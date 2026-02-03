Инфляция и договоры: как компании не уйти в минус

Контрагенты все чаще пытаются переложить свои потери из-за инфляции на партнёров: повысить цену по действующему договору или пересмотреть условия через суд. Аргументы обычно стандартные: экономика изменилась, цены выросли, исполнять договор стало невыгодно.

Инфляция — это обычный предпринимательский риск

Самый популярный довод в судах — «обстоятельства существенно изменились», поэтому договор нужно пересмотреть по статье 451 ГК. На практике этот аргумент почти всегда разбивается о позицию судов: инфляция — прогнозируемое явление и обычный предпринимательский риск.

Суды указывают, что рост цен нельзя считать чем-то экстраординарным. Участники оборота должны учитывать инфляционные процессы при заключении договора, а если не учли — это их коммерческий риск, который нельзя перекладывать на контрагента.

Даже если цены выросли существенно, само по себе это не считается существенным изменением обстоятельств. Инфляция не признается ни основанием для пересмотра договора, ни форс-мажором.

Суд не будет «дописывать» договор за стороны

Распространенная ошибка — формулировка в договоре: «цена может быть изменена по соглашению сторон с учетом инфляции». Когда договор уже исполняется, а соглашения нет, сторона пытается принудить контрагента к изменению цены через суд.

Такие иски суды отклоняют. Позиция устоявшаяся: возможность договориться о повышении цены не равна обязанности соглашаться на него. Если в договоре не прописан односторонний порядок изменения цены, суд не будет заставлять стороны заключать допсоглашение.

Особенно часто с этим сталкиваются арендодатели по «допандемийным» договорам. Механизм, который раньше работал формально, сегодня не дает результата: без четкого алгоритма повышения цены даже инфляцию взыскать не получится.

Муниципальные договоры — не исключение

Та же логика применяется и к аренде муниципального имущества. Приказы и новые методики расчета арендной платы не влияют на уже действующие договоры.

Если договор заключен на длительный срок и исполняется, изменить цену можно только в порядке, который стороны согласовали изначально. Суд не признает инфляцию или смену экономической политики основанием для пересмотра условий.

Причем правило работает в обе стороны. Если из-за роста платы договор стал невыгодным для арендатора, выйти из него по статье 451 ГК тоже не получится, если увеличение цены было предусмотрено договором и находилось в согласованных пределах.

Что делать с действующими договорами

Для уже исполняемых договоров возможны два варианта.

Первый. В договоре прямо прописан порядок изменения цены с учетом инфляции. Тогда действуйте строго по нему. Если предусмотрен уведомительный порядок, направьте письменное уведомление с ссылкой на договор, расчет и официальные данные об инфляции.

Второй. Изменение цены возможно только по соглашению сторон. В этом случае можно лишь направить предложение о заключении допсоглашения. Принудить контрагента через суд не получится.

Как прописать инфляцию в новых договорах

Чтобы условие об инфляции реально работало, в договоре должны быть два элемента:

Основание для изменения цены — конкретный показатель, например индекс потребительских цен по данным Росстата. Четкий порядок изменения — периодичность, предел повышения, способ расчета, сроки и форма уведомления.

Без подробного алгоритма суд не станет корректировать договор или помогать сторонам «договориться задним числом». Самый надежный вариант для получателя денег — односторонний уведомительный порядок изменения цены. Суды считают его заранее согласованным.

Пример формулировки

Арендодатель вправе один раз в год в одностороннем порядке повышать размер арендной платы на уровень инфляции (индекса потребительских цен), рассчитанный по официальным данным Росстата за 12 месяцев, предшествующих дате повышения. Заключение дополнительного соглашения не требуется. Об изменении арендной платы арендодатель уведомляет арендатора письменно не позднее чем за один месяц.

Выводы для бухгалтера и юриста