Стать Ханной Монтаной можно на Клерке. Добавили возможность переключать активный бизнес-аккаунт

На Клерке многие живут примерно так же, только без парика. Утром вы выкладываете статью от своей бухгалтерской фирмы, днём публикуете вакансию от клиента, у которого ведёте страницу, а вечером идёте в комментарии уже лично от себя и спорите про ЕНС.

Если у вас несколько бизнес-аккаунтов, переключаться между ними теперь можно в пару кликов.