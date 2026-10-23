«Я снова за рулем»: как бухгалтеру заметить выгорание и вернуть себе силы

Три признака профессионального выгорания
Постоянная ответственность за финансы, сжатые сроки, давление со стороны руководства и налоговиков приводят к хроническому стрессу бухгалтеров. Сегодня поговорим о профессиональном выгорании – что это «зверь» и можно ли с ним ужиться?
Итак, выгорание по методологии одного из ведущих специалистов в этой области, американского социального психолога, Кристины Маслач, проявляется тремя признаками: эмоционального истощения, дистанцирования от работы («деперсонализация» – в редакции автора) и снижения профессиональных достижений. Именно комбинация всех трех признаков может свидетельствовать о выгорании, причем речь идёт именно о профессиональном выгорании, а не связанном с какими-то личными проблемами. По ссылке можно пройти тестирование, по результатам которого определить, есть ли оно у вас. Важно не путать выгорание с другими видами эмоционального дисбаланса, например, усталостью, стрессом или депрессией.
Если по итогам теста вы у себя обнаружили признаки начинающегося выгорания или просто хотите эффективнее управлять своим психологическим состоянием, я рекомендую уделить внимание некоторым важным аспектам.
«Руль у вас»: как вернуть ощущение контроля
Первое, напомнить себе, что «руль у вас». Да-да, именно у вас! Иногда у нас возникает ощущение в суматохе дней и рутинных обязанностей, что мы ничего не контролируем. Отчетность должна быть сделана, руководство и проверяющие органы должны быть довольны и, вообще, как будто «столько всего навалилось, что голову не поднять!». Но в такие моменты важно сказать себе: «Я контролирую процессы. Я планирую что и когда я буду делать. И, даже если что-то идет не по плану, я могу расставлять приоритеты, выбирать важное и менять подходы, если это того требует». Для чего важно напоминать себе, что «вы у руля»? Для того, чтобы вернуть себе ощущение подконтрольности вашей жизни. У вас всегда есть выбор что-то менять (подходы, процессы, диалог с кем-то, отношение в конце концов!) На самом деле, мы можем гораздо больше, чем нам изначально может казаться. Мы просто об этом забываем…..
«Энергетическая бухгалтерия»: что забирает силы, а что помогает восстановиться
Второе, задать себе несколько вопросов и честно написать (лучше именно написать!) на них ответы. Для этого упражнения можно взять лист А4 и, поделив его пополам, слева написать «Какие процессы/задачи/обязанности у меня забирают больше всего энергии?», а справа — «Что дает мне энергию и наполняет меня?». После этого у вас появятся 2 списка. Это упражнение называется «Энергетическая бухгалтерия». Надеюсь, такое название скорее вызовет интерес и азарт, а не профессионально обусловленную реакцию «Ну вот! И тут про бухгалтерию!» 😊 Во-первых, оно полезно тем, что вы сможете увидеть, какая колонка больше. Во-вторых, «выгрузив» это из головы, вы сможете лучше осознать, что с вами происходит.
Третье – ответьте на вопрос с позиции человека, который находится «у руля своей жизни»:
«Что я могу сделать, чтобы того, что у меня забирает энергию, стало в моей жизни меньше, а того, что меня наполняет ею – наоборот, больше?» И пропишите все идеи, которые приходят в голову. Все! Не пытайтесь на этом этапе оценивать, реализуемо это или нет, получится ли и, вообще, подходит ли это вам. Здесь важно набросать как можно больше идей.
От списка идей — к первым действиям
Ну и четвертое, выберите 2-3 действия из написанных вами, которые, на ваш взгляд, максимально повлияют на улучшение вашего состояния. Возможно, вы начнете заранее готовиться к отчетному периоду и сделаете что-то, чего раньше не предпринимали. А может вы поговорите с кем-то, кто вовлечен в ваши процессы и сможете обозначить, как бы вы хотели построить будущее взаимодействие. Или вы измените свой подход или отношение к чему-то. Главное помнить, что выбор делаете именно вы, а не события в жизни происходят сами по себе.
Надеюсь, эти несложные действия помогут вам сделать ваше состояние более сбалансированным, а вам продолжать заниматься важным и нужным делом!
Успехов и баланса вам во всем!