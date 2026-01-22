Как три богатыря нашли работу на Клерке
Приветствую, читатели. К нам тут на «Клерк» недавно три богатыря пожаловали, правда, в виде нового, а главное полезного интерактива.
Мы делали сайт «про трех богатырей» с одной простой мыслью: если уж рассказывать про серьёзные бизнес-боли, то не через скучное «у нас комплексное решение», а через историю, которая цепляет за рукав. У всех же так: стоит только захотеть нанять человека — и сразу три дракона вылезают из кадрового болота. И вот тут на сцену выходят наши богатыри — не для пафоса, а чтобы по-человечески: «Мы рядом, мы разрулим».
Поэтому мы сразу решили, что это будет не просто лендинг, а маленькое приключение. И в центре этого приключения — встроенная игра: на каждой локации нужно внимательно осмотреть поле и найти «спрятавшегося» богатыря. Нашли — открывается следующий этап. Всего три богатыря — значит, три локации, три находки и три приятных «ага!» — момента, когда глаза наконец цепляют нужного героя (дайте знать, когда найдете, потому что мы с командой не справляемся, а задачи никто не отменял).
В этом есть классная магия: человек не просто читает, он реально включается. Начинаешь смотреть внимательнее, замечать детали, ловить азарт — и вдруг понимаешь, что уже не пролистываешь страницу, а проживаешь её. А награда за это простая и честная: прошёл — забрал пользу — ушёл не с “ну, было симпатично”, а с конкретным инструментом, который можно применить сразу.
И да, мы не оставляем человека «наедине с победой». В финале мы отдаём чек‑лист, чтобы вакансия получалась сильнее и закрывалась быстрее, а ещё даём возможность бесплатно разместить вакансию на «Клерк Работа» — без лишних кругов ада и «оставьте заявку, мы вам перезвоним когда-нибудь». Вот здесь оставляем ссылку на страницу проекта: сайт «Три богатыря».
Самое кайфовое — баланс. Чтобы было достаточно «вау», но без ярмарки. Чтобы было смешно, но не клоунада. Чтобы было легко, но не пусто. Сайт должен не демонстрировать, какие мы молодцы (хотя, конечно, молодцы), а быстро вести человека к действию: сыграл — нашёл — прошёл — получил чек‑лист — и, если нужно, сразу же разместил вакансию на «Клерк Работа».
Если хочется ускорить путь от “нам нужен человек” до “ура, он уже в команде”, у нас есть короткая дорожка через Telegram. Мы ведём канал Бухджоб — вакансии для бухгалтеров, где регулярно появляются свежие предложения — удобно пролистывать, когда нужно быстро сориентироваться по рынку и откликнуться без лишней бюрократии:
Бухджоб — вакансии для бухгалтеров
Вакансии для бухгалтеров, финансистов и менеджмента. Бесплатно! Добавить вакансию: https://t.me/klerk_resume_bot/job После публикации вакансии в боте она будет в этом канале и на https://www.klerk.ru/jobs/vacancies Реклама: @domumora
А если вы как раз работодателю и хотите разместить вакансию — вот точный переход в бота, где это делается напрямую:
Бухантер х Клерк.Работа
Публикация резюме с сервиса Клерк.Работа. Разместите свое резюме бесплатно по ссылке: https://www.klerk.ru/go/resume
Если бы богатыри знали, что их будут искать на картинках, они бы, наверное, спрятались получше — а то так и до кадрового агентства недалеко!