Заработать 150 млн на воровстве сотрудников
Недавно защищали клиента — молокозавод. Ведущий спец ушел к конкурентам, прихватив с собой секрет ферментации. Ситуация классическая, но мы успели вовремя.
Начали действовать: сначала «вытащили» технологию из головы и описали ее на бумаге. Ввели режим коммерческой тайны и депонировали права. Превратили абстрактные знания в конкретный объект — ноу-хау.
Провели оценку, технология стоит 180 млн рублей, поставили ее на баланс компании как нематериальный актив. Теперь это не просто «мы так умеем», а имущество фирмы, имеющее четкую стоимость.
Конкурент попытался запустить аналог. Мы подали иск. Суд признал: технология — это собственность компании и обязал конкурента выплатить 150 млн ₽. Хорошая плата за попытку украсть чужое, согласны?
Теперь понятно, почему молоко стало дороже — за каждую бутылку, видимо, включили компенсацию за судебные издержки.