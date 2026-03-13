Выплата дивидендов имуществом: нужен ли кассовый чек в 2026 году и какие налоги заплатить

Самые важные изменения 2026 года: налог на прибыль и НДС

А вот здесь начинается самое интересное. С 1 января 2026 года в Налоговый кодекс внесены поправки, которые кардинально меняют порядок налогообложения .

Раньше Минфин и суды спорили: считать ли передачу имущества в счет дивидендов реализацией или нет? Минфин настаивал, что это реализация, и требовал платить НДС и налог на прибыль. Суды часто вставали на сторону налогоплательщиков, указывая, что это не продажа, а выплата дохода .

С 2026 года споры прекращены. Закрепили позицию Минфина.

Пункт 2 статьи 249 НК РФ теперь прямо устанавливает: передача имущества в счет выплаты дивидендов или действительной доли участнику приравнивается к реализации .

Что это значит на практике:

1. Налог на прибыль

Передачу имущества нужно оформить как обычную продажу. Выручкой признается сумма погашаемого долга перед участником (то есть сумма начисленных дивидендов). В расходах можно учесть остаточную стоимость передаваемого имущества .

Налог на прибыль платится с финансового результата — разницы между выручкой и остаточной стоимостью.

2. НДС

Поскольку передача имущества признается реализацией, возникает объект обложения НДС . Минфин в письме от 03.12.2024 № 03-07-11/121626 подтверждает: переход права собственности от компании к участнику облагается НДС .

НДС начисляют на согласованную участниками стоимость имущества. При взаимозависимости (а учредитель и компания — зависимые лица) придется ориентироваться на рыночную стоимость .

Важный минус для учредителя: даже если он сам плательщик НДС, принять этот налог к вычету он не сможет. Минфин в письме от 07.06.2024 № 03-07-11/52884 разъяснил, что в таких ситуациях вычет не применяется .

Таким образом, компания заплатит НДС в бюджет, а учредитель его не возместит.