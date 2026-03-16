Прекращение поддержки 1С:УПП в 2026: Как не остаться у разбитого корыта

Почему поддержка прекращается и что меняется для бизнеса?

Решение о выводе УПП из эксплуатации не стало неожиданностью для рынка. Продажа лицензий была прекращена еще в 2018 году, и сейчас наступает закономерный финал жизненного цикла продукта, архитектура которого базируется на платформе 8.2 и уже не в полной мере отвечает современным задачам автоматизации и импортозамещения.

После прекращения поддержки весной 2026 года ситуация для пользователей УПП будет меняться постепенно:

Остановка обновлений. Система перестанет адаптироваться под изменения налогового и бухгалтерского законодательства: новые формы отчетности, ставки, правила работы с «Честным знаком», требования ФСБУ и другие актуальные нормы. Это приведет к тому, что отчетность придется формировать с ручными корректировками или искать альтернативные способы ее сдачи.

Изменение структуры затрат. Сокращение числа специалистов, готовых поддерживать устаревшую систему, может повлиять на стоимость их услуг. Компаниям, продолжающим использовать УПП, вероятно, придется либо увеличивать бюджет на доработки силами узких экспертов, либо выделять дополнительное время штатных сотрудников на адаптацию отчетности.

Ограничения в интеграциях. Платформа УПП не рассчитана на бесшовную работу с современными онлайн-сервисами: интерфейсами для маркетплейсов, мобильными рабочими местами, инструментами бизнес-аналитики и новыми версиями электронного документооборота. Со временем это может создавать определенные неудобства в операционной деятельности.