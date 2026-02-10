7 способов сделать аудиоподарок: голосовые поздравления, мини-аудиокнига, сюрприз-подкаст

3) Мини-аудиокнига или аудиописьмо

Что это: вы читаете небольшой текст: письмо, эссе, подборку коротких стихов, мини-рассказ (лучше собственный или из public domain/с разрешением).

Кому подходит: романтичный подарок, поддержка, “важное признание”, благодарность.

Длительность: 3–10 минут.

Как сделать:

Разбейте на “главы” (даже если их 2–3): так слушать легче.

Начните с адресного обращения: “Привет, это аудиописьмо для тебя…”

Закончите “подписью”: имя + дата + короткая фраза.

Вау-элемент: назвать главы (“Глава 1. За что я тебя люблю”, “Глава 2. Наши приключения”, “Глава 3. Дальше будет…”).