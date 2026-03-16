Прекращение поддержки 1С:УПП в 2026: Как не остаться у разбитого корыта

1С:УПП уходит в историю: как спланировать переход на новые решения без спешки и лишних затрат
Для тысяч российских предприятий «1С:Управление производственным предприятием» (УПП) на протяжении многих лет оставалась надежной основой автоматизации. Система, появившаяся еще в 2004 году, помогла выстроить учет целому поколению производственных и торговых компаний. Однако технологии развиваются, меняются требования законодательства, и сегодня компания «1С» последовательно реализует план по завершению жизненного цикла этого продукта. Весной 2026 года поддержка УПП будет полностью прекращена, а выпуск обновлений конфигурации остановится.
Для руководителей, бухгалтеров и финансовых специалистов это важный сигнал, чтобы заранее оценить ситуацию и спланировать переход на современные программные решения. Рассмотрим, почему продолжение работы в системе без официальной поддержки создает неудобства и как подойти к выбору новой конфигурации максимально осознанно.
Почему поддержка прекращается и что меняется для бизнеса?
Решение о выводе УПП из эксплуатации не стало неожиданностью для рынка. Продажа лицензий была прекращена еще в 2018 году, и сейчас наступает закономерный финал жизненного цикла продукта, архитектура которого базируется на платформе 8.2 и уже не в полной мере отвечает современным задачам автоматизации и импортозамещения.
После прекращения поддержки весной 2026 года ситуация для пользователей УПП будет меняться постепенно:
Остановка обновлений. Система перестанет адаптироваться под изменения налогового и бухгалтерского законодательства: новые формы отчетности, ставки, правила работы с «Честным знаком», требования ФСБУ и другие актуальные нормы. Это приведет к тому, что отчетность придется формировать с ручными корректировками или искать альтернативные способы ее сдачи.
Изменение структуры затрат. Сокращение числа специалистов, готовых поддерживать устаревшую систему, может повлиять на стоимость их услуг. Компаниям, продолжающим использовать УПП, вероятно, придется либо увеличивать бюджет на доработки силами узких экспертов, либо выделять дополнительное время штатных сотрудников на адаптацию отчетности.
Ограничения в интеграциях. Платформа УПП не рассчитана на бесшовную работу с современными онлайн-сервисами: интерфейсами для маркетплейсов, мобильными рабочими местами, инструментами бизнес-аналитики и новыми версиями электронного документооборота. Со временем это может создавать определенные неудобства в операционной деятельности.
Актуальные решения 1С: что выбрать взамен?
Компания «1С» предлагает целую линейку современных продуктов, которые позволяют не просто закрыть учетные потребности, но и вывести автоматизацию на новый уровень. Переход с УПП — это возможность пересмотреть накопленные доработки и, возможно, отказаться от избыточного функционала в пользу более эффективных типовых решений.
Выбор конкретной системы зависит от масштабов бизнеса и реальных задач учета:
«1С:ERP Управление предприятием 2.5». Это полноценный преемник УПП для крупных и средних производственных компаний. Система предлагает современные инструменты управления производством, финансами (включая бюджетирование и МСФО), персоналом и планированием ресурсов. Решение ориентировано на предприятия, которым важен глубокий анализ и прогнозирование, а также возможность масштабирования без потери производительности .
«1С:Комплексная автоматизация» (КА). Оптимальный выбор для среднего бизнеса, стремящегося к единому контуру управления. КА закрывает потребности бухгалтерии, торговли и несложного производства, но при этом не перегружена сложным пооперационным планированием, характерным для ERP. Это сбалансированное решение по цене и функциональным возможностям .
«1С:Управление нашей фирмой» (УНФ). Удобный инструмент для малого бизнеса и микропроизводств. Конфигурация сочетает в себе функции CRM, производства, складского учета и расчета зарплаты. УНФ отличается простотой интерфейса и быстротой внедрения, позволяя быстро перейти к работе без длительной настройки .
«1С:Бухгалтерия предприятия 8» (БП). Идеальный вариант для компаний, которые использовали УПП преимущественно для ведения регламентированного учета. Это самый массовый и активно обновляемый продукт, который оперативно адаптируется под все изменения законодательства и обеспечивает корректную сдачу отчетности .
Стратегия перехода: когда и как действовать?
Начинать планирование перехода лучше заблаговременно. Рынок услуг по внедрению традиционно оживает по мере приближения официальных дат прекращения поддержки, и ближе к 2026 году может наблюдаться повышенный спрос на специалистов. Начать процесс миграции заранее — значит получить больше времени на вдумчивый выбор подрядчика и тестирование новой системы.
Рекомендуемая последовательность действий:
Провести аудит текущей системы. Первым делом стоит проанализировать, какие доработки в УПП действительно используются в ежедневной работе, а какие лишь создают избыточную нагрузку. Практика показывает, что значительная часть «кастомного» кода со временем теряет актуальность, и при переходе на современные типовые решения от нее можно отказаться, упростив учет и снизив стоимость внедрения .
Выбрать целевую конфигурацию. На этом этапе важно совместно с экспертами определить, какой продукт (ERP, КА, УНФ или Бухгалтерия предприятия) наиболее точно соответствует бизнес-процессам компании. Полезно изучить демо-версии и протестировать работу ключевых блоков учета.
Подготовить данные к переносу. При миграции нет необходимости переносить всю многолетнюю историю документов. Обычно достаточно выгрузить актуальные справочники (номенклатура, контрагенты, сотрудники) и входящие остатки. Предыдущие периоды при необходимости можно оставить в старой базе для доступа в режиме «только чтение», что экономит ресурсы и время.
Организовать обучение и опытно-промышленную эксплуатацию. Современные системы 1С предлагают более удобные интерфейсы и возможность работы через веб-браузер. Это ускоряет адаптацию сотрудников и снижает порог входа для новых специалистов. Важно заложить время на параллельную работу двух систем, чтобы сверять данные и убедиться в корректности учета.
Вместо заключения
Прекращение поддержки «1С:УПП» — закономерный шаг в развитии экосистемы программных продуктов 1С. Это не столько вынужденная замена, сколько возможность перейти на современные, технологичные и удобные инструменты управления. Своевременное планирование миграции позволяет избежать авралов и распределить бюджет на внедрение равномерно, а использование актуальных решений открывает доступ к новым возможностям автоматизации и упрощает работу с отчетностью.
Начать знакомство с новыми конфигурациями и оценить объем предстоящих работ лучше уже сейчас, чтобы подойти к 2026 году с понятным планом и утвержденным бюджетом проекта.
Анастасия Орлова
