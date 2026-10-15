старт потоков мобилка
Купить подписку
Дмитрий Покотилов
Интернет и технологии
Читать 1 мин
Стать Ханной Монтаной можно на Клерке. Добавили возможность переключать активный бизнес-аккаунт

Стать Ханной Монтаной можно на Клерке. Добавили возможность переключать активный бизнес-аккаунт

Помните Ханну Монтану? Днем Майли — обычная школьница, вечером — поп-звезда в светлом парике. Две жизни, и главное в них — не перепутать, в какой ты сейчас.

178 просмотров57 открытий

На Клерке многие живут примерно так же, только без парика. Утром вы выкладываете статью от своей бухгалтерской фирмы, днём публикуете вакансию от клиента, у которого ведёте страницу, а вечером идёте в комментарии уже лично от себя и спорите про ЕНС.

Если у вас несколько бизнес-аккаунтов, переключаться между ними теперь можно в пару кликов.

Где искать

Нажмите на аватарку в шапке. Наверху меню теперь есть блок «Вы действуете от компании»: логотип, название и ваша роль (управляющий, администратор или редактор). Рядом кнопка «Сменить». Нажимаете, выбираете другую компанию — готово.

Стать Ханной Монтаной можно на Клерке. Добавили возможность переключать активный бизнес-аккаунт

Под названием компании сразу есть ссылка на кабинет компании. Как правило, после переключения вам нужно именно туда.

Как понять, кто вы сейчас

На аватарке в шапке появился маленький логотип активной компании, на телефоне — на аватарке в нижнем меню. Глянули в угол экрана и сразу видно, в каком вы сейчас парике.

Это важнее, чем кажется. Вместе с компанией меняется всё, что к ней привязано: доступы, тариф, остатки услуг. Выложить вакансию не от того юрлица — так себе история.

В кабинетах тоже есть

Тот же переключатель есть в боковом меню кабинета компании и в личном кабинете. Удобная мелочь: если вы смотрели статистику одной компании и переключились на другую, откроется статистика уже второй. Нужный раздел заново искать не придётся.

Чтобы вернуться к себе, в переключателе есть строка с вашим именем. Она ведёт в личный кабинет.

Стать Ханной Монтаной можно на Клерке. Добавили возможность переключать активный бизнес-аккаунт

А если бизнес-аккаунта у вас пока нет, на этом месте будет кнопка «Создать бизнес-аккаунт». Вдруг пора.

Если что-то неудобно или чего-то не хватает, пишите в комментариях, мы читаем. До встречи, друзья!

Информации об авторе

Дмитрий Покотилов

Дмитрий Покотилов

frontend-разработчик Клерк.ру в Клерк.Ру

14 подписчиков20 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка