Васильев Алексей

Заработать 150 млн на воровстве сотрудников

Пока методики, технологии и скрипты продаж живут только в головах сотрудников или в виде обычных файлов на диске, они не защищены законом. Их легко украсть. Любой уволившийся менеджер может открыть клон вашей компании через дорогу, и вы ничего не сделаете.
Недавно защищали клиента — молокозавод. Ведущий спец ушел к конкурентам, прихватив с собой секрет ферментации. Ситуация классическая, но мы успели вовремя.

Начали действовать: сначала «вытащили» технологию из головы и описали ее на бумаге. Ввели режим коммерческой тайны и депонировали права. Превратили абстрактные знания в конкретный объект — ноу-хау.

Провели оценку, технология стоит 180 млн рублей, поставили ее на баланс компании как нематериальный актив. Теперь это не просто «мы так умеем», а имущество фирмы, имеющее четкую стоимость.

Конкурент попытался запустить аналог. Мы подали иск. Суд признал: технология — это собственность компании и обязал конкурента выплатить 150 млн ₽. Хорошая плата за попытку украсть чужое, согласны?

Могу помочь превратить опыт в юридический щит, пишите в ТГ @unitejscchat

Дата публикации: 20.02.2026, 16:15

Информации об авторе

Васильев Алексей

Васильев Алексей

Генеральный директор в АО

3 поста

Комментарии

1
  • Светлана Михайлова
    Юрист

    Теперь понятно, почему молоко стало дороже — за каждую бутылку, видимо, включили компенсацию за судебные издержки.

