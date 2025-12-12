Платеж третьим лицом по договору

Добрый день! Хочу рассказать о своей парадоксальной ситуации как платежи третьим лицом по договору привели к удивительному судебному решению.

Я как Индивидуальный Предприниматель заключила договор подряда на выполнение инженерных работ с физическим лицом. В процессе заключения договора юрист от физического лица внесла необычный (по крайне мере для меня) пункт в договоре:

2.2. Расчеты по договору осуществляются на расчетный счет СТОРОНЫ-1. Оплата может осуществляться третьими лицами в соответствии с действующим законодательством РФ. СТОРОНА-2 вправе оплачивать материал путем перечисления денежных средств на расчетный счет производителя/поставщика/перевозчика материалов на основании распорядительных писем СТОРОНЫ-1 и счетов, выставленных производителем/поставщиком/перевозчиком материалов в адрес СТОРОНЫ-1, с учетом НДС.

К договору было приложение в виде сметы на оборудование, материалы и работу. Договор подписали и тут физ.лицо сообщает ,что все материалы и оборудование он будет приобретать самостоятельно и платить будет от своей ООО и ему надо счета от поставщиков с НДС, но мне он полностью оплатит мою работу.

На это я согласилась, мне выслал его юрист образец распорядительного письма для их написания.

Написала распорядительные письма в адрес физ.лица, чтобы он платил приложенные счета, которые были выписаны на мое ИП.

ООО физ.лица оплатило все счета. И вот тут самое интересное ООО оплачивает счета от своего имени и за свой счет и в назначении платежа пишет: «Оплата по счету №… от «___»_______ за материалы и оборудование. Включая НДС», и все и никаких тебе ссылок на распорядительные письма. Да и понятно иначе как ООО поставит НДС к вычету и уменьшит свой налог на прибыль!

И налоговая инспекция не обратит внимание, что такие расходы ООО никак не связаны с ее финансово-хозяйственной деятельностью и значит не могу быть зачет по НДС и уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Спустя несколько месяцев после начала работ, а точнее время приближается к сдачи и приемки физическое лицо начинает в мой адрес писать письма с требованиями: чего то надо устранить, чего то надо добавить, чего то заменить и т.п. И в тексте всех писем ссылка на Закон о защите прав потребителей. Фактически начинает шантаж, на мои ответы, что все материалы и оборудование физ.лицо, а точнее его ООО покупали самостоятельно были игнорированы. Свои работы я закончила, объект запустила,но итоговый акт физ.лицо отказалось подписывать продолжая шантаж Законом о защите прав потребителей и не рассчиталось со мной окончательно.

Прошло чуть более года и у физ.лица начинается сбой в работе оборудования в мой адрес поступает претензия, на что я отвечаю, что этот сбой вызван не моей работой,а именно проблемой в оборудовании. Через месяц вторая претензия с акт экспертизы с требованием заменить деталь в оборудовании, на что я отвечаю,чтобы написали претензию производителю от своего ООО, которое и покупало это оборудование и является его собственником.

В итоге на меня физ.лицо подает в суд и требует полное возмещение стоимости и штраф и т.п. все по Закону о защите прав потребителей.

Я, конечно предоставляю в суд все документы, что мне не платили ни за материалы ни за оборудование и что все это закупалось от имени ООО и за его счет.

Опускаю подробности всех судебных процессов главное решение суда:

- я обязана возместить физ. лицу все расходы и оплатить все стоимости!

- мне физ. лицо передает оборудование!

Основано оно на том, что от меня было распорядительное письмо, в котором я просила оплатить указанный в письме счет, и он был оплачен третьим лицом, мои аргументы, что третье лицо само стало новым собственником оборудования (выписан и подписан с двух сторон юридическими лицами универсальный передаточный документ (УПД)) и то что нигде в платежных документах нет ссылки на передаточное письмо или слов о задолженности и т.п. судами не были приняты к сведению!

И вот теперь по решению суда я должна оплатить все расходы и самое странное принять оборудование, причем принадлежащее не физ.лицу, а ООО!

Само ООО поимело от государства зачтенный НДС и уменьшенный налог на прибыль и как оно будет и на основании чего передавать и списывать со своего баланса имущество не понятно.