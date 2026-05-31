Стоматолог общей практики и дети: можно ли лечить «маленьких», если ты — «взрослый»?

Один из самых «горячих» вопросов для владельцев клиник и самих врачей: имеет ли право стоматолог общей практики лечить детей, если в клинике нет отдельного «детского» крыла?. Казалось бы, диплом есть, сертификат на руках, профстандарт позволяет — в чём проблема?.
А проблема в том, что в нашей медицине юридическое право врача и санитарные требования к клинике — это две разные планеты. Давайте разберемся по порядку, чтобы не нарваться на штрафы.
1. Что говорит закон о квалификации врача?
Тут всё позитивно. Если мы откроем Приказ Минтруда РФ № 227н (тот самый профстандарт «Врач-стоматолог»), то увидим: стоматолог общей практики официально имеет право оказывать помощь пациентам всех возрастов, включая детей.
Для этого ему достаточно:
Высшего образования по специальности «Стоматология».
Действующего сертификата или аккредитации по «Стоматологии общей практики».
Вердикт: С точки зрения квалификации — врач может лечить детей. Точка.
2. А теперь — ложка дёгтя: Санитарные нормы (СП 2.1.3678-20)
Здесь и зарыта собака. Даже если ваш врач — гений детской психологии, клиника может получить по шапке от Роспотребнадзора за «неправильные» условия.
Согласно правилам, действующим с 2021 года (СП 2.1.3678-20), прием детей должен быть строго изолирован от взрослых.
Никаких общих кабинетов. Нельзя принять ребенка там, где полчаса назад лечили взрослого, даже если вы всё простерилизовали. Должен быть выделенный кабинет.
Свой туалет. Для детей обязателен отдельный санузел с унитазом и раковиной подходящего размера.
Важно: Эти требования не зависят от того, насколько крутой у вас врач. Это вопрос организации пространства.
3. Что будет, если рискнуть?
Представьте: пришел Роспотребнадзор с проверкой. Инспектор видит 6-летнего ребенка в кресле «взрослого» кабинета, а в туалете — только один высокий унитаз.
Итог: Нарушение пункта 5.3.25 СП 2.1.3678-20. Последствия: Штрафы, предписания и — самое неприятное — приостановка деятельности клиники на срок до 90 дней. Плюс возможные жалобы от родителей и удар по репутации.
4. Есть ли исключения?
Только одно — экстренная помощь. Если у ребенка острая боль или травма, а специализированной детской стоматологии поблизости нет, вы обязаны помочь. Но это должно быть оформлено в документах именно как вынужденная мера при экстренном случае. «Просто плановый осмотр» под это не подпадет.
5. Чек-лист: как легально открыть детский прием?
Если вы решили, что дети — это ваш сегмент, делайте всё по уму:
Выделите кабинет. Минимум 11.9 кв. м..
Сделайте детский санузел. С подставками или специальной сантехникой.
Лицензия. Внесите в неё вид услуги «стоматология детская». Это обезопасит вас от возможных замечаний со стороны Росздравнадзора.
ЕГИСЗ. Зарегистрируйте изменения: новый кабинет, оборудование и данные врача.
Психология. Обучите персонал. Работа с детьми — это не только про зубы, но и про отсутствие слез.
Запомните формулу: Врач лечить детей может, а клиника принимать их — нет (пока не выполнит требования СП). Это не противоречие, а разделение ответственности: врач отвечает за лечение, а клиника — за условия.
