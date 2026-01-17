✨ Сюрприз для ИП: проценты по вкладам под новым налогом

С 2026 года ИП будут платить НДФЛ с процентов по банковским вкладам — даже если вклад открыт именно как ИП (по спецрежимам УСН, АУСН и др.).

До 2026 года:

Если вы указывали статус ИП при открытии вклада — проценты считались предпринимательским доходом и облагались налогом в рамках вашего режима (УСН, АУСН и т.д.).

Что будет с 2026 года

🔠Проценты по вкладам для ИП теперь облагаются только НДФЛ (13% или 15%), независимо от спецрежима

🔠Статус ИП больше не имеет значения — здесь вы, по сути, “как обычный человек”

Как это работает:

1️⃣Банки считают все начисленные проценты за год

2️⃣Информация автоматически передаётся в ФНС

3️⃣ ФНС суммирует проценты по всем вашим вкладам

4️⃣ Есть необлагаемый лимит: проценты с суммы до 1 млн ₽ × ключевая ставка

5️⃣ Если заработали больше лимита — ФНС до 1 декабря пришлёт уведомление оплатить НДФЛ

💡Совет: Следите за процентами по вкладам и письмами от ФНС — с 2026 года правила меняются!

Федеральный закон № 425-ФЗ от 28.11.2025