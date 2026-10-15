Стать Ханной Монтаной можно на Клерке. Добавили возможность переключать активный бизнес-аккаунт

На Клерке многие живут примерно так же, только без парика. Утром вы выкладываете статью от своей бухгалтерской фирмы, днём публикуете вакансию от клиента, у которого ведёте страницу, а вечером идёте в комментарии уже лично от себя и спорите про ЕНС.
Если у вас несколько бизнес-аккаунтов, переключаться между ними теперь можно в пару кликов.
Где искать
Нажмите на аватарку в шапке. Наверху меню теперь есть блок «Вы действуете от компании»: логотип, название и ваша роль (управляющий, администратор или редактор). Рядом кнопка «Сменить». Нажимаете, выбираете другую компанию — готово.
Под названием компании сразу есть ссылка на кабинет компании. Как правило, после переключения вам нужно именно туда.
Как понять, кто вы сейчас
На аватарке в шапке появился маленький логотип активной компании, на телефоне — на аватарке в нижнем меню. Глянули в угол экрана и сразу видно, в каком вы сейчас парике.
Это важнее, чем кажется. Вместе с компанией меняется всё, что к ней привязано: доступы, тариф, остатки услуг. Выложить вакансию не от того юрлица — так себе история.
В кабинетах тоже есть
Тот же переключатель есть в боковом меню кабинета компании и в личном кабинете. Удобная мелочь: если вы смотрели статистику одной компании и переключились на другую, откроется статистика уже второй. Нужный раздел заново искать не придётся.
Чтобы вернуться к себе, в переключателе есть строка с вашим именем. Она ведёт в личный кабинет.
А если бизнес-аккаунта у вас пока нет, на этом месте будет кнопка «Создать бизнес-аккаунт». Вдруг пора.
Если что-то неудобно или чего-то не хватает, пишите в комментариях, мы читаем. До встречи, друзья!