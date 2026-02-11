Что делать, если близкого человека задержала полиция?

Часть первая. Картография: куда он мог попасть?

Задержание — это не чёрная дыра. У него чёткая география. И вы должны знать названия этих мест.

Отдел полиции — первая и самая вероятная точка. Человека доставили туда, где его «взяли» или в ближайшую дежурную часть района.

Следственный комитет — если речь идёт об уголовном деле. Особенно если статья тяжкая.

ИВС (изолятор временного содержания) — сюда попадают, когда задержание затягивается. Обычно после 10–12 часов нахождения в отделе.

Спецприёмник — для административно арестованных.

Запомните эту карту. Она понадобится, когда начнёте обзвон.