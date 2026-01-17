✨ Сюрприз для ИП: проценты по вкладам под новым налогом
До 2026 года:
Если вы указывали статус ИП при открытии вклада — проценты считались предпринимательским доходом и облагались налогом в рамках вашего режима (УСН, АУСН и т.д.).
Что будет с 2026 года
🔠Проценты по вкладам для ИП теперь облагаются только НДФЛ (13% или 15%), независимо от спецрежима
🔠Статус ИП больше не имеет значения — здесь вы, по сути, “как обычный человек”
Как это работает:
1️⃣Банки считают все начисленные проценты за год
2️⃣Информация автоматически передаётся в ФНС
3️⃣ ФНС суммирует проценты по всем вашим вкладам
4️⃣ Есть необлагаемый лимит: проценты с суммы до 1 млн ₽ × ключевая ставка
5️⃣ Если заработали больше лимита — ФНС до 1 декабря пришлёт уведомление оплатить НДФЛ
💡Совет: Следите за процентами по вкладам и письмами от ФНС — с 2026 года правила меняются!
