«Я снова за рулем»: как бухгалтеру заметить выгорание и вернуть себе силы

Три признака профессионального выгорания

Постоянная ответственность за финансы, сжатые сроки, давление со стороны руководства и налоговиков приводят к хроническому стрессу бухгалтеров. Сегодня поговорим о профессиональном выгорании – что это «зверь» и можно ли с ним ужиться?

Итак, выгорание по методологии одного из ведущих специалистов в этой области, американского социального психолога, Кристины Маслач, проявляется тремя признаками: эмоционального истощения, дистанцирования от работы («деперсонализация» – в редакции автора) и снижения профессиональных достижений. Именно комбинация всех трех признаков может свидетельствовать о выгорании, причем речь идёт именно о профессиональном выгорании, а не связанном с какими-то личными проблемами. По ссылке можно пройти тестирование, по результатам которого определить, есть ли оно у вас. Важно не путать выгорание с другими видами эмоционального дисбаланса, например, усталостью, стрессом или депрессией.

Если по итогам теста вы у себя обнаружили признаки начинающегося выгорания или просто хотите эффективнее управлять своим психологическим состоянием, я рекомендую уделить внимание некоторым важным аспектам.