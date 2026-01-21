Почему масштабирование требует осторожности

Когда старые решения перестают работать

На раннем этапе бизнеса многие управленческие вопросы решаются интуитивно. Руководитель лично участвует в найме, распределяет задачи и контролирует результат. Такая схема может быть эффективной при небольшом объеме операций, но при росте она становится источником рисков. Количество процессов увеличивается, а управленческие ресурсы остаются прежними.

Появляются задержки в принятии решений, ответственность размывается, а нагрузка на ключевых людей растет. Это верный признак того, что компании пора менять подход к персоналу и управлению.