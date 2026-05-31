Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП БСН моб
🔴 Бесплатный вебинар → Налоговые послабления весны 2026: что нужно сделать бухгалтеру сейчас
Андрей Титов
Лицензирование
Стоматолог общей практики и дети: можно ли лечить «маленьких», если ты — «взрослый»?

Стоматолог общей практики и дети: можно ли лечить «маленьких», если ты — «взрослый»?

Почему стоматолог общей практики может принимать детей, а вот клиника, в которой он трудоустроен возможно нет. Разбираем цепочку если.

Один из самых «горячих» вопросов для владельцев клиник и самих врачей: имеет ли право стоматолог общей практики лечить детей, если в клинике нет отдельного «детского» крыла?. Казалось бы, диплом есть, сертификат на руках, профстандарт позволяет — в чём проблема?.

А проблема в том, что в нашей медицине юридическое право врача и санитарные требования к клинике — это две разные планеты. Давайте разберемся по порядку, чтобы не нарваться на штрафы.

1. Что говорит закон о квалификации врача?

Тут всё позитивно. Если мы откроем Приказ Минтруда РФ № 227н (тот самый профстандарт «Врач-стоматолог»), то увидим: стоматолог общей практики официально имеет право оказывать помощь пациентам всех возрастов, включая детей.

Для этого ему достаточно:

  • Высшего образования по специальности «Стоматология».

  • Действующего сертификата или аккредитации по «Стоматологии общей практики».

Вердикт: С точки зрения квалификации — врач может лечить детей. Точка.

2. А теперь — ложка дёгтя: Санитарные нормы (СП 2.1.3678-20)

Здесь и зарыта собака. Даже если ваш врач — гений детской психологии, клиника может получить по шапке от Роспотребнадзора за «неправильные» условия.

Согласно правилам, действующим с 2021 года (СП 2.1.3678-20), прием детей должен быть строго изолирован от взрослых.

  • Никаких общих кабинетов. Нельзя принять ребенка там, где полчаса назад лечили взрослого, даже если вы всё простерилизовали. Должен быть выделенный кабинет.

  • Свой туалет. Для детей обязателен отдельный санузел с унитазом и раковиной подходящего размера.

Важно: Эти требования не зависят от того, насколько крутой у вас врач. Это вопрос организации пространства.

3. Что будет, если рискнуть?

Представьте: пришел Роспотребнадзор с проверкой. Инспектор видит 6-летнего ребенка в кресле «взрослого» кабинета, а в туалете — только один высокий унитаз.

Итог: Нарушение пункта 5.3.25 СП 2.1.3678-20. Последствия: Штрафы, предписания и — самое неприятное — приостановка деятельности клиники на срок до 90 дней. Плюс возможные жалобы от родителей и удар по репутации.

4. Есть ли исключения?

Только одно — экстренная помощь. Если у ребенка острая боль или травма, а специализированной детской стоматологии поблизости нет, вы обязаны помочь. Но это должно быть оформлено в документах именно как вынужденная мера при экстренном случае. «Просто плановый осмотр» под это не подпадет.

5. Чек-лист: как легально открыть детский прием?

Если вы решили, что дети — это ваш сегмент, делайте всё по уму:

  1. Выделите кабинет. Минимум 11.9 кв. м..

  2. Сделайте детский санузел. С подставками или специальной сантехникой.

  3. Лицензия. Внесите в неё вид услуги «стоматология детская». Это обезопасит вас от возможных замечаний со стороны Росздравнадзора.

  4. ЕГИСЗ. Зарегистрируйте изменения: новый кабинет, оборудование и данные врача.

  5. Психология. Обучите персонал. Работа с детьми — это не только про зубы, но и про отсутствие слез.

Запомните формулу: Врач лечить детей может, а клиника принимать их — нет (пока не выполнит требования СП). Это не противоречие, а разделение ответственности: врач отвечает за лечение, а клиника — за условия.

Информации об авторе

Андрей Титов

Андрей Титов

Директор в Медсервис Сибирь

3 подписчика15 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка