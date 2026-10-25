День рождения клерка
Купить подписку
Анжела Поташникова
Проверка контрагентов
Читать 3 мин

Должная осмотрительность при выборе контрагента

Споры о должной осмотрительности при выборе контрагента остаются одним из самых частых оснований для доначислений и отказа в вычетах. Арбитражные суды разных округов в 2025–2026 годах сформировали единый подход: стандартный пакет документов (выписка из ЕГРЮЛ, устав, паспорт директора) больше не работает как защита.

3 открытия

Споры о должной осмотрительности при выборе контрагента остаются одним из самых частых оснований для доначислений и отказа в вычетах. Арбитражные суды разных округов в 2025–2026 годах сформировали единый подход: стандартный пакет документов (выписка из ЕГРЮЛ, устав, паспорт директора) больше не работает как защита. Разберём, что именно суды считают доказательством осмотрительности, а что — нет, и как выстроить работу с контрагентами, чтобы снизить налоговые риски.

Что суды признают недостаточным

Анализ дел АС Московского, Дальневосточного, Уральского, Поволжского, Северо-Кавказского и Центрального округов показывает: следующие доказательства сами по себе не спасают от претензий.

  • Стандартный набор документов. Договоры, счета-фактуры, УПД, товарные накладные и платёжные поручения подтверждают формальную сторону сделки, но не реальность её исполнения и не осмотрительность при выборе партнёра.

  • Учредительные документы и паспорта руководителей. Копии уставов, решений об избрании директоров и их паспортов не заменяют деловой переписки и сведений о том, кто именно вёл переговоры.

  • Проверка только на сайтах госорганов. Сведения с сайта ФНС, картотеки арбитражных дел, банка исполнительных производств и сайта МВД — необходимый, но недостаточный минимум. Суды прямо указывают: если контрагент создан незадолго до сделки, одного мониторинга недостаточно.

  • Отсутствие обоснования выбора. Нет критериев отбора, мониторинга рынка, анализа платёжеспособности и ресурсов — значит, осмотрительность не доказана.

Игнорирование «красных флагов». Регистрация перед сделкой, несоответствие ОКВЭД виду работ, недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, отсутствие сотрудников — всё это суды расценивают как признаки, которые налогоплательщик должен был заметить.

Что суды считают доказательством осмотрительности

Чтобы подтвердить должную осмотрительность, нужна совокупность документов и действий, а не один формальный набор:

  • Деловая переписка. Письма по электронной почте, в мессенджерах, согласование условий, заявки, претензии. Это главное доказательство реальности переговоров и деловых отношений.

  • Документы о проверке репутации. Отзывы, рекомендации, информация о ранее выполненных работах, публикации, сведения об опыте.

  • Анализ ресурсов и платёжеспособности. Бухгалтерская отчётность, сведения о наличии основных средств, транспорта, штата. Суды проверяют, мог ли контрагент физически выполнить заявленный объём работ.

  • Обоснование выбора. Почему выбран именно этот контрагент, какие альтернативы рассматривались, какие критерии применялись. Это может быть внутренний регламент отбора или служебная записка.

  • Идентификация должностных лиц. Кто вёл переговоры, какие у него полномочия (доверенность, решение собрания), контактные данные.

  • Контроль исполнения. Заявки на материалы, перечень доработок, сведения о субподрядчиках, акты, переписка по ходу работ.

Как выстроить работу: практический чек-лист

Шаг 1. Зафиксируйте процедуру отбора. Утвердите внутреннее положение о проверке контрагентов. Оно должно описывать, какие источники вы используете, какие критерии применяете и как документируете результат. Наличие такого положения само по себе работает как доказательство системного подхода.

Шаг 2. Собирайте «живые» доказательства. Сохраняйте деловую переписку, записи о переговорах, контактные данные представителей. Если общение идёт в мессенджерах — делайте выгрузки. Это не формальность: суды прямо указывают на отсутствие переписки как на недостаток.

Шаг 3. Проверяйте не только правоспособность, но и реальность. Запрашивайте сведения о штате, ресурсах, опыте. Если контрагент создан недавно или его ОКВЭД не соответствует работам — это повод для дополнительной проверки, а не для игнорирования.

Шаг 4. Контролируйте исполнение. Не ограничивайтесь подписанием договора. Заявки, согласования, акты, претензионная работа — всё это подтверждает, что вы действовали как заказчик, а не как формальный участник документооборота.

Шаг 5. Реагируйте на «красные флаги». Если в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений, если контрагент перестал выходить на связь или сменил адрес — фиксируйте это и принимайте решения. Суды учитывают, заметил ли налогоплательщик очевидные признаки неблагополучия.

Должная осмотрительность — это не «папка с документами», а процесс, который начинается до сделки и продолжается на этапе исполнения. Суды в 2025–2026 годах оценивают именно совокупность: как вы искали контрагента, почему его выбрали, как проверяли его ресурсы и репутацию, как контролировали исполнение и как реагировали на риски.

Если вы участвуете в сделках с недвижимостью или привлекаете подрядчиков, поставщиков, этот подход применим и к вам: проверка правоспособности — только первый шаг. Деловая переписка, обоснование выбора и контроль исполнения защищают надёжнее, чем формальный пакет учредительных документов.

Информации об авторе

Анжела Поташникова

Анжела Поташникова

Юрист в ИП

3 подписчика22 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка