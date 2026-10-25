Должная осмотрительность при выборе контрагента

Что суды считают доказательством осмотрительности

Обоснование выбора. Почему выбран именно этот контрагент, какие альтернативы рассматривались, какие критерии применялись. Это может быть внутренний регламент отбора или служебная записка.

Анализ ресурсов и платёжеспособности. Бухгалтерская отчётность, сведения о наличии основных средств, транспорта, штата. Суды проверяют, мог ли контрагент физически выполнить заявленный объём работ.

Деловая переписка. Письма по электронной почте, в мессенджерах, согласование условий, заявки, претензии. Это главное доказательство реальности переговоров и деловых отношений.

Чтобы подтвердить должную осмотрительность, нужна совокупность документов и действий, а не один формальный набор:

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Шаг 1. Зафиксируйте процедуру отбора. Утвердите внутреннее положение о проверке контрагентов. Оно должно описывать, какие источники вы используете, какие критерии применяете и как документируете результат. Наличие такого положения само по себе работает как доказательство системного подхода.

Шаг 2. Собирайте «живые» доказательства. Сохраняйте деловую переписку, записи о переговорах, контактные данные представителей. Если общение идёт в мессенджерах — делайте выгрузки. Это не формальность: суды прямо указывают на отсутствие переписки как на недостаток.

Шаг 3. Проверяйте не только правоспособность, но и реальность. Запрашивайте сведения о штате, ресурсах, опыте. Если контрагент создан недавно или его ОКВЭД не соответствует работам — это повод для дополнительной проверки, а не для игнорирования.

Шаг 4. Контролируйте исполнение. Не ограничивайтесь подписанием договора. Заявки, согласования, акты, претензионная работа — всё это подтверждает, что вы действовали как заказчик, а не как формальный участник документооборота.

Шаг 5. Реагируйте на «красные флаги». Если в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений, если контрагент перестал выходить на связь или сменил адрес — фиксируйте это и принимайте решения. Суды учитывают, заметил ли налогоплательщик очевидные признаки неблагополучия.

Должная осмотрительность — это не «папка с документами», а процесс, который начинается до сделки и продолжается на этапе исполнения. Суды в 2025–2026 годах оценивают именно совокупность: как вы искали контрагента, почему его выбрали, как проверяли его ресурсы и репутацию, как контролировали исполнение и как реагировали на риски.

Если вы участвуете в сделках с недвижимостью или привлекаете подрядчиков, поставщиков, этот подход применим и к вам: проверка правоспособности — только первый шаг. Деловая переписка, обоснование выбора и контроль исполнения защищают надёжнее, чем формальный пакет учредительных документов.