участнику (например, из зарплаты, если учредитель работает в компании). Удержать можно не более 50% от суммы выплаты (п. 4 ст. 226 НК РФ) .
Если до конца года удержать налог не получается (денег больше не платят), нужно до 31 января следующего года сообщить в налоговую о невозможности удержания и сумме неудержанного налога. Это делается в составе справки о доходах (приложение к 6-НДФЛ) .
После этого налоговая направит учредителю уведомление об уплате НДФЛ, и он заплатит налог самостоятельно.
Ставки НДФЛ с дивидендов в 2026 году :
для резидентов РФ — 13% с суммы до 2,4 млн руб. и 15% с превышения;
для нерезидентов — 15% независимо от суммы.
Как оформить выплату дивидендов имуществом (пошаговый алгоритм)
Чтобы не было проблем с налоговой, действуйте так:
Шаг 1. Примите решение
Оформите решение единственного участника или протокол общего собрания. В решении обязательно укажите:
какую прибыль распределяете (период);
размер дивидендов;
форму выплаты — имуществом;
какое именно имущество передается и по какой стоимости.
Шаг 2. Подготовьте имущество к передаче
Оцените рыночную стоимость. Если учредитель взаимозависимое лицо (а в ООО с единственным учредителем это так), ориентируйтесь именно на рыночные цены, чтобы избежать претензий по ст. 105.3 НК РФ.
Шаг 3. Оформите передачу
Составьте акт приема-передачи имущества. В акте укажите, что имущество передается в счет выплаты дивидендов на основании решения от [дата].
Шаг 4. Начислите налоги
Исчислите НДФЛ и примите меры к его удержанию.
Начислите НДС.
Отразите доходы и расходы в налоговом учете по налогу на прибыль.
Шаг 5. Отчитайтесь
Сдайте декларацию по налогу на прибыль, 6-НДФЛ, декларацию по НДС в обычные сроки.
Заключение
Выплата дивидендов имуществом — операция сложная, но выполнимая. Главное — помнить о трех ключевых правилах 2026 года:
Кассовый чек не нужен, если вы грамотно оформляете выплату дивидендов, а не продажу имущества.
Налог на прибыль и НДС платить придется, так как с 2026 года передача имущества в счет дивидендов официально признана реализацией.
НДФЛ нужно удержать при первой же денежной выплате учредителю, а если денег нет — сообщить в налоговую.
И последнее: регистрация автомобиля в ГИБДД пройдет без проблем на основании решения о выплате дивидендов и акта приема-передачи. Договор купли-продажи не нужен. Но если вы его оформите — готовьтесь к кассовому чеку и полному налогообложению.
📌 ОТВЕТ НА ВОПРОС
«Если НДС и налог на прибыль все равно платить надо, еще и НДФЛ — то не выгоднее ли продать авто учредителю и заплатить только НДС и прибыль?»
Выгоднее, только если учредитель расплатится своими деньгами, которые уже есть.
Если для покупки все равно пришлось брать деньги из компании (дивиденды) — налоговая нагрузка будет такой же, как и при прямой передаче авто.
Так что выбор не в налогах, а в движении денег:
Продажа → деньги ходят туда-сюда, но налоги чуть меньше.
Дивиденды имуществом → денег нет, но налоги чуть больше.
В 2026 году оба варианта — платные. Бесплатно передать авто уже не получится
Начать дискуссию