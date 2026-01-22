Как три богатыря нашли работу на Клерке

Проверим внимательность? У нас тут богатырь потерялся — и без вас он не найдется.

Приветствую, читатели. К нам тут на «Клерк» недавно три богатыря пожаловали, правда, в виде нового, а главное полезного интерактива.

Мы делали сайт «про трех богатырей» с одной простой мыслью: если уж рассказывать про серьёзные бизнес-боли, то не через скучное «у нас комплексное решение», а через историю, которая цепляет за рукав. У всех же так: стоит только захотеть нанять человека — и сразу три дракона вылезают из кадрового болота. И вот тут на сцену выходят наши богатыри — не для пафоса, а чтобы по-человечески: «Мы рядом, мы разрулим».

Поэтому мы сразу решили, что это будет не просто лендинг, а маленькое приключение. И в центре этого приключения — встроенная игра: на каждой локации нужно внимательно осмотреть поле и найти «спрятавшегося» богатыря. Нашли — открывается следующий этап. Всего три богатыря — значит, три локации, три находки и три приятных «ага!» — момента, когда глаза наконец цепляют нужного героя (дайте знать, когда найдете, потому что мы с командой не справляемся, а задачи никто не отменял).

В этом есть классная магия: человек не просто читает, он реально включается. Начинаешь смотреть внимательнее, замечать детали, ловить азарт — и вдруг понимаешь, что уже не пролистываешь страницу, а проживаешь её. А награда за это простая и честная: прошёл — забрал пользу — ушёл не с “ну, было симпатично”, а с конкретным инструментом, который можно применить сразу.

И да, мы не оставляем человека «наедине с победой». В финале мы отдаём чек‑лист, чтобы вакансия получалась сильнее и закрывалась быстрее, а ещё даём возможность бесплатно разместить вакансию на «Клерк Работа» — без лишних кругов ада и «оставьте заявку, мы вам перезвоним когда-нибудь». Вот здесь оставляем ссылку на страницу проекта: сайт «Три богатыря».

Самое кайфовое — баланс. Чтобы было достаточно «вау», но без ярмарки. Чтобы было смешно, но не клоунада. Чтобы было легко, но не пусто. Сайт должен не демонстрировать, какие мы молодцы (хотя, конечно, молодцы), а быстро вести человека к действию: сыграл — нашёл — прошёл — получил чек‑лист — и, если нужно, сразу же разместил вакансию на «Клерк Работа».